Feijóo sostiene que sería presidente si concediera la amnistía pese a que ningún grupo acepta a Vox

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió este martes el apoyo del PSOE para impedir un Gobierno de Pedro Sánchez que, si se llega a elegir, según él pondrá fin a la igualdad entre los españoles, otorgará “privilegios” a los independentistas, romperá la separación de poderes, desautorizará a las fuerzas policiales, cuestionará a las Cortes y discutirá la actuación del rey en 2017, días después del referéndum ilegal celebrada en Cataluña.

Durante su intervención en la sesión de investidura que se celebra en el Congreso y que se prolongó durante una hora y 45 minutos, Feijóo dejó en segundo lugar su propuesta de gobierno y dedicó sesenta minutos a combatir la posibilidad de que Sánchez y no él consiga la investidura pactando con el independentismo una amnistía que zanje las consecuencias judiciales de lo ocurrido en Cataluña en 2017 e incluso la celebración de un referéndum legal de autodeterminación. “España nunca debió llegar a este punto de decadencia moral en su política. Pero persistir en ella, con una versión agravada de lo ya visto en los últimos años, sería un error histórico del que yo no voy a participar.

Es algo que, afirmó, él no está dispuesto a aceptar para ser presidente porque tiene “principios, límites y palabra”. La Constitución, remarcó, no puede ser burlada “mediante subterfugios que desprecien el esfuerzo de nuestros constituyentes”, ni “contravenida con decisiones que eliminen de un plumazo la igualdad de todos los españoles”. “Lo que el independentismo plantea es una aberración jurídica. Eso no está en duda. Pero sobre todo es un ataque directo a valores democráticos esenciales”, proclamó.

Engañar a los españoles

Si cediese en ese punto, aseguró ignorando deliberadamente que ningún grupo de la Cámara salvo UPN y Coalición Canaria, está dispuesto a ir de la mano de Vox, el presidente sería él, argumentó mientras acusaba a Sánchez de engañar a los españoles.

“Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno”, afirmó obviando que los votos de Junts son incompatibles con los de Vox y con parte de los de su grupo parlamentario. “Pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás son un valor, aunque haya quien los subestime”, alegó echando en cara a Sánchez actuar exactamente al contrario.

El candidato del PP, que volvió a repetir, hasta en seis ocasiones, que él fue quien ganó las elecciones, defendió su decisión de presentarse a la investidura sin apoyo suficiente para ganarla con el argumento de que la sesión “trunca” el “relato” del PSOE y de Sumar “y les recuerda el resultado del que han renegado desde la misma noche electoral”.

“Esta sesión de investidura”, prosiguió, “dificulta el aterrizaje en la opinión pública del precio que otros se plantean pagar para seguir en el poder. Y nos retrata a todos. Nos retrata hoy. Y nos retrata en el futuro en el que todos volveremos a responder ante los españoles”, advirtió, invocando la posibilidad de una repetición electoral.

Apelación a PNV y Junts

Feijóo defendió sus acuerdos con UPN, Coalición Canaria y con Vox, a quien calificó de “formación unitaria” y aun así volvió a pedir el respaldo del PNV y de Junts asegurando que nadie será tan “sensible al autonomismo, a la importancia de las lenguas cooficiales y a las particularidades territoriales” como él mismo. “No quiero un país de pensamiento único y acepto con normalidad la sociedad plural que enriquece a España. He sido presidente autonómico, hablo y amo más de una lengua española y defiendo que los matices de cada autonomía son una riqueza, no un problema”.

Siempre y cuando, añadió, “no se arroguen en exclusiva la representación de los territorios que representan” y “que cualquier postulado que tengan lo defiendan por las vías legales y en el marco constitucional”.

Para convencerles, Feijóo puso en duda la fiabilidad de Sánchez, en comparación con la suya. “¿Qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten?”, preguntó. Y añadió una ironía: “Señores del PNV y de Junts. A mí no me han votado para entregarles la autodeterminación o la amnistía. ¿Les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos?”

No planteó, sin embargo, una propuesta territorial en línea con sus demandas. Se limitó a defender la reforma del Senado, para convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial, y a admitir que “se pueden hacer ajustes” en el modelo autonómico, “pero dentro del límite constitucional que todos acatamos”. Y, aunque ha suscrito un acuerdo con Coalición Canaria que incluye un trato bilateral con esta comunidad y un trato desigual en relación con otros territorios, rechazó expresamente pactos con partidos nacionalistas que afecten a los presupuestos y ridiculizó el uso del gallego, el catalán y el euskera en el Congreso diciendo ha convertido la Cámara en “un karaoke”.

Cataluña

En el tramo final de su intervención, el candidato del PP volvió a emplazar retóricamente también al PSOE a llegar a a un acuerdo y negó que la política de Sánchez haya dado resultados para frenar el soberanismo catalán. “El independentismo, pese a tener menos votos, se arroga la mayor influencia de la historia, porque los constitucionalistas hemos estado más desunidos que nunca. Sí, es verdad que hay menos protestas, pero ¿para qué se va a movilizar si obtiene de ustedes todo lo que quiere sin levantarse del sofá? ¿Para qué va a salir a la calle si hasta —vicepresidenta mediante— van a buscarlas a su casa, por lejos que esté, a rendirle honores?”

Feijóo emplazó al PSOE a recuperar “el impulso” de la Transición. “Si en circunstancias mucho más difíciles ellos fueron capaces. ¿Qué o quién nos impide que lo seamos nosotros ahora? Para ello les he ofrecido un Gobierno que responda a su responsabilidad y la cogobernanza de este parlamento a través de seis pactos de Estado y un nuevo proceso de entendimiento”.

“Esta misma tarde”, remarcó, “podemos iniciar un diálogo honesto y sincero. Todos, sin excepción. Los ciudadanos votaron y en las manos de sus señorías estará después si soy presidente”.

Él, en cualquier caso, “desde el gobierno o desde la oposición”, hará aquello a los que se ha comprometido, en referencia a un programa de gobierno incompatible con el del resto de los grupos de la Cámara.