Camariñas reivindica la marea de solidaridad que dejó la tragedia del 'Prestige' y pide "no bajar la guardia"

El municipio coruñés de Camariñas ha acogido este domingo un acto de recuerdo del 20 aniversario de la tragedia del Prestige, que hace este 13 de noviembre dos décadas, pedía socorro por una vía de agua, algo que acabaría desembocando en la mayor tragedia medioambiental del país, recoge Europa Press.

Durante el acto, que ha acogido un homenaje al coordinador del dispositivo de limpieza en Camariñas, los intervinientes han reivindicado la "marea de solidaridad" que provocó el hundimiento del petrolero y su vertido de fuel, pero han instado a las autoridades a "no bajar la guardia".

"Sentíamos mucha incertidumbre por lo que iba a pasar, mucho miedo, sobre todo económicamente", ha comentado la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua -que por aquel entonces tenía 26 años-, antes de recibir al resto de personalidades políticas que han acudido al acto como la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; el delegado del Gobierno, José Miñones; y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

Más allá de la tragedia, la alcaldesa ha incidido en la "marea humana que invadió a Costa da Morte". "No sabíamos ni qué hacer con tanta gente, cómo darle de comer o dónde hospedarla", ha señalado, tras lo que ha reiterado su "enorme agradecimiento" a los voluntarios y a todos los vecinos de las zonas afectadas.

Respecto a las lecciones a aprender de una tragedia de esa magnitud, la regidora ha pedido "hacerle caso a la gente del mar, que es la que más sabe". "Por suerte, el mar devuelve todo y acabó devolviendo la riqueza que tenía", ha señalado.

La "dignidad" de un país

En los mismos términos se han expresado el resto de autoridades, que han remarcado que esa "voluntad" de ayudar representa "lo mejor del país", "la dignidad". "Los voluntarios que acudieron de todas las partes de España y de todas las partes del mundo representan la solidaridad ciudadana", ha afirmado la ministra portavoz, que ha recordado además que la marea branca supuso la "primera gran manifestación social que surgió en nuestro país con motivos medioambientales".

Ya en su intervención durante la ceremonia, la portavoz del Gobierno ha justificado su presencia en Camariñas como "reconocimiento" de la Administración central a "los ayuntamientos, los voluntarios, los equipos de protección civil y a todos los vecinos que lo dejaron todo para atender la emergencia". "Entre la negrura del fuel apareció la dignidad de la humanidad, que representó lo mejor del y más grande del país, sus gentes", ha reivindicado.

"Ninguna cifra puede dar la dimensión emocional de lo ocurrido, que ponía en cuestión vuestro modo de vida", ha continuado Rodríguez, que ha recordado el "desamparo, soledad e indignación" generada por la gestión de la crisis.

A este respecto y sobre la implicación de la sociedad, la responsable de Política Territorial ha establecido un paralelismo entre lo ocurrido hace 20 años frente a las costas gallegas y la pandemia de covid-19. "No hay mejor patriotismo que venir a limpiar o coser mascarillas, por ejemplo".

Crítica a la gestión estatal de la crisis

Rodríguez ha extendido también esta comparación a la toma de decisiones en situaciones de emergencia, contraponiendo la forma de actuar del Ejecutivo popular liderado por José María Aznar en 2002 con la del socialista de Pedro Sánchez, "que habrá cometido errores, pero con determinación, se arremanga para buscar soluciones".

Además de la crisis provocada por el virus del sarscov-2, la ministra socialista ha citado también la erupción del volcán de La Palma, defendiendo el "apoyo inestimable de la ciencia y la innovación". En este contexto, ha reprochado que responsables políticos y públicos "sigan negando" que el cambio climático es una evidencia científica.

Isabel Rodríguez ha abordado además los medios disponibles para este tipo de catástrofes. "Ahora tenemos nuevas herramientas puestas en marcha contra este tipo de cosas, gracias a un Gobierno para el que el ecologismo y las políticas de lucha contra el cambio climático son una política de Estado", ha destacado Rodríguez, que ha recordado que ya se está ultimando el Plan Nacional de Reducción de Riesgos y desastres naturales con horizonte 2025.

Tras citar al escritor Manolo Rivas, la portavoz del Gobierno se ha "apropiado" de un concepto gallego, lembranza (recuerdo) para, como ella misma ha explicado, "que los vecinos nunca vuelvan a sentirse solos, para que esto no vuelva a suceder". "Nunca máis", ha concluido.

Luchar contra los "piratas del mar"

Al hilo de lo defendido por la ministra, el presidente de la Diputación también ha reflexionado sobre los medios en Galicia disponibles en 2002 para hacer frente a catástrofes como la del Prestige. "Dada la cantidad de siniestros como el del Prestige ocurridos frente a las costas gallegas, debería haberse reflexionado sobre los medios que había en Galicia, que eran insuficientes", ha afirmado.

Desde entonces, ha remarcado, se ha dotado a la Comunidad de más medios y servicios como un buque polivalente, siete lanchas salvamares, dos bases de helicópteros, además de haberse creado un centro de contaminación subacuática en Fene (A Coruña) y otro de contaminación acuática en A Coruña, entre otros.

Formoso también ha instado a las Administraciones a luchar contra los "piratas del mar, que ahora no llevan parche ni pata de palo", sino que "tienen despachos en Suiza y Luxemburgo y conducen mercedes" y que "campan a sus anchas por la protección fiscal de la que gozan, contaminando y haciendo daño a la costa".

Se expresaba así en referencia a la retahíla de países relacionados con los registros del buque, el armador, y la empresa naviera, entre otros elementos. "Una maraña burocrática y jurídica que hay que combatir", ha advertido.

Por último, el responsable de la Diputación coruñesa se ha mostrado muy crítico con la gestión de la catástrofe por parte del Gobierno popular del momento. "Un Gobierno no debe aplicar la mentira ni la manipulación cuando vienen mal dadas. No se puede esconder, hay que afrontar las cosas con transparencia", ha aseverado, afeando que "empleasen la manipulación y la mentira, llegando a afirmar que aquello no era una marea negra" y se dedicasen a "alejar" el problema.

"Más sabios y con más memoria"

La alcaldesa de Camariñas ha sido la encargada de poner el tono más local al acto al recordar a muchos de los vecinos que colaboraron en la limpieza de la costa. "Fuimos capaces de superarnos (...) y demostrar al mundo que este lugar, mal comunicado y distante, también era hermoso y merecía la pena ser salvado", ha recordado Sonia Insua.

"20 años después somos más viejos pero también más sabios, y tenemos más memoria", ha deslizado la regidora que, aunque ha comentado algunas de las cosas que "se ganaron", en referencia al Plan Galicia, ha lamentado "el tiempo y el sinfín de oportunidades" perdidas.

La parte más emotiva del acto ha llegado con el homenaje al camariñés conocido como 'Alonso', coordinador de las tareas de limpieza durante el desastre y para el que todos los intervinientes han tenido palabras de agradecimiento y recuerdo.

Su viuda, acompañada por el resto de la familia, ha recibido una placa conmemorativa por parte de la ministra y la alcaldesa, que han coincidido en apuntar que "Alonso representaba lo mejor de la dignidad humana".

Tras una interpretación cantada del poema Negra Sombra, de Rosalía de Castro por parte de dos vecinos de la zona, la comitiva ha descubierto una placa conmemorativa en A Casa da Pedra y se ha desplazado a la antigua lonja para visitar un mural que recuerda la marea branca que hace 20 años luchó contra la marea negra que dejó el Prestige en las costas gallegas.