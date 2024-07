Feijóo busca ahora su propio 'la pija y la quinqui' y aterriza como puede en el planeta ultra de Alvise

"¿Cómo puede ser que un tipo con un teléfono móvil haya sacado 800.000 votos?". Esa fue la pregunta que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteó en el primer comité de dirección tras la celebración de los comicios europeos. Aunque el PP presumió públicamente de haber sido la primera fuerza en votos y escaños y pronosticó el inicio del fin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo mostró en privado su sorpresa por el éxito cosechado por el agitador ultra Alvise Pérez y su preocupación ante la irrupción de Se Acabó La Fiesta (SALF) por las posibles consecuencias en unas generales que tendrá la fragmentación de la derecha en tres partidos.

Así, la dirección del PP decidió que debía hacer un esfuerzo mayor en redes y estar presentes en formatos que no suelen frecuentar pero que son muy consumidos por el público joven como los podcast. Con esta estrategia en mente y tras una campaña europea en la que el PP buscó atraer a los jóvenes animándoles a pagar menos impuestos, Feijóo acudió esta semana al podcast de Worldcast, creado por el influencer Pedro Buerbaum, en el que da alas a teorías de la conspiración, difunde los mismos bulos que la ultraderecha contra los migrantes y cuestiona tanto la utilidad de los impuestos como del Estado del Bienestar, y por el que han desfilado figuras como la del propio Alvise, el pseudogurú Amadeo Llados o el líder de Vox Santiago Abascal.

Desde el PP se justifica la presencia de Feijóo aduciendo que es necesario ir a espacios con los que se discrepa a nivel ideológico. Una máxima que el líder del PP no practica con medios progresistas a los que niega sistemáticamente cualquier entrevista, como infoLibre y otras cabeceras. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, admitió que "hay nuevos actores" a tener en cuenta y, por primera vez, Feijóo habló públicamente de la aparición de Alvise. "Me preocupa porque, en mi opinión, la política no es eso. La política es prepararse, formarse, tener conocimientos e interés en la gestión de las cosas públicas, es querer a tu país y tener un proyecto para el común de la gente. No es solo votar contra [algo]", le dijo Feijóo a Buerbaum.

El líder del PP, sin embargo, no logró adaptarse al lenguaje del influencer y repitió las mismas consignas que reproduce en el Congreso, aunque evitó entrar en determinados debates como el del despido, después de Buerbaum afirmara que el coste de hacerlo es muy alto. El conservador busca, en cierto modo, imitar el éxito de Sánchez el pasado año, cuando en campaña acudió al podcast de La Puja y la Quinqui aunque él, a diferencia del expresidente de la Xunta, sí logró conectar mejor con los entrevistadores y su tono fue también más relajado y menos político.

Una "inteligente" estrategia del PP que "no es sinónimo de buenos resultados"

La periodista Teresa Ciges, consultora de comunicación política y experta en estrategia digital señala que el PP es consciente de que debe alcanzar nuevos públicos, y por tanto, "aterrizar en nuevos espacios, utilizar métodos menos encorsetados y, por qué no, arriesgar", una tarea que, admite, "no es sencilla en un partido tradicional". La experta señala que el resultado de Alvise "seguramente fue el detonante, pero desde hace años su perfil de votantes está envejeciendo e interpelar al electorado joven debería ser una prioridad".

A juicio del politólogo y analista de la Fundación Alternativas, José R. Rojo, la estrategia del PP es "una manera inteligente de intentar llegar a los jóvenes" ya que hay informes que demuestran que YouTube "tiene más de cuatro veces más visitantes únicos" que el primer periódico online con mas audiencia y que los jóvenes, es decir personas de 35 años o menos, "ven bastante menos la tele que otras generaciones", al igual que ocurre con la radio o los periódicos en papel. El politólogo alude a un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para explicar que el "27,6% de los jóvenes afirman que las redes sociales son lo que más les había influido a la hora de votar, por encima incluso de su familia o amigos".

Rojo concluye, así, que "usar las redes y formatos alternativos es necesario", si bien la experta en comunicación destaca que "una buena estrategia no siempre es sinónimo de buenos resultados electorales" porque "no se traduce en votos", pero "sí que ayuda a llegar a públicos a los que hasta ahora tu mensaje no llegaba, amplificándolo y difundiéndolo con narrativas más atractivas": "El PP, como muchos otros partidos, llega tarde, pero no significa que no pueda desplegar una buena estrategia comunicativa y que sea exitosa", zanja.

Ir a podcasts que defienden teorías de la conspiración y posicionamientos ultras: ¿beneficia o perjudica a Feijóo?

El hecho de acudir a un espacio como el de Buerbaum demuestra que el PP no ha renunciado al voto más ideologizado y ultra, aunque los conservadores defiendan que hay que estar en todos los espacios. "Es innegable que ese podcast en particular lo escuchan sectores que forman parte del público objetivo del PP", señala Rojo. Sin embargo, el politólogo duda sobre si realmente las ideas de la formación de Feijóo "calan" en esos oyentes y se muestra escéptico sobre que así logren "robarle votos" a Alvise o Abascal.

