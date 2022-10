Ayuso preside una fundación fantasma investigada en 'Púnica', inactiva desde 2014 y que no presenta cuentas

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside a su vez una fundación fantasma, inactiva desde 2014, constituida siete años antes por Esperanza Aguirre para "reforzar" España y sobre la que a instancias de la Guardia Civil se inició una investigación dentro del caso Púnica para averiguar si el PP la utilizó como instrumento de financiación ilegal. De carácter público, esa fundación se llama Dos de Mayo, Nación y Libertad. Y ha desaparecido del mapa del mayor caso de corrupción vinculado al PP tras Gürtel sin que haya trascendido en qué quedaron las pesquisas. Con un patronato dominado por el Gobierno regional, la fundación recibió entre 2008 y 2009 más de seis millones de euros de la ya extinta Caja Madrid.

A partir de 2011, dejó de presentar cuentas y así lo confirman los buscadores que permiten acceder a webs ya inexistentes, como ocurre en este caso. El balance de 2011 figura como publicado pero es imposible descargar el documento.

¿Un pleito de la Comunidad contra sí misma?

Adoptado el 29 de julio de 2014 por su patronato, el acuerdo de extinción de la entidad lleva ocho años en el limbo. Cuatro informes sucesivos de la Cámara de Cuentas regional –fechados entre 2018 y 2021– alertan de que la extinción debía ser ratificada por el órgano que controla a las fundaciones de ámbito madrileño: el Protectorado. Y que si no se ha ratificado es porque la Fundación Dos de Mayo no aportó “la documentación exigida por la normativa”: en primer lugar cuentas y memorias de actividades.

El Gobierno de Madrid ha denegado a infoLibre la información solicitada el lunes sobre este asunto. Sus portavoces se han limitado a señalar que la extinción definitiva de la Fundación Dos de Mayo pende de lo que dictamine el juez que tramita una “demanda civil” interpuesta por la Comunidad en enero de 2020. ¿Litiga el Ejecutivo madrileño contra sí mismo en lugar de acudir a la fórmula prevista por la ley para el cierre pacífico de una fundación que voluntariamente decidió hace ocho años su extinción? No hubo respuesta. Este es un tema –alegaron las fuentes– que "se encuentra en los juzgados y del que estamos esperando resolución judicial".

Los portavoces trasladaron a este periódico que si quiere información curse una solicitud a Transparencia. O sea, que espere respuesta durante un mes prorrogable a dos sin certeza de finalmente obtener los datos. Y añadieron que se va a modificar el perfil de Díaz Ayuso. Se hará –afirman– para advertir a quienes visitan la web oficial de la Comunidad de Madrid que la Fundación Dos de Mayo, cuya presidencia se menciona como uno de sus cargos actuales, “está en proceso de disolución”.

El precedente de Fundescam

Sus similitudes con Fundescam, fundación ligada al PP madrileño y que financió campañas electorales de Aguirre con dinero en parte procedente de Caja Madrid, son las que llevaron en marzo de 2017 al juez que entonces instruía Púnica, Eloy Velasco, a requerir datos a la Agencia Tributaria (AEAT) sobre la Fundación Dos de Mayo.

Tal como pretendía la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y apoyaba la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado pidió a Hacienda la remisión del llamado Modelo 347 de varios ejercicios. Es decir, la relación de ingresos y pagos cobrados y abonados por la fundación, entre 2007 y 2010. Esa diligencia –dice el informe de la UCO y corrobora el auto de Eloy Velasco– “es necesaria para esclarecer si el Partido Popular utilizó también para abonar gastos de campaña de forma subrepticia a la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, a la vista de las importantes cantidades recibidas” de Caja Madrid.

Este periódico no ha conseguido averiguar si tales documentos tributarios llegaron a incorporarse a la causa. Pero desde que en mayo de 2017 saltó a los titulares la existencia del informe de la UCO y del auto judicial dictado dos meses antes –el 22 de marzo–, nunca más se ha sabido nada de la Fundación Dos de Mayo en el marco de Púnica. Sus estatutos, aún vigentes, señalan que debe presidir la fundación quien ostente la jefatura del Gobierno regional. Nació así regida por Esperanza Aguirre, continuó entre 2012 y 2014 con Ignacio González al frente y finalmente está ahora en manos de Isabel Díaz Ayuso.

