Camps culpa a la "dirección nacional" del PP de la contratación con 'Gürtel': "Somos un partido centralizado"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha responsabilizado este miércoles a la "dirección nacional" del Partido Popular de la contratación con las empresas de la Gürtel en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

Camps, que se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ha asegurado que la decisión de descargar en Gürtel la organización de los actos de la formación vino decidida por "la gran instancia".

"Nuestro partido es un partido centralizado, somos militantes del PP de España, no somos un partido federado, somos un partido nacional. Quien me lleva la campaña electoral del presidente de la comunidad es el partido de España. Todo está diseñado desde la dirección nacional", ha aseverado en respuesta a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

El otrora mandatario autonómico ha reforzado sus palabras después de que el Ministerio Público le expusiera una foto de un acto en el que habría participado el entonces líder del partido, Mariano Rajoy. "A mí nadie me dijo nada de ese señor", ha apuntado, en relación a uno de los cabecillas de la trama: Álvaro Pérez, alias El Bigotes.

"Fíjese cómo estamos Rajoy y yo en un acto del PP y este señor está de cuclillas como tiene que estar. Fíjese como está el PP nacional. Nadie me dijo nada y nadie dijo nada extraño", ha añadido Camps.

En este contexto, Camps ha repetido que la adjudicataria para los actos del partido era "el PP nacional de España" al tiempo que ha aclarado que "nunca" le "ha preocupado quién organiza" los mismos ni tampoco su imagen personal.

"Yo soy militante desde el 82. He puesto sillas, he pegado carteles... pero a mí no se me ocurre jamás preguntar quién esta haciendo actos de partido y por qué se esta haciendo así. Se ha cambiado el logotipo y nombre del partido y no he preguntado por qué se ha hecho", ha argumentado.

Matiza sus palabras sobre la dirección nacional del PP

Sin embargo, Camps ha matizado sus palabras en declaraciones a los medios a la salida de la sede judicial. "No he responsabilizado a la dirección nacional del PP. He dicho que era el comité de campaña quien contrataba. Eso es una realidad incontestable", ha asegurado.

Preguntado sobre si teme que sus afirmaciones puedan afectar a su futuro político, Camps ha sido tajante: "No puede afectar en nada, y si afecta mala suerte. Aparte eso el partido lo ha dicho por activa y por pasiva. Ellos contrataban y dejaron de contratar".

En su declaración, el expresidente ha querido dejar claro que fue él el que tomó "la decisión" de romper con la Gürtel. "Si hubiese tenido miedo o una preocupación personal no habría tomado esa decisión. Habría buscado si había manera de solventarlo y el alcance del problema", ha apuntado.

El expresidente ha señalado que "nunca jamás" ha dado "una indicación" para realizar contrataciones en sus "30 años de servicio público". "Y menos para unos stands de Fitur que es como la nada, si usted me permite", ha asegurado.

En esta línea, Camps ha explicado que decidió que la relación con las empresas de la trama tenía que terminar después de las primeras detenciones y registros ordenados por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. "(Dije) si es Garzón tiene que ser muy gordo, no puede ser una tontería. Yo con tonterías de estas no voy jugar", ha apostillado.

Así las cosas, el exdirigente conservador ha negado cualquier tipo de relación personal con el líder de Gürtel, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, o con El Bigotes. Pero, además, desde su punto de vista es "extraño" que ninguno de ellos tratase de reunirse con él como máximo mandatario del PP en la Comunidad Valenciana.

"Me he dado cuenta de que hay una pirámide de jefatura. Cómo es posible que en esta pirámide jerárquicamente constituida siendo yo el presidente no se pusiera nunca en contacto conmigo el jefe y subjefe? Es absurdo y surrealista; no tiene sentido. Me hubieran dicho que hubiese tomado un café. Nunca tuvimos ningún tipo de relación personal, ni paseamos por la calle, ni paseamos por un jardín", ha asegurado.

Su relación con 'El Bigotes'

En este punto la Fiscalía le ha reproducido la conversación telefónica que mantuvo con El Bigotes en la Nochebuena de 2008 y en la que ambos se expresaron su afecto. Según Camps, fue el secretario general del PP valenciano el que le instó a llamar a Pérez para agradecerle la organización de un acto para la formación.

El expresidente ha querido recalcar que el mismo día que mantuvo esa charla con El Bigotes consiguió que el Gobierno --presidido por José Luis Rodríguez Zapatero-- concediese una financiación de 2.500 millones a la comunidad. "Estaba exultante (...) después de tener esta sensación, de haber conseguido algo para la Comunidad Valenciana", ha continuado.

Camps, que ha dicho estar "preparado para escuchar esa conversación N veces más", cree que se ha "sacado de quicio esta cuestión". "Hablamos de lealtad, no de amistad. La lealtad es un concepto político, el tenía una relación política conmigo. Por eso hablamos de lealtad al partido, a las siglas", ha añadido.

A juicio del expresidente habría sido "peyorativo decirle" a El Bigotes, al que ha definido como al "tramoyista" del PP, lo "bonitos" que hacía los escenarios para los actos electorales de la formación.

Camps también ha dado explicaciones de su asistencia a la boda de El Bigotes. Si asistió, ha sostenido, es porque le dijeron que iba a asistir a una reunión en la que solo iba a "estar gente del partido".

Discrepancias con la fiscalía

La sesión de este miércoles ha estado también marcada por los toques de atención que el presidente del tribunal, José Antonio Mora, ha tenido que realizar a Camps, al que ha instado a no realizar "preguntas a la Fiscalía por un tema de orden" en la Sala.

El magistrado también ha pedido al expresidente que no hiciese "comentario alguno" a las preguntas de Anticorrupción. "Yo hago las preguntas", le ha espetado la fiscal Concepción Nicolás a Camps, que le ha contestado: "Se lo que no quiere que diga".