El Congreso de EEUU aprueba la ley para proteger el matrimonio homosexual

19:22 h

El ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Rastislav Kacer, ha advertido este jueves a quienes son partidarios de negociar con Rusia el fin de la guerra sin tener en cuenta las demandas de Ucrania, que algo similar sucedió con Adolf Hitler y eso "condujo a la destrucción de Checoslovaquia y a la II Guerra Mundial". "Lo que Rusia está haciendo en Ucrania no fue, no es y nunca será aceptable", ha remarcado el jefe de la diplomacia eslovaca durante una rueda de prensa conjunta en Kiev con su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba.

"A los que dicen que 'queremos la paz, estamos a favor de las negociaciones', siempre les decimos que eso ya lo hemos vivido con Hitler (...) Sabemos que esto condujo a la destrucción de la entonces Checoslovaquia, al inicio de la Segunda Guerra Mundial y a la pérdida de decenas de millones de personas", ha alertado.

"Nunca repetiremos esto. Hemos aprendido las lecciones de la historia y les apoyaré hasta el final", ha enfatizado Kacer, quien ha apostado por que sea Ucrania quién decida en qué términos debe finalizar la guerra.

En ese sentido, Kacer ha señalado que la versión que debe prevalecer es "la paz ucraniana", con la que "restaurará sus fronteras y recuperará por completo su territorio soberano". No obstante, ha explicado, que incluso bajo estos términos, "esto no es final". "Esto sucederá cuando Rusia no represente una amenaza para la comunidad internacional y cuando Ucrania se convierta en un participante pleno en todas las reuniones europeas importantes", ha remarcado.