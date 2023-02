Los animalistas vuelven a tomar las calles para exigir que los perros de caza se incluyan en la ley

Cientos de personas se han manifestado este domingo en 45 ciudades de España para mostrar su rechazo a la no inclusión de los perros de caza en el proyecto de Ley de Bienestar Animal, como pretende el grupo parlamentario socialista al considerar que todos los perros son iguales ante la ley y, por tanto, merecen el mismo trato, recoge Europa Press.

"Son millones de perros de caza los que son maltratados continuamente por parte de los cazadores y lo hacen con el apoyo de las instituciones. Pedimos la abolición de la caza. La proposición del PSOE es un despropósito. No se puede diferenciar a unos perros de otros. La sociedad demanda un mejor trato para los animales y ellos están con los que los matan", ha asegurado el presidente de Pacma, Javier Luna, en la concentración de Madrid ante los medios de comunicación.

La manifestación se ha realizado bajo el lema #MismosPerrosMismaLey. La protesta, convocada por la Plataforma Nacional Plataforma NAC (No a la Caza con Galgos y Otras Razas) en 44 ciudades españolas, ha contado también con la participación y apoyo de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APPDA).

En ella, ha estado presente el líder de Más País, Íñigo Errejón, que ha criticado que el PSOE se haya "plegado" a algunos lobbys porque "han tenido la capacidad de diferencia entre cuánto sufre un perro y otro" y ha adelantado que no apoyarán la norma que se llegará al Congreso de los Diputados el próximo jueves. "Pedimos que recapaciten porque es una ley que permite que haya perros sobre los que se aplique sufrimiento y maltrato por la caza y esos estarán menos protegidos. Nosotros lo tenemos claro: los perros tienen que tener los mismos derechos", ha destacado.

Según los cálculos de los animalistas, el 68% de los perros que se abandonan en España son aquellos que se utilizan para la caza, como ha comentado este domingo el portavoz de la Plataforma contra la Caza, David Rubio. "Es increíble que intenten hacer una ley de protección animal contra el abandono y se deje al principal motivo de ello (los galgos). España es el único país europeo que sigue permitiendo la caza con perros y es dónde más se abandonan", ha sentenciado.

La plataforma NAC argumenta que excluir a los perros de los cazadores en la nueva ley de protección, derechos y bienestar animal supone discriminar a los perros por la actividad que ejerzan, lo que supone un "retroceso y puro racismo obsoleto".

En ese sentido, los convocantes consideran que no tiene ningún sentido que unos perros queden protegidos y amparados por ley y otros no, algo que supondría perpetuar el maltrato animal en España. "Una Ley debe ayudar a avanzar a una sociedad y no mantenerla impune a las injusticias", apunta la organización en un comunicado

Manifestación de comerciantes y tiendas de animales

Por otro lado este domingo se han manifestado las asociaciones que están en contra de la ley, la Federación de las asociación unidas por la naturaleza y los animales (Federación Fauna), los comercios especializados y las tiendas tradicionales de venta de animales para mostrar su desacuerdo con una norma que "no protege a los animales" y denunciar que no ha contado con el consenso de los profesionales.

"Es una ley que pretende el bienestar animal pero no lo es. De hecho no se hace referencia al bienestar animal. Es una ley que no ha tenido consenso ninguno", ha señalado ante los medios de comunicación Antonio Folch, veterinario en representación de la Federación Fauna.

En este sentido, Luis Olmedo, miembro de la junta de Fauna, ha reivindicado que la comunidad científica, comercios y profesionales son los que "verdaderamente" quieren a los animales, al tiempo que ha lamentado que los acusen de "maltratadores" por ir en contra de dicha enmienda, a la que ha tildado de "locura". "Hay que parar la ley porque es un disfraz al llamarlo bienestar animal. Es una locura de ley. Al final todo son prohibiciones y no protección animal. Es cierto que hay gente que no hace bien las cosas pero está ley prohíbe a todos. Hay que perseguir al malo y dejar que la gente que lo hace bien siga su camino", ha aseverado.

En su opinión, esta ley permite que el mercado negro "no tenga competencia" y eso conlleva a un crecimiento de este sector y advierten de la pérdida de biodiversidad que también habrá con la norma y alertan de que los centros de acogido no tienen los suficientes recursos para acoger a los animales. "Van a conseguir un abandono enorme. Ya ocurrió con las tortugas mora o las mediterráneas, cuando su tenencia pasó a ser un delito. Por ejemplo, en un centro de recuperación de Almería, murieron 3.600 tortugas que vivían perfectamente sanas en sus hogares", ha señalado Folch.

Asimismo, los profesionales han alzado su voz porque prevén que la norma origine más de 350.000 despidos, lo que supondrá que el sector se vaya a la "ruina", como ha comentado en Madrid un propietario de una tienda de animales exóticos. "Supondrá el cierre de muchos comercios que vivimos por y para los animales. Esta ley prohíbe todo, la tenencia, la cría y la venta. Los animales de una tienda como la mía se venden a través de la cría en cautividad y si esto se prohíbe, se para todo", ha añadido.