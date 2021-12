Antonio Muñoz, un alcalde atípico para Sevilla

El PSOE abre un delicado proceso de sucesión en su mayor alcaldía de España, Sevilla, la capital de Andalucía, con casi 700.000 habitantes, donde los socialistas gobiernan desde 2015. Juan Espadas, candidato del partido a la presidencia de la Junta en las elecciones de 2022, dejará la alcaldía tras las navidades para dedicarse a intentar conquistar el cargo que ahora ostenta Juan Manuel Moreno (PP). El bastón de mando quedará en manos de Antonio Muñoz, su delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo. Espadas quiere que Muñoz sea también el próximo candidato del PSOE a la alcaldía, aunque la decisión corresponde al Comité Federal, como en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Todo ello lo anunció Espadas este martes en el ayuntamiento, con toda solemnidad, despejando unas dudas que planeaban sobre el alcalde desde que en junio le ganó a Susana Díaz las primarias del PSOE andaluz. Luego se abrió el turno de preguntas y un periodista pidió que hablase Muñoz, que lo acompañaba en la comparecencia junto al resto del equipo de gobierno. "Hoy no es el día de Antonio Muñoz. Es el día de Juan Espadas", respondió el alcalde, que quería ceñir los titulares de la rueda de prensa a las fechas de su salida. "Creo que [Muñoz] me lo agradecerá", añadió, mientras el concejal se reía detrás. Pero eso de que no era el día de Muñoz no era del todo cierto. Espadas acababa de confirmar el nombre y los apellidos de la persona que ocupará el mes que viene la mayor alcaldía socialista en España.

Ser propuesto como alcalde de Sevilla es el mayor honor que puedo tener.



Gracias a @_JuanEspadas por estos años de trabajo y por su confianza. Gracias a mis compañeros del gobierno de la ciudad.



Sevilla es nuestra prioridad. pic.twitter.com/reKdA2gkE3 — Antonio Muñoz Martínez (@antoniomunozsev) December 14, 2021

¿Quién es Antonio Muñoz?

Antonio Muñoz Martínez (La Rinconada, Sevilla, 1959) es un economista criado entre Málaga y La Rinconada, con prolongada trayectoria en gestión turística, que empezó a ocupar cargos públicos hace más de 30 años. No responde al estatus de animal de partido, sino de gestor, algo que comparte con el propio Espadas.

Homosexual sin ocultaciones al tiempo que "muy celoso de su vida privada", en palabras de su amiga íntima la escritora y periodista Mercedes de Pablos, Muñoz milita en la causa de la igualdad de derechos de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales. "Nunca ha faltado" a esa reivindicación, explica De Pablos sobre Muñoz, pareja del escritor Fernando Repiso.

Un "cosmopolita" de la Alameda

De Pablos trata de esquivar como puede la palabra que más aparece en las descripciones sobre Muñoz: "Moderno". Sabe que es un término que hay que manejar con cuidado, porque a menudo se traza una oposición entre la "Sevilla tradicional" y la "Sevilla moderna", ejerciendo el factor estético-cultural como línea de división entre "las dos Sevillas". A un alcalde no le conviene aparecer volcado a un costado. "Cosmopolita", prefiere De Pablos como adjetivo para su amigo, espigado y vestido con esmero. "Un hombre al que puedes imaginar sentado con Trudeau, ¿verdad?", se ríe De Pablos.

De Espadas se ha destacado siempre que, aun siendo socialista, ha logrado caer de pie en eso que se llama la "Sevilla tradicional", especialmente el mundo de las cofradías. Se dice a menudo, aunque no constan encuestas al respecto, que hay que ganarse al mundillo cofrade para durar como alcalde de izquierdas. Muñoz no pertenece a ese ámbito –Espadas tampoco pertenecía–, aunque en Sevilla es difícil ser 100% ajeno al mundo de las cofradías, sobre todo siendo cargo público. Este titular de Diario de Sevilla de octubre, cuando todas las especulaciones apuntaban ya al concejal Muñoz como futuro alcalde, da idea de la situación: "Antonio Muñoz irrumpe en la Sevilla cofrade y confirma su posición ante el relevo de Espadas". Subtítulo: "El concejal se presenta como máximo representante del Ayuntamiento en la salida del Gran Poder".

Muñoz es, según a quién preguntes, un "moderno", un "cultureta", un "cosmopolita", un "alamedero", palabras para el retrato impresionista del concejal, al que es fácil encontrar en festivales de música alternativa y conciertos de música electrónica, o tomando cervezas en la Alameda de Hércules, el espacio más asociado a la Sevilla progre, donde tiene su casa. De Pablos puntualiza: Muñoz conoce toda Sevilla, entera, y va andando siempre que es posible, porque "le encanta la ciudad".

La Rinconada, Barcelona, Málaga, Sevilla

Nació en La Rinconada, junto a Sevilla. "Mi padre era lo que hoy llamamos un emprendedor. Quería algo mejor para su mujer y para sus hijos. Trabajaba de albañil en la azucarera de San José de la Rinconada y decidió emigrar a Barcelona. Allí estuvimos del 62 al 65 y nos fuimos a Málaga, a Los Boliches, aprovechando el boom turístico y desarrollista de la Costa del Sol", le contó a Diario de Sevilla en 2013. "Se cría en esa Málaga cosmopolita, desarrollista, abierta al mar", recalca De Pablos. De ahí parte su inclinación por el turismo y la hostelería, sectores donde tiene "muchísimos amigos", añade la escritora.

