Rosalía sí, Rauw Alejandro no: La Pija y La Quinqui se cuelan en el Spotify de Pedro Sánchez

"Tendrías que ver el documental de Taylor Swift", le sugiere Carlos Peguer, La Pija, a Pedro Sánchez. "Sí, Miss Americana, ya lo vi, lo vi", responde el presidente del Gobierno, aportando el título a la conversación y demostrando un conocimiento que hace las delicias también de María de los Ángeles Maturana, La Quinqui. La mayor estrella del pop mundial del momento se convierte así en el nexo de unión entre el político socialista, de 51 años, y esta pareja de veinteañeros que conduce uno de los podcast favoritos de la generación Z, esos jóvenes nacidos en el paso del siglo XX al XXI. Esos que se saltan los gabinetes de prensa y que han contado en su programa con el socialista tras una petición pública en Twitter que superó los doce millones de visualizaciones y a la que el candidato socialista accedió en busca del voto más joven.

"Tengo algunas canciones, me gusta Taylor Swift. Me gustan mucho algunas canciones que ha hecho con Lana del Rey, que también me gusta mucho. Snow in the beach está muy bien", asegura Sánchez en otro momento de la extensa conversación con La Pija y La Quinqui, que así se llama el podcast donde se ha celebrado la entrevista más atípica e improbable de una campaña electoral que enfila su recta final rumbo al inminente domingo 23 de julio.

"He leído que tú eres swiftie", le dice el dirigente socialista a Peguer, justo antes de que Maturana tercie divertida: "Es que Taylor Swift está por encima incluso del Papa. Si se pusieran a pegarse a puñetazos ganaría ella". "Es un ejemplo de muchas cosas, un ejemplo de superación, porque se las hicieron pasar puñetas y ha compuesto de nuevo sus canciones para zafarse de la compañía discográfica. Es una artistaza", apostilla Sánchez, cómodo con la charla sobre la gran diva de nuestro tiempo.

Pero aunque Taylor Swift sea el punto de encuentro para este inverosímil trío, lo cierto es que son muchísimas más las lógicas divergencias por la diferencia de edad y, por tanto de intereses y en su forma de consumir cultura. Esto queda muy bien retratado en el coloquio en torno a la playlist de canciones en Spotify del presidente, desvelada por la joven pareja, que dio con ella -"no fue tan difícil", bromean- encontrando su usuario a partir de un tuit de 2017. "Es verdad que esa lista es mía", confiesa el político sobre una recopilación en la que están Caroline Polachek, Beach House, Jessie Ware, Alvvays o Fred Again.

"Tienes el gusto de un homosexual deprimido", le tira Peguer, a lo que Sánchez replica: "A mí hija pequeña Beach House le encanta". "Pero es como triste, ¿estás bien?", insiste La Pija, ante lo que el presidente responde: "¿Fred Again es triste?" Pasa entonces a explicar que le gusta descubrir nuevos artistas, algo que hace principalmente a través de los podcast de Radio 3 y de la radio público estadounidense NPR. "Yo no puedo con el reguetón, es algo en lo que con mis hijas discrepo profundamente", apostilla.

En el apartado español destaca el presidente a Bronquio, un tipo que le ha "sorprendido mucho" con su "techno-indie y un poco de flamenco". No falta la mención a Rosalía, claro que no. "A mí me encanta esa mujer. Candy me parece una pasada", remarca, contando además que su esposa fue a ver a la catalana al último Primavera Sound en Madrid, donde pudo conocer a Aitana, quien también le gusta mucho, según asegura. "Rosalía se va a casar, ¿no? Con un cantante", pregunta, a lo que Carlos y María le explican que sí, con Rauw Alejandro. "Es que no le conozco mucho, a mí el reguetón...", contesta.

