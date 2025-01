El bulo de Rodríguez no fue un error: un mensaje del novio de Ayuso ya indicaba que existía una negociación

Los mensajes que Miguel Ángel Rodríguez ha remitido al Tribunal Supremo para acreditar algunos extremos de su declaración como testigo en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ponen de relieve que ya tenía indicios de la existencia de negociaciones entre la defensa de Alberto González Amador y el Ministerio Público cuando lanzó el bulo que luego la Fiscalía salió a desmentir. "He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie", reza el mensaje que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le reenvió un día antes de que Rodríguez dejara caer que la iniciativa del pacto venía del Ministerio Público y que se había frenado "por órdenes de arriba".

Rodríguez testificó la pasada semana ante el magistrado Ángel Hurtado en la causa contra García Ortiz. A su salida, vino a atribuir a un error la difusión de la noticia falsa al asegurar que desconocía la existencia del correo que el 2 de febrero el abogado de González Amador hizo llegar a la Fiscalía ofreciendo un acuerdo y reconociendo dos delitos fiscales, al que el fiscal que entonces llevaba el caso, Julián Salto, no hacía referencia en el posterior mail de 12 de marzo que envió a la defensa del empresario diciendo que no habría "obstáculo" para poder llegar a un acuerdo.

Este último correo fue el utilizado por Rodríguez durante la noche del 13 de marzo para imponer en algunos medios el relato de que había sido el Ministerio Público el que había ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe 'órdenes de arriba' y retira la propuesta de acuerdo... Todo sucio", hace llegar por WhatsApp a varios medios de comunicación. Para entonces, el diario El Mundo ya había comprado y publicado la mercancía averiada con el siguiente titular: "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales".

Pero lo cierto es que cuando el jefe de Gabinete de Ayuso lanzó el bulo, ya tenía indicios de la existencia de conversaciones previas entre las dos partes. Así consta en el mensaje que un día antes González Amador le hizo llegar junto al pantallazo del correo electrónico que Rodríguez utilizaría horas después, adelantado por elDiario.es y al que ha tenido acceso infoLibre. "Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima", puede leerse en el mensaje reenviado.

Tras comparecer en el Supremo, el jefe de Gabinete de Ayuso acudió al programa de televisión Todo es mentira. Y allí insistió en el bulo de que el pacto con el Ministerio Público se frenase por "órdenes de arriba". Ahora bien, dijo que eso no era "información", sino "opinión y lógica". "Si aquí proponen un acuerdo y llevamos diez meses en que no se ha llegado al acuerdo, ¿quién lo ha parado?", dejó caer. Ahora bien, se olvidó de que la última vez que se paralizó el procedimiento judicial fue, precisamente, a petición de la defensa de González Amador, que pidió al juez mantenerlo en stand by hasta que la Audiencia de Madrid se pronunciara sobre la apertura de una pieza separada abierta por la jueza.