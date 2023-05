Baltar logra esquivar el banquillo hasta después del 28M por conducir a 215 kilómetros por hora

José Manuel Baltar evita iniciar la campaña electoral de las elecciones municipales del 28M con una condena por un delito contra la seguridad vial por conducir un coche oficial de la Diputación de Ourense a 215 kilómetros por hora el pasado domingo 29 de abril por la A-52 en la provincia de Zamora en sentido Madrid. Tras esquivar por dos veces la primera citación de la jueza de Puebla de Sanabria el pasado día 9 y, después de una mañana llena de confusión por la segunda citación, este jueves día 11, el presidente de la institución provincial y del PP de Ourense compareció de forma telemática en el juicio rápido al que estaba citado, pero consiguió dilatar el proceso.

Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Baltar no expresó su conformidad "con el escrito de acusación ni con la pena solicitada" por la Fiscalía, que no concreta si son seis meses de multa y retirada del carné de conducir por un año, según informa elDiario.es. Tal y como marca la ley, al no existir esta conformidad no es posible dictar sentencia. Así, lo que iba a ser un juicio rápido se ha convertido en un juicio ordinario que ya no se celebrará en Puebla de Sanabria, sino en un juzgado de lo penal de Zamora el próximo 31 de mayo. Es decir, se sentará en el banquillo tres días después de las elecciones municipales, siempre y cuando los recursos de su defensa no consigan frenar el procedimiento.

En estos recursos, previsiblemente, el abogado de Baltar volverá a alegar —junto a varias cuestiones formales— que el caso quedó sustanciado con el pago de una multa por una infracción administrativa y negará que haya cometido un delito, como sostiene la Fiscalía basándose en el atestado de la Guardia Civil. Este atestado indica que, aun aplicando el margen de error del radar, Baltar superaba en más de 80 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido en la autovía y, por tanto, es autor de un delito.

Después de evitar la primera comparecencia alegando una citación previa de su abogado para acto seguido sin que asistiera su propio letrado, este jueves la jornada comenzó con el juzgado asegurando que el letrado que actúa en nombre de Baltar había enviado "una nueva carta solicitando la suspensión" del procedimiento, "manifestando su voluntad de no comparecer". En ese escenario, la magistrada advirtió de la "posibilidad de imponer las sanciones correspondientes".

Hacia mediodía, fuentes cercanas al barón ourensano indicaron que todo se debía a un despiste y que efectivamente Baltar si iba a comparecer, algo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ratificó poco después, a preguntas de los periodistas tras la reunión semanal del Consello del Gobierno gallego. El nuevo caso Baltar volvió a salpicar así el escenario político gallego apenas veinticuatro horas después de que capitalizara la sesión de control del jefe del Ejecutivo en el Parlamento, donde Rueda respondió a Ana Pontón (BNG) y Luis Álvarez (PSOE) limitándose a indicar que la conducta del ourensano fuera "inapropiada".

Preguntado sobre los sucesivos aplazamientos previos de esa comparecencia, Rueda se negó a valorarlos y se limitó a decir sobre la comparecencia de este jueves que "es bueno, y lo que procedía se está produciendo". Sobre la negativa de Baltar a la conformidad con un juicio rápido, el presidente de la Xunta también justificó que "si no hubo conformidad es un derecho del señor Baltar y de cualquier persona", ante lo que pidió esperar al resultado final del proceso ya que "la sentencia corresponde a los jueces". En días previos, Rueda evitó avanzar si, en el caso de condena, el PP gallego actuaría contra su líder en Ourense.

Rueda hizo estas consideraciones mientras, simultáneamente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la nueva cita judicial de Baltar para el día 31. También escasas horas antes, en calidad de presidente del PP en Galicia, comparte mitin esta tarde con quien está investigado por un delito contra la seguridad vial al conducir a 215 kilómetros por hora el vehículo oficial de la Diputación que preside, la misma que aspira a seguir dirigiendo después de la campaña que comienza a las cero horas de este viernes.