Confesiones del presidente en 'La pija y la quinqui' sobre música, series, memes y Falconetti

Pedro Sánchez acudió al último programa del podcast estrella de la generación Z, La pija y la quinqui, donde dio una entrevista en un tono mucho más relajado que la de El Hormiguero. El aspirante socialista a la reelección como presidente se presentó ante Carlos Peguer y María de los Ángeles Maturana para confesar sus gustos musicales, hablar de series, beber vino blanco y comer pizza, concretamente una Cojonuda del restaurante Luna Rossa, famoso por los antiguos tuits del socialista.

Ataviado en una camisa rosa, quizás en un guiño de apoyo ante el gran cara a cara del próximo fin de semana —sí, el de Barbie y Oppenheimer, no el del 23J—, Sánchez ha respondido a muchas preguntas —casi ninguna para un gran titular político— y también ha hecho muchas otras. La primera que ha tenido que responder, la que Peguer y Maturana hacen a todos sus invitados: ¿Sánchez es más pijo o más quinqui? "Nací y crecí en Aluche y Tetuán, son barrios populares de Madrid. No me veo pija ni pijo, tampoco quinqui, para mi generación tiene una connotación muy distinta", ha asegurado. "El presidente no se moja", ha replicado Peguer.

Sánchez también ha contado que está viendo No me gusta conducir, de Borja Cobeaga, y que ha visto capítulos sueltos de Paquita Salas. El candidato socialista ha recomendado La voz más alta, una serie sobre los abusos y la manipulación en la Fox. Ha dicho que es muy fan de Javier Bardem y también de Jorge Javier Vázquez, un tipo "estupendo, muy inteligente y con mucho criterio".

También es fan, ha dicho, de Rigoberta Bandini y de su canción Perra. Y de Rosalía y su Candy. "Yo no puedo con el reguetón", ha confesado el presidente, que ha reconocido que no sabe quién es Rauw Alejandro.

Sí que le gusta Taylor Swift, de la que afirma que es "una artistaza". Aunque en este momento, ante la petición de Peguer de otro concierto de la estadounidense en Madrid, ha hecho una de las confesiones de la entrevista: "Ser presidente del Gobierno está sobrevalorado". No llega a tanto Sánchez, que ha dicho que conoce a Miley Cyrus, aunque en su casa entró como Hannah Montana. Y ha aprovechado esta charla sobre música para recomendar a Caroline Polachek o Bronquio, a los australianos Midnight Oil y, de su época, a Los Ronaldos.

Más cosas que ha dicho Pedro Sánchez. Que escucha los podcast de Radio 3 y de la NPR estadounidense. Que es muy "festivalero" y que su festival favorito es el FIB. Que echa de menos conducir. Que es más de perros que de gatos, y que tiene dos perras de agua. Que su meme favorito es el de sabe más perrosanxe por perro que por sanxe. Que le gusta el apodo de Falconetti que le ha puesto la derecha.

También que de adolescente quería ser jugador de baloncesto, aunque estudió económicas y empresariales. "En mi caso, yo no tenía una vocación. Afortunadamente ser presidente es solo durante un tiempo de nuestra vida. Hay mucha presión, no nos han tocado unos años fáciles". Y también que fue delegado de clase un año, casi por ausencia de candidatos.

Peguer y Maturana también le han sacado a Sánchez sus antiguos tuits. Sí, el famoso "Ser malos!". "Hay veces que me preguntó si de verdad yo escribí eso", ha confesado el presidente..

Ser malos! Buenas noches colegas — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 19, 2010

Sánchez ha afirmado que desconocía el rumor sobre su relación con Emmanuel Macron. "Tengo muy buena relación con él y con su mujer. Son muy peculiares". Y ahí se ha quedado porque no quiere "abrir una crisis diplomática". Sánchez también ha contado que dejó de fumar hace tiempo, aunque le costó "horrores". Y también que intenta desconectar del móvil y de las redes sociales.

El presidente del Gobierno ha concluido la entrevista defendiendo que, en realidad, se autoinvitó a La pija y la quiqui. Y también ha hecho una última confesión: que le encantan las alpargatas. "Esto te ha posicionado como pija", le ha replicado Peguer. "Si fueses quinqui irías descalzo", ha finalizado Maturana. ¿La conclusión según los presentadores? Sánchez podría ser pijo, aunque no lo reconozca.