Eloy Velasco fue relevado el 25 de mayo de 2017 por el actual instructor de Púnica, Manuel García Castellón. Hace 11 días, García Castellón abrió ya la puerta a la recta final para el juicio sobre la pieza de financiación del PP, la número 9 del macrosumario de Púnica. Lo hizo dictando un auto que exonera a Esperanza Aguirre.

Según el magistrado, no se ha acreditado que Aguirre fuera “conocedora” de la financiación opaca de las campañas del PP ni del desvío de dinero público para mejorar su imagen. García Castellón sí mantiene como supuestos responsables penales de tal financiación a tres estrechos colaboradores de Aguirre. Los tres pertenecían al grupo de sus subordinados directos: el antiguo gerente y tesorero del PP regional, Beltrán Gutiérrez; el exsecretario general del partido en Madrid, Francisco Granados; y la que durante años fue jefa de prensa de la lideresa, Isabel Gallego.

El magistrado también exculpa a Ignacio González. A menos que prospere el recurso de la acusación popular, ni Aguirre ni su delfín y luego sucesor se sentarán en el banquillo por Púnica. En su informe final sobre la pieza de financiación, el último fiscal integrado en el caso, Manuel Cabaleiro, reclamó que ambos fuesen exonerados. Las dos fiscales que durante años han investigado Púnica, Carmen García y Teresa Gálvez, no firmaron el escrito.

El informe del fiscal Cabaleiro dedica cinco líneas y media a la Fundación Dos de Mayo en el apartado reservado a la Fundación Caja Madrid. El párrafo no desvela si, al final, la Agencia Tributaria mandó al juez instructor el Modelo 347 de esa entidad. Ni, en caso afirmativo, qué conclusiones se extrajeron de su datos sobre ingresos y pagos. El texto se limita a señalar esto: "El análisis de la documentación remitida [sobre Caja Madrid] hizo que la fuerza actuante [la UCO] remitiese el oficio (...) por el que solicitó el modelo 347 de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad al haber detectado dos transferencias [desde la ahora extinta caja de ahorros] por importe de 4.500.000 euros y de 1.862.760 en los años 2008 y 2009 existiendo también vínculos entre esta fundación y el Partido Popular".

El misterio de las cuentas

Por qué la Fundación Dos de Mayo no remitió al Protectorado las cuentas y memorias de 2012, 2013 y 2014 –quedan dudas sobre las de 2011– constituye de momento un misterio. Pero los expertos consultados incluso en organismos fiscalizadores coinciden en que tales documentos resultan esenciales e irrenunciables para el Protectorado de Fundaciones si una de ellas decide extinguirse.

Cuentas y memorias –confirma Isabel Peñalosa Esteban, directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF)– no son papeles susceptibles de convertirse en un Guadiana que de pronto se sumerge. “Hay que enviar –señala Peñalosa– una serie de documentación que incluye, en efecto, las cuentas anuales, entre otras razones porque tras la ratificación del acuerdo de extinción debe procederse a liquidar la fundación, pagando deudas, si las hubiera, salarios, etcétera”. Una vez cumplidos esos trámites, se decidirá a qué destino va el remanente. Si es que existe.

“ Si es de forma voluntaria –prosigue la responsable jurídica de la AEF–, el acuerdo del patronato debe ser ratificado por el protectorado, que debe decidir si concurre o no la causa de extinción que alegue el patronato. Lo más habitual es que las fundaciones que acuerdan su extinción se basen en la causa de imposibilidad de cumplimiento de los fines fundacionales”.

Y en cualquier caso –concluye Peñalosa– quien ratifica es el protectorado. “Es decir, si no se completa el proceso y no hay ratificación, no puede solicitarse la inscripción de la extinción en el registro de fundaciones”.

De hecho, el último informe de la Cámara de Cuentas que aborda lo sucedido con la Fundación Dos de Mayo resalta lo que sigue: “Con fecha 25 de octubre de 2021, el Registro de Fundaciones certifica que en la actualidad no consta ninguna solicitud de extinción de la referida fundación”.

Esperanza Aguirre recalcó en su momento que el fin de la Fundación Dos de Mayo era “reforzar el sentimiento de que España es una gran nación”. Y defendió que había nacido con “vocación de continuidad” para “impulsar y difundir los valores de Nación y Libertad” catapultados por la resistencia a la invasión francesa de 1808 y luego por la Constitución de Cádiz.