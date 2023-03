Calviño denuncia la "falta de compromiso" de Ferrovial por trasladar su domicilio a Países Bajos

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha tenido una conversación con el presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino, en la que le ha expresado "claramente su rechazo" a la decisión comunicada ayer sobre el traslado del domicilio social de la empresa a Países Bajos.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, desde el Ejecutivo están pendientes de conocer los detalles para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta "errónea decisión".

"Se trata de una empresa que debe todo a España", remarcan desde el Departamento que dirige Nadia Calviño. Por ello, creen que "no resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país".

Para Economía, es "paradójico" que se anuncie esta posible decisión en un momento "de importante atracción de inversión extranjera y confianza" de los inversores y empresas en España, y con un proceso de inversión pública y modernización "sin precedentes" en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial.

Compromiso de Ferrovial con España

El Gobierno también ha reclamado a Ferrovial que aclare su continuidad y su compromiso con España tras el reciente anuncio de trasladar su domicilio social a Países Bajos.

"Es muy importante que Ferrovial aclare esa continuidad. Creo que existe esa intención, que es positivo, pero debe ser Ferrovial quien dé la explicación correspondiente y más en un contexto en el que en España estamos recibiendo muchas inversiones extranjeras", ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El titular de Agricultura ha destacado que Ferrovial es un "gran grupo económico" del que el Ejecutivo se "siente orgulloso". "No solo no tiene un negocio en el país, donde tiene inversiones y trabajadores, sino también fuera de España", ha recalcado.

Respecto a la posibilidad de que otras empresas decidan seguir los pasos de Ferrovial, Planas ha reiterado que la multinacional "debe explicar el por qué de esta operativa".

"No quiero entrar en temas cuyo detalle no conozco, pero hay aspectos que clarificar de esa decisión. Espero y deseo que eso no suponga nada en su compromiso con España y la sociedad y de la actividad en el país. Las raíces están muy bien, pero el árbol está mejor", ha señalado.

El consejo de administración de Ferrovial propuso ayer una fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supondrá el traslado del domicilio social de España a Países Bajos.

Además, el grupo informó que pedirá la doble admisión a negociación en ese país, cotizando también en España, para cotizar posteriormente también en Estados Unidos.

En cualquier caso, Ferrovial señaló que esta reorganización corporativa no tendrá un impacto en los planes de inversión en España, país que permanecerá como principal fuente de desarrollo de talento.

Díaz pide a Economía que actúe

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado también la decisión de que Ferrovial y que diga "sin rubor" que traslada su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos, y le ha pedido que reconsidere su decisión y se comprometa con España en un momento de "necesidad" en el país.

"Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que ha crecido al albur de enormes contratos con la Administración Pública. Le pido compromiso con nuestro país, con España", ha subrayado Díaz en declaraciones a los medios en el evento 'Generación de Oportunidades en Femenino: Estrategias de diversidad para cerrar la brecha de género', organizado por Europa Press y la consultora McKinsey & Company.

Díaz ha informado de que se estudiará cuál será la formulación jurídica que utilice Ferrovial para trasladar su sede fiscal a otro país y confía en que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital "adopte las medidas que sean menester para que esto no se produzca".

Además, ha insistido en que en el ámbito europeo se tiene que trabajar para que no existan ni el dumping fiscal ni los paraísos fiscales. Díaz también ha cuestionado la ejemplaridad de Ferrovial en un momento como el actual y ha recalcado que cambiar la sede fiscal en una coyuntura de crisis "no es ser españoles".

"Ser español, ser española, es defender la permanencia en tu país (...). Esto no es compromiso con nuestro país. Muchos españoles hoy están atónitos con esta noticia. En los momentos de compromiso y necesidad en nuestro país las empresas tienen que ser ejemplares", ha zanjado la vicepresidenta segunda.

"Antipatriota" y de tratar de "evadir impuestos"

Cargos de Unidas Podemos han criticado la decisión de Ferrovial de trasladar su domicilio social a Países Bajos, a cuyos directivos acusan de ser "antipatriotas" y de tratar de "evadir impuestos" como el reciente tributo de solidaridad de grandes fortunas.

A través de Twitter la coportavoz de la formación morada y candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha recriminado que el caso de Ferrovial ilustra que "este es el patriotismo de las constructoras: construir en base a pelotazos urbanísticos y evadir los impuestos". "Son la antiEspaña", ha lanzado en las redes.

Este es el patriotismo de las constructoras: construir en base a pelotazos urbanísticos y evadir los impuestos como el de Solidaridad a las grandes fortunas; son la antiEspaña.https://t.co/e4EID7coPw — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) 28 de febrero de 2023

Por su parte, el presidente del grupo confederal en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha ido más allá y ha deslizado que Ferrovial es una empresa "manchada por la corrupción", fue "favorecida por el franquismo", con beneficios "récord" en 2022 y cuyo presidente es "el tercer hombre más rico de España". "Ahora se va a los Países Bajos para pagar menos impuestos. Su patria es el dinero", ha recriminado Asens.

Mientras, el dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha proclamado que Ferrovial deja de ser una empresa española para convertirse en una sociedad holandesa, algo que evidencia una "ingeniería fiscal para no tributar en España por la actividad desarrollada en otros países".