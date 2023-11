Dos candidatos de Vox y el hijo de un íntimo de Abascal crearon la asociación que está tras la bronca en Ferraz

Las violentas protestas contra la futura ley de amnistía ante la sede central del PSOE han confirmado lo que medios conservadores niegan: que, además de ideológica, la cercanía de Vox a los convocantes también es orgánica. A primera vista, las sucesivas broncas con vivas a Franco, disparo de bengalas, acoso a periodistas y consignas homófobas irreproducibles las impulsa Revuelta, un movimiento juvenil del que no hay rastro legal. Pero quien aparece como titular de su web, revuelta.info, y así se observa en la copia conservada por infoLibre, es una asociación denominada Plataforma 711 en homenaje al año de inicio de la llamada Reconquista. Pues bien, inscrita en febrero de 2022, dos de sus cinco cofundadores –Santiago Aneiros y Javier Majadas– fueron candidatos de Vox a las municipales de mayo de este año en la localidad madrileña de Algete. El tercero, Sergio Garrudo, es hijo de Ricardo Garrudo, artífice junto con Santiago Abascal de la Fundación Denaes, germen de Vox, luego presidente del partido en Cantabria hasta octubre de 2022 y presidente de una empresa de importación de productos chinos, que en su página de Linkedin posa ante un batallón de banderas de España.

El cuarto cofundador, Hugo Pérez, es hijo de un y una candidata de Ciudadanos por Leganés en 2015. Y su domicilio el que, en documentos oficiales y públicos, consta como sede de la asociación. El quinto cofundador, que en el Registro de Asociaciones quedó anotado como presidente de Plataforma 711, se llama Jesús de Blas Casas. A efectos mediáticos, el portavoz de Revuelta es el vallisoletano César Pintado. A tenor de la información