Aragonès insta a Sánchez a contemplar su propuesta de referéndum: "Tiene un compromiso firmado"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a contemplar la propuesta anunciada por líder del Ejecutivo catalán sobre un referéndum de autodeterminación para Cataluña: "Tiene un compromiso firmado". Lo ha dicho en una entrevista de este jueves en Ser Cataluña recogida por Europa Press refiriéndose al acuerdo firmado entre ERC y el PSOE para la investidura, que Aragonès ha recordado que incluye abrir "una nueva fase del proceso de negociación para escuchar las propuestas de futuro de Cataluña y la relación con España".

De este modo, ha respondido a las declaraciones del líder del Ejecutivo central en una rueda de prensa en Doha (Qatar) este miércoles, en las que acusó al presidente catalán de electoralismo y dijo que no hay novedad en la propuesta de ERC ni en la respuesta del Gobierno: "No sé por qué es una noticia".

"Trolear al PP siempre apetece"

Por otra parte, Aragonès ha confirmado que acudirá a la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del próximo lunes convocada por el PP en el Senado sobre el contenido autonómico de la ley de amnistía: "Como independentista, catalán y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece".

También ha opinado que el objetivo de los populares es organizar "un aquelarre contra el Gobierno español" como ya intentó hacer en su anterior convocatoria y la cual, a su juicio, el líder del Govern ya les consiguió estropear.

Ha afirmado que no teme defender la amnistía ante sus detractores: "No me da miedo. Creo que la amnistía es necesaria para acabar con la represión que en su día incentivó de forma muy clara al Partido Popular", ha apuntado Aragonès, y por esta razón, acudirá a la Cámara Alta a defender la ley contra el '¡A por ellos!', textualmente.

Propuestas de financiación

Por último, Aragonès ha pedido al PSOE que presente las "propuestas" que tienen respecto a la financiación de Cataluña antes de criticar las presentadas por ERC. "Está muy bien que critiquen mis propuestas, es muy legítimo pero, ¿Qué propuestas tienen para Cataluña?", se ha cuestionado . Asimismo, se ha preguntado "por qué Salvador Illa considera que los ciudadanos de Cataluña tienen que ser menos que los ciudadanos del resto de España" cuando, según el presidente, Cataluña es la tercera comunidad que más aporta y la decimocuarta que más recibe.

Para el president, es ampliamente compartido que los impuestos en Cataluña deben ser gestionados desde la propia comunidad, y ha insistido en que, a pesar de ello, el Gobierno aún no ha presentado ninguna propuesta: "¿Qué alternativa proponen? Yo aún no la he visto".

Al preguntársele por la cuota de solidaridad que incluye su propuesta de financiación singular para Cataluña, ha indicado que es un aspecto que se ha de tratar en la negociación, y ha reivindicado que el hecho de "que Cataluña pueda tener más recursos no necesariamente va en detrimento" de otras comunidades autónomas. "Aquí existe un Gobierno del Estado que también se queda una parte de los recursos. Y un gobierno del Estado que no se ha adelgazado. Las políticas de austeridad, ¿sobre qué se aplicaron?", ha argumentado.