Por enfermedad de la madre, la familia regresó a La Rinconada. Así lo explicaba Muñoz: "El shock era tremendo. En Los Boliches mis amigos eran holandeses, ingleses, suecos, la madre de uno de ellos se bañaba en top-less en mi piscina. La Rinconada, pese a ser muy de izquierdas, donde el PCE ganó por mayoría absoluta en las primeras municipales, estaba impregnado por la religión y las hermandades. Los únicos extranjeros que veías allí eran los emigrantes que volvían en verano". Muñoz volvió a Málaga para estudiar Económicas. Una vez licenciado, regresó a La Rinconada, por el PSOE con 24 años. Fue concejal durante dos mandatos.

Luego fue jefe de servicio de Planes y Programas de la Agencia de Medio Ambiente, director del Área de Hacienda de la Diputación, director del Área de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, consejero delegado de Sevilla Global (Agencia de Promoción Económica de Sevilla) y director de Turismo de la Provincia. En 2011 Espadas lo embarcó –junto a la propia De Pablos– en su intento de mantener para el PSOE la alcaldía de Sevilla, pero arrasó Juan Ignacio Zoido (PP). Se quedó en la oposición junto a Espadas, que recuperó la plaza para el PSOE en 2015. Durante estos más de seis años, se ha convertido en un hombre de máxima confianza del alcalde en el ayuntamiento. "Los dos son junteros, gente con vocación de gestión pública", dice De Pablos, que cree que Muñoz será un alcalde "respetuoso con el trabajo de los demás, que sabe que hereda un equipo".

Una trayectoria "laicista"

¿Y eso de la "Sevilla tradicional"? ¿Cómo lo va a lidiar? "Antonio es laicista. Vamos, ni Antonio ni yo no íbamos a las procesiones, lo cual no quiere decir que no sepamos que un alcalde debe tener unas extraordinarias relaciones con quien representa la vertebración social en Sevilla, que son las cofradías. Además, es un hombre de mar, de comercio, que sabe negociar. Lo que no aguanta la Sevilla tradicional es la impostura, y Antonio no imposta".

En 2015, en una entrevista publicada en el blog Aldeagay, todavía con Zoido como alcalde, Muñoz afirmaba: "Esta ciudad necesita incrementar las dosis de contemporaneidad [...]. La señas de identidad de esta ciudad no pueden ser por los siglos de los siglos lo mismo. Un buen ejemplo es la imagen que trasladamos normalmente en los informativos nacionales [...]. No puede ser que seamos noticia exclusivamente [...] cuando una tonadillera entra en la cárcel o se muere una duquesa. En esta ciudad pasan muchas más cosas desde cualquier ámbito y desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones no forman parte de las noticas. Eso alimenta ese cliché en torno a la ciudad de pandereta. Cuando la derecha gobierna alimenta y engorda estos clichés".

Alcalde en enero

Muñoz no se convertirá en alcalde hasta el mes que viene. Espadas anunció que registrará su salida de la alcaldía de Sevilla el 7 de enero y que Muñoz se convertirá en alcalde como muy tarde el 24 de enero.

El actual regidor tomará posesión como senador previsiblemente el 21 de diciembre, fecha a partir de la cual dejará de cobrar del ayuntamiento y lo hará del Senado. Su paso a la Cámara Alta le garantiza una retribución pública durante un periodo en que se dedicará a las tareas de secretario general del PSOE andaluz y candidato a la presidencia de la Junta. Espadas sale del ayuntamiento tras una trayectoria marcada por los pactos con Cs y la izquierda. Su último presupuesto, aprobado esta misma semana, ha salido con Podemos e IU. La tarea pendiente que le queda a Espadas, dijo, es la erradicación del asentamiento chabolista de El Vacie. Dijo que espera asistir a ese logro con su sucesor.

Espadas lleva el mérito de haber recuperado la alcaldía en 2015 y haber ampliado su liderazgo en 2019. Ahora tiene el reto de sacar de San Telmo al PP, cosa que tiene difícil, a tenor de las encuestas.

Espadas explicó que su salida no es inmediata por las complicaciones que implican las fechas navideñas. El 10 de enero tendrá lugar el pleno de toma de conocimiento de su renuncia y se hará con el mando de forma transitoria Sonia Gaya, considerada próxima a Susana Díaz y a la que con la ley en la mano le correspondería el cargo en calidad de número dos de la lista. Gaya, que ya ha comunicado a Espadas y al resto del grupo socialista su renuncia –cosa que Espadas agradeció–, convocará entonces otro pleno, como muy tarde el 24 de enero, para la elección de Muñoz, número tres de la lista. Flanqueaban durante la comparecencia a Espadas, a izquierda y derecha, la propia Gaya y Muñoz, a los que el alcalde abrazó tras el acto.

Muñoz, aunque sabe que ahora los focos lo iluminan, prefiere por el momento no dar entrevistas.