Para Ciges, está claro que el PP ha elegido Worldcast porque su creador "tiene una comunidad interesante que el PP puede interpelar" y que tampoco le ha hecho pasar un mal rato como, por ejemplo, sí hizo el youtuber Jordi Wild con Oriol Junqueras (ERC). "Obviamente, antes de trabajar con creadores de contenido hay que ser conocedor de su perfil, su contexto y su posicionamiento público", añade. La periodista no vería coherente "hablar de medio ambiente con un negacionista" porque tampoco se generaría "un retorno positivo de su comunidad".

Rojo también apunta a que la estrategia del PP en redes es "bastante más agresiva" que la de otras formaciones. "El PSOE hace memes del 'Perro Sanxe', Más Madrid va a repartir pulseras de la amistad al concierto de Taylor Swift… y el PP va a los mismos podcasts conspiranoicos y antisistema que Alvise y Abascal. Habrá que ver qué tal les va, pero a mí no me convence", zanja.

¿Puede Feijóo emular el éxito de Sánchez con 'la pija y la quinqui' y los memes de 'Perro'?

Feijóo quiere emular el éxito de Sánchez en la campaña de las generales de 2023, en la que participó en programas como el de 'la pija y la quinqui'. A juicio de Rojo, ese caso fue "muy interesante" porque "hubo una movilización joven y femenina muy notable que dio la vuelta a unas elecciones que parecían perdidas". Pero puntualiza que "la parte que no está entendiendo el PP es que a Sánchez le estaban haciendo memes antes de ir al podcast", con imágenes de "más sabe el Perro Sanxe por perro que por Sanxe" y se trata de un meme que "surge de una crítica por un vídeo viral del confinamiento": "Lo que hace el PSOE es aprovechar que ya existen memes virales sobre su líder, y darles más bombo", analiza.

El politólogo recuerda que el PP hizo algo similar con el Que te vote Txapote, un viral, a su modo de ver, "de bastante peor gusto que el meme del Perro Sanxe", pero considera que la formación de Feijóo solo ha "aprendido las lecciones superficiales" que implican las redes "sin entender que lo de Sánchez y el PSOE venía de una serie de virales que no dirigió el partido sino que surgieron de manera más o menos natural". Aun así, señala que "está jugando mejor a ese juego Ayuso que Feijóo" y subraya que el PSOE "no ha terminado de explotar esa estrategia" ni Sumar "de adaptarse" a ella.

Ciges, por su parte, destaca que "Feijóo no es Sánchez y no tiene su carisma ni sus habilidades comunicativas" pero señala que "hay un camino por explorar" para su formación ya que "la humanización política cada vez juega un papel más relevante en las estrategias comunicativas," porque ayuda a que el electorado se identifique con su líder: "No hay una correlación directa entre compartir fotos de tu perro y ganar más votos, pero lo primero ayuda a llegar a segmentos de población como los analistas que puede que de otra manera no pudieras llegar".

La derechización total de los hombres jóvenes que el PP no logra revertir

Con los datos en la mano, el PP no consigue conectar con los jóvenes y obtiene sus mejores resultados en las franjas de edad más avanzadas. Según los datos preelectorales del CIS tanto Alvise como Vox cosechan más apoyos en el grupo de 18 a 24 años —el 23%— que el PP —el 13%—. El CIS también identificó que las mayores simpatías a la candidatura de SALF se daban entre hombres, principalmente entre jóvenes y adultos hasta los 44 años. Entre los votantes de 18 y 24 años los hombres duplicaban a las mujeres, y en la franja de 24 a 44, ellos eran siete veces más.

El ‘caso Alvise’ desnuda las limitaciones del decreto del Gobierno que pone el radar sobre los ‘influencers’ Ver más

"Sin duda hay una derechización de los hombres jóvenes y una izquierdización de las mujeres de esa misma edad", explica Rojo. "En general, las mujeres en España en los últimos años prefieren opciones menos extremas o más bipartidistas, mientras que los hombres votan en mayor medida a los 'extremos' o partidos alejados del bipartidismo", analiza. Rojo señala que es un fenómeno que no solo sucede en España, sino que se da en bastantes países, como apuntaba recientemente The Guardian, y al que conviene prestar atención por las posibles consecuencias.

Una tesis que confirma Ciges, que apunta a que este fenómeno de derechización comenzó hace cinco años. "No sólo se aprecia en la temática feminista, también en temas como los impuestos o la inmigración. Sin lugar a dudas, uno de los factores clave para que esto esté sucediendo es la dieta mediática que están consumiendo: los llamados fachatubers, que divulgan y normalizan ciertas cuestiones que fuera de la burbuja digital no son socialmente aceptadas", afirma.

A juicio de Ciges, "la extrema derecha ha sido hábil en comunicar en nuevos canales y formatos, y lleva muchísima ventaja" y por ese motivo considera "urgente" que "las fuerzas democráticas presten atención a esta derechización de los jóvenes y se esfuercen en hacer llegar sus mensajes a través de todos los medios que tengan a su alcance". Rojo también confiesa su temor ante el avance de las tesis ultras en los hombres jóvenes, "que se pueden traducir en insultos, agresiones, o algo peor", zanja.