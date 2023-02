Café y "atornillados" a la silla, así fue la reunión de 15 horas de Justicia y los letrados que acabó sin acuerdo

La reunión maratoniana entre los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio en busca de un acuerdo que pusiera fin a la huelga indefinida que empezó el pasado 24 de enero duró más de 15 horas e incluyó excursiones para conseguir café y pizza, así como negociadores "atornillados" a la silla y muchas horas "frente a frente" sin hablar, informa Europa Press.

Las más de 15 horas de reunión no han sido suficientes para que llegasen a un pacto que pusiera fin al conflicto laboral que dio lugar al paró de juzgados y tribunales en busca de mejoras retributivas. Ambas partes se levantaron de la mesa entre críticas y sin una nueva fecha en el horizonte para continuar la negociación y solucionar un pugna que --según datos de los convocantes-- ha provocado la suspensión de unas 152.000 vistas y juicios.

Trece personas han estado frente a frente desde las 17.00 horas del jueves y hasta las 8.15 horas del viernes. Siete representaban al Ministerio, incluido el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tontxu Rodríguez; y seis formaban parte del comité de huelga de los letrados. La convocatoria estaba fijada desde hace una semana, algo que afearon los letrados al considerar que podían haberles citado antes.

"No ha sido posible avanzar porque ellos no han querido". La frase ha sido pronunciada este viernes por fuentes de ambas partes consultadas por Europa Press. Los dos bloques han incidido en que el otro no se ha sentado con actitud negociadora, sino con ánimo de imponer sus postulados. Tras 15 horas de reunión ambos han comparecido públicamente ante la prensa y han reconocido que ha sido imposible avanzar.

Las fuentes consultadas relatan que la reunión empezó las 17.00 horas, tal y como estaba previsto. Los del comité de huelga acudieron acompañados por varias decenas de letrados que permanecieron frente al Ministerio hasta que miembros de la comitiva de LAJ avisaron de que desde Justicia preferían negociar "sin presiones" y les pidieron abandonar el lugar. Puertas adentro continuaba la reunión.

Entre las 17.00 horas del jueves y las 02.00 horas del viernes el portal de la calle madrileña de San Bernardo, número 45, donde el Ministerio tiene su sede, se abrió varias veces. La mayoría, sin embargo, fue para dejar salir a los trabajadores que iban terminando su jornada laboral. En esas nueve horas, las puertas del palacio solo se abrieron dos veces para que salieran algunos de los miembros del comité de huelga.

Unos a por comida y otros sin delivery

La primera de esas salidas tuvo lugar a las 19.43 horas. La prensa estaba en la puerta (y sin posibilidad de entrar al Palacio de la Marquesa de la Sonora), a la espera de saber si había o no acuerdo y si se mantenía o no la huelga indefinida. Pero los cuatro LAJ que salieron avisaron de que era un receso. Aunque insistieron en que no podían desvelar el contenido de las negociaciones, adelantaron que no saldrían pronto y que era necesario ir a por un café.

Las horas pasaron, los locales del alrededor fueron cerrando y en el Ministerio de Justicia seguían sin salir. Algunos de los LAJ que se habían manifestado a las 17.00 horas en apoyo al comité de huelga se acercaban con la intención de saber cómo iban las negociaciones, pero a medida que avanzaba la noche se fueron marchando. "Están atornillados", decían.

Pasadas la 01.30 horas de la madrugada volvieron a abrirse las puertas. Salían dos del comité de huelga. "Vamos a por pizza", dijeron a los seis medios que continuaban en la calle. Era evidente que aún no había acuerdo. Aseguraron que regresarían y que no se levantarían de la mesa hasta solucionar el conflicto.

Ningún miembro del Ministerio abandonó el recinto durante el encuentro. Fuentes consultadas por esta agencia de noticias sostienen que tampoco pidieron delivery de comida. Aguantaron la jornada de negociación con unas galletas saladas, según apuntan.

Cinco horas después, a las 6.30 de la mañana, la comitiva de los LAJ emitió un comunicado en el que apuntaba que desde las 12 de la madrugada estaban "sentados en la mesa de negociación frente a frente sin entablar diálogo alguno". Según informó luego el Ministerio, la reunión no se levantó hasta las 8.15 de la mañana. Fueron más de 15 horas y, de acuerdo a las declaraciones de ambas partes, ningún avance.

"¿Cuándo desconvocan la huelga y a qué hora?"

Según detallan las fuentes consultadas, gran parte de esas 15 horas versaron, principalmente, sobre el parón que afecta a los juzgados y tribunales desde el pasado 24 de enero. "¿Cuándo desconvocan la huelga y a qué hora la desconvocan?", preguntaban desde el Ministerio. Los LAJ insistían en que no suspenderían hasta lograr un acuerdo.

Uno de los puntos principales de la negociación fue la denominada cláusula de reenganche. Los letrados plantearon pasar a cobrar un sueldo equivalente al 85% del salario de un juez, cuando ahora mismo ganan en torno a un 65% o 70%. En concreto, pidieron que se aprobaran los reales decretos retributivos de los LAJ antes del 15 de abril y con efectos de enero de 2023.

Desde el comité de huelga insisten a Europa Press en que lo que proponen ahora es enganchar la propuesta a su propia cláusula y no a la de los jueces. Desde el Ministerio han entendido que los LAJ presentan "un planteamiento que supondría una doble cláusula de enganche", según indicó Justicia en su nota de prensa.

La reunión terminó, sin éxito, a las 8.15 de la mañana. Fuentes presentes en la mesa aseguran que los letrados tenían intención de no levantarse, pero en el Ministerio avisaron que había más asuntos en agenda. Pasadas las 9.00 horas, ambas partes defendieron su versión de lo sucedido anoche ante los medios.

Las discrepancias son evidentes y ambos reconocen que la reunión maratoniana no ha sido suficiente para resolver el conflicto. La huelga continúa y llega así a su jornada número 19. Hasta el momento, no hay nueva fecha fijada en el calendario.