¿A Miley Cyrus la conoces? "Sí, claro. Entró en mi casa como Hannah Montana. Ha sido una evolución espectacular", señala, para acto seguido aclarar entre risas que "todo lo que se ha contado es mentira", en referencia al intercambio de mensajes que ambos tuvieron por Twitter en junio de 2020 con la artista pidiéndole (como a otros líderes políticos) que protegiera de la pandemia con vacunas a la población más vulnerable. "Soy más de chicas cantantes que de chicos cantantes. Y Caroline Polachek es muy buena –insiste–. Me maravilla Kae Tempest, que está muy bien también".

Tras insistir en que él descubre nuevos talentos a través de podcast, pregunta a La Pija y La Quinqui si no se limitan en este sentido a solo conocer artistas a través de las redes sociales o sus propios amigos. Una forma de acceder a la cultura que marca también una gran diferencia intergeneracional.

Aprovecha este punto Sánchez para alertar de la proliferación de bulos en las redes sociales pobladas por usuarios más jóvenes, que tienden a creérselo todo con más facilidad al no plantearse que haya gente que quiera mentirles. Tanto Carlos como María admiten que se informan a través de Twitter, a lo que él replica que "en TikTok y las redes sociales hay mogollón de bulos", una afirmación que les lleva a recomendarles una serie "extraordinaria" que se llama La voz más alta, sobre la historia de la creación de Fox News. "La noche más oscura es también un peliculón que va sobre la caza de Bin Laden", añade, confesando, a su vez, que también ha visto Lluvia de albóndigas.

Comenta también el presidente su gusto por los festivales de música, principalmente el FIB de Benicàssim, al que ha asistido en varias ocasiones. "Yo cuando tenía vuestra edad, incluso más joven, íbamos algunas veces al FIB. Conocí a los creadores, unos tipos a los que se les ocurrió hacer un festival de música, fueron a Benicàssim a hablar con el alcalde y se ha convertido en un festival de referencia. Ahora en un festival, efectivamente, estás más en la zona VIP, te llevan al backstage detrás del escenario...", comenta.

La charla, de casi una hora de duración, vuelve en otro punto a Taylor Swift, pero en esta ocasión para marcar la diferencia entre los contertulios, pues cuando Sánchez les pregunta si les gusta algo de música de su época, estos le responden que Joan Manuel Serrat, José Luis Perales e incluso Beethoven. En un ambiente distendido en el que está claro que no hay esta vez puntos de unión, lanza el político: "¿Os gusta Midnight Oil? ¿Los conocéis? De verdad, qué cosas os perdéis".

"¿Perales es de tu época?, pregunta Carlos, La Pija. "No, es la época de mis padres, pero gracias", replica divertido el político, quien lanza a la palestra otro nombre: Los Ronaldos. "¿De música española de ahora qué os gusta?", inquiere el socialista, que asiente y da su aprobación cuando por respuesta obtiene un Carolina Durante. Se suceden otros nombres como Belén Aguilera, Natalia Lacunza, Irenegarry, La Trinidad, Amaia, La Plata o Marta Movidas. "Hay un grupo que se llama Menta que me encanta, lo tengo en la playlist. Me parece que tienen fuerza y las letras están muy bien, son muy provocadoras, me gusta", aporta Sánchez, quien también revela que ha escuchado a Samantha Hudson.

No quedan aquí las referencias musicales de la conversación, pues a partir de las bromas en torno al apodo de Perrosanxe, éste afirma que le gusta mucho Perra, de Rigoberta Bandini. "Soy muy fan de Rigoberta y además de Perra", subraya, cambiando de tercio cultural para comentar que ha visto varios capítulos de Paquita Salas y que actualmente está viendo No me gusta conducir, una serie de Borja Cobeaga protagonizada por Juan Diego Botto que le ha enganchado porque una de sus hijas se está sacando el carnet de conducir. "Tienes que ver Cortar por la línea de puntos, la temporada 2, que es increíble. ¿Has visto BoJack Horseman? Buah, te la tienes que ver, es muy chula", le aconseja La Quinqui en otro momento de un encuentro que dura una hora como podría haber durado tres y que está repleto de recomendaciones culturales.