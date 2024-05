El PSOE denuncia que el expediente sobre la casa del novio de Ayuso del Ayuntamiento está "mutilado"

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha presentado una denuncia, la tercera, ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción tras haber recibido del Consistorio un expediente "mutilado" sobre las obras del piso del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, según ha recogido Europa Press.

Según la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, se está vulnerando el derecho a la información recogido en el Reglamento del Pleno y en la Ley de Bases de Régimen Local. "Reiteradamente, ante las peticiones de información que el Grupo Municipal Socialista hace al gobierno municipal para poder hacer una correcta fiscalización y control de la actividad que hace el gobierno, se nos remiten informaciones no siempre a tiempo o a veces no llegan".

"Un punto de inflexión" ha sido la información solicitada sobre las obras de reforma realizadas por Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional. "El expediente está mutilado, faltan páginas, no está foliado y oculta datos porque incluye páginas en negro", han denunciado.

Según relata el PSOE local, el concejal Antonio Giraldo reclamó el acceso a los expedientes finalizados o en tramitación relativos a medios de intervención, ocupaciones en vía pública, disciplinarios y sancionadores. "Una obra que ya sabemos que es irregular porque carecía de licencia pero en la cual todavía hay detalles que se desconocen", ha justificado Maroto.

Desde el Consistorio se citó al edil socialista "a modo de favor" acudir a las dependencias municipales donde se encuentran los expedientes para poder consultarlos y solicitó también copia de los mismos. "Estos expedientes se encuentran sin foliar, con nombres, direcciones y otros datos ocultos, con folios parcialmente en negro y ausencia de parte del contenido formal de este tipo de expedientes, incompatible con lo que se entiende por expediente administrativo en nuestra legislación vigente, circunstancia que hace constar en el documento que se le pasa a la firma tras la toma de vista y entrega de copia de la fotocopia a la que había tenido acceso", señala el PSOE en su denuncia.

Todo ello, según Maroto, con una intención de ocultar información de forma "fraudulenta". "Esto supone primero un fraude democrático porque lo que se está haciendo con esta información censurada es evitar que hagamos nuestro trabajo de control con rigor y como a los socialistas nos gusta cuando estamos en la oposición", ha explicado.

El PSOE considera que se está ante un caso que "sobrepasa incluso la vulneración del derecho fundamental" de la oposición al derecho a la información ante la intencionalidad en la ocultación de datos, por lo que ha presentado denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción "ante los hechos gravísimos" al vulnerar un "derecho fundamental" como es el derecho a la información y "a saber cómo fiscalizar al gobierno de Almeida".

En este sentido, Maroto ha explicado que se ha pedido a la Oficina que, en el caso de que haya un fraude, lo haga saber a la Fiscalía. Asimismo, cuando emita un informe sobre estos hechos, el Grupo Municipal Socialista decidirá qué medidas tomar. "Con el informe de la Oficina, desde luego tomaremos las medidas correspondientes y sí que les puedo avanzar, que si el informe es favorable, desde luego iremos a denunciarlo", ha precisado.

La firma para la que medió el novio de Ayuso logró el mayor importe en contratos de emergencia de la Xunta Ver más

"El señor Almeida tiene que dar explicaciones, las tenía que haber dado ya el lunes cuando los medios de comunicación denunciaron que las irregularidades del piso en el que vive la señora Ayuso podrían haber respondido a una mejoración en la intervención por parte de la administración, pero hoy los hechos son, si cabe, más graves porque estamos hablando de un fraude democrático, de una irregularidad en la acción de un gobierno que se pone del lado de presuntos defraudadores", ha recalcado Maroto.

Asimismo, ha censurado la actitud de la Junta de Distrito de Chamberí, la encargada de tutelar este expediente, por no haber mandado a ningún inspector para revisar las obras. "Hay una falta también de proactividad, hay una inacción clara y esto es, otra vez, una forma de operar por parte del señor Almeida, de proteger a un particular cuando esto no se hace al resto de vecinos de Madrid", ha denunciado.

"Se está vulnerando de hecho porque no sabemos, no podemos hacer nuestro trabajo que está regulado en la ley. Esa es parte del trabajo que tiene que hacer la oposición de control de gobierno legítimo al que se tendría que estar sometiendo con transparencia el señor Almeida y que lamentablemente pues lo que tenemos es una opacidad y creo que las explicaciones insuficientes y sobre todo tocar adentro de poco que haya también una decisión mucho más política para que se asuman responsabilidades", ha zanjado.