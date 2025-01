7.382 personas más. Más del doble. En concreto, un incremento de un 141,4%. En tan sólo dos años, el número de dependientes que esperan para recibir el servicio de teleasistencia en la Comunidad de Madrid se ha disparado, según los datos oficiales de su propio Gobierno recopilados mes a mes por la diputada socialista en la Asamblea regional Lorena Morales. Si el 31 de diciembre de 2022 había 5.221 personas en la lista, el pasado fin de año eran ya 12.603, unas cifras que adquieren relevancia si se compara con otras con las que comparten periodo. Entre 2023 y 2024 el Ejecutivo regional destinó más de medio millón de euros a tres campañas para publicitar, precisamente, su teleasistencia. 743.000 euros "para promocionar un servicio que muchas personas, a pesar de tener su dependencia reconocida, morirán esperando", lamenta Morales.

No es un servicio cualquiera. La pandemia desnudó las carencias que las residencias llevaban años sufriendo y provocó que nuestro país —y no sólo— se replanteara el modelo de atención a las personas mayores. Así se aprobó la Estrategia estatal de Desinstitucionalización, un plan que tiene un objetivo muy claro: promover que el envejecimiento se cuide en el propio hogar, no en centros sociosanitarios. Ya lo pedía así la Ley de Dependencia aprobada en 2006, que en su artículo 13 recogía que las prestaciones iban orientadas a "facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible". Para eso está la teleasistencia, además de la ayuda a domicilio, dos servicios que, si los analizamos a nivel nacional, no han alcanzado, ni mucho menos, las cotas deseadas: tan sólo cubren al 10,2% y al 5,52% de los mayores de 65 años de nuestro país y en Madrid, además, no dejan de acumular esperas. Desde 2021, de forma imparable.

"Este es el Madrid de Ayuso, el de la falta de humanidad y el negocio", denuncia Morales. Según los datos que ha ido acumulando, las listas de espera de la ayuda a domicilio también han aumentado, aunque no de la misma forma que las de teleasistencia. En concreto, lo han hecho un 70%, incrementándose de 9.925 en 2022 a 16.885 en 2024. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya asegura estar trabajando en solucionar estos números que, según aseguraron a infoLibre, se explican por "el progresivo envejecimiento de la población" al que Madrid está respondiendo superando este año las 190.000 personas atendidas en el sistema de dependencia. En el de teleasistencia, especifican, atienden ya a más de 80.000 usuarios, 9.282 más que en diciembre de 2023.

Sin embargo, la oposición no se detiene en estos números, sino en los que muestran todas aquellas personas que siguen esperando. Y que se explican, dicen, por la falta de inversión.

Se puede comprobar en los presupuestos autonómicos. Los últimos, aprobados el pasado mes de diciembre gracias a la mayoría absoluta de los conservadores, contemplan una inversión para 2025 de 74,4 millones para estos dos servicios —58,6 para ayuda a domicilio y 15,7 para teleasistencia—, una cifra que hace un año era de 87,9 millones —71,2 para ayuda a domicilio y 16,7 para teleasistencia.

Mientras tanto, denuncia la oposición, el Ejecutivo conservador de Ayuso ha destinado 743.178,45 euros a tres campañas publicitarias para promocionar este último servicio (144.333 una, 424.846 otra y 173.998 la última). El PSOE ya ha solicitado toda la documentación vinculada a ellas, pero cuando solicitó el listado de todas las llevadas a cabo por la Consejería de Ana Dávila durante 2021, 2022 y 2023 las peticiones fueron sistemáticamente rechazadas. "Mucho nos tememos que Ayuso hace caja con lo que debería ir para atender como merecen en sus hogares a las personas mayores", denuncia Morales.

Una teleasistencia "avanzada" y financiada por fondos europeos

En cualquier caso, y según la información oficial recogida por la socialista, esa cantidad se destinó a promocionar, en concreto, lo que la Comunidad ha denominado "teleasistencia avanzada", una mejora del servicio que iba a estar funcionando ya en 2024 y que según los últimos datos del pasado mes de noviembre ha alcanzado al 75% de los usuarios. Según informan desde la Consejería, esa cantidad ha ido destinada, en concreto, "a poner en conocimiento de los madrileños el nuevo servicio, facilitar información acerca de su tramitación y mostrar las alternativas de atención que se contemplan con la teleasistencia avanzada, tanto por los avances tecnológicos como por la incorporación de profesionales sociosanitarios".

Costará un total 82,4 millones de euros, pero a cargo de los fondos europeos. "Ellos no van a hacer ningún esfuerzo para mejorar el servicio", lamenta Morales.

Porque la región tiene además otra fuente de financiación: la del Gobierno central. En 2021 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 entonces dirigido por el vicepresidente Pablo Iglesias aprobó un Plan de Choque para reducir precisamente las listas de espera y mejorar la calidad de la atención, además de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector. Bajo esa premisa todas las comunidades reciben una cantidad. Y Madrid es la tercera que más ingresa. En 2024, 102,6 millones, el 13% del total sólo por detrás de Andalucía y Cataluña.

Las malas cifras, en cualquier caso, no son únicas de la Comunidad presidida por Ayuso. Todas, según han denunciado en repetidas ocasiones desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, han disminuido su inversión en dependencia desde que la Administración General del Estado ha revertido los recortes de la época de la crisis con su Plan de Choque. Los últimos datos de los profesionales del sector, en este sentido, sitúan en un 49,6% la aportación autonómica a la dependencia, un porcentaje que en 2020 llegó a ser del 64%.