Bienvenida Robles, non grato Bolaños: Ayuso impone el derecho de admisión para su fiesta del Dos de Mayo

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, preside este martes el tradicional acto institucional del Dos de Mayo, en la Real Casa de Correos, marcado este año por la cercanía con la campaña electoral y la polémica con el Gobierno por la representación institucional y una manifestación a las puertas.

El Ejecutivo que preside Ayuso ha decidido este año no invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no asistió a la última cita. Únicamente se ha cursado invitación para la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien tiene "las competencias en relación a las comunidades autónomas", han informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

Rodríguez ha declinado participar y, desde el Ejecutivo central, han confirmado que, además del nuevo delegado del Gobierno, Francisco Martín, acudirán el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños —que ya acudió el año pasado—, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Según estas mismas fuentes, la "representación del Gobierno", a nivel de protocolo, recaerá en Robles. Fue hace dos años cuando Ayuso elogió en su discurso la gestión de la titular de Defensa durante el coronavirus, llegando a señalar que esta era "una nueva Manuela Malasaña".

Este domingo, el PP de Madrid ha tachado esta decisión de una "autoinvitación" por parte de Bolaños. El vicesecretario de Acción Política del PP de Madrid y candidato a la Asamblea de Madrid, Jesús Moreno, se ha mostrado "sorprendido" por la "autoinvitación" del ministro, lo que ve como "una provocación en el día de todos los madrileños".

En declaraciones a los periodistas en Chamberí, Moreno ha defendido que todos los madrileños deben "estar unidos y aparcar los problemas" ese día. "Hay 364 días más durante el año para seguir reivindicando y trabajar por los intereses de cada uno. Estoy sorprendido por esa autoinvitación, que trastoca todo el protocolo. No entiendo que cuando alguien no te invita, tú te hagas presente", ha lanzado. Ha añadido que desconoce si finalmente el ministro "irá o no", pero lo que sí sabe es que "han convocado una manifestación ese mismo día y a la misma hora en la Puerta del Sol" y cree que "no es el momento para reivindicar".

A la cita, además, asistirán además los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y de los grupos municipales. También han confirmado su asistencia el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso no quiere en Sol a los afectados de la Línea 7B de Metro

La polémica no concluye en las invitaciones. El espacio dedicado a los ciudadanos en la madrileña Puerta del Sol también ha sido esta semana objeto de confrontación entre el Gobierno central, a través de la Delegación del Gobierno, y el Ejecutivo de Ayuso.

El nuevo delegado había autorizado en un primer momento una concentración de afectados por la Línea 7B de Metro en la zona, convocada coincidiendo con la llegada a Sol del atleta Fernando Caliz tras realizar una vuelta a la Comunidad desde San Fernando de Henares en solidaridad con los afectados.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, calificó la decisión de "grave irresponsabiidad" y pidió por carta a Martín que reconsiderase la decisión, al entender que se podría proponer ubicaciones alternativas para poder compaginar el derecho fundamental de manifestación con las actividades propias de las instituciones.

"Los madrileños tienen derecho a disfrutar de la Plaza del Sol ese día en su integridad y también los manifestantes tienen derecho a manifestarse pero es que Madrid es muy grande. La Comunidad tiene 30 edificios públicos para poder manifestarse frente a ellos", señaló a continuación el consejero.

Finalmente, la Delegación del Gobierno decidió trasladar la concentración a la calle Arenal, concretamente en el espacio peatonal a la altura de la iglesia de San Ginés. Se trata de una de calle que desemboca en la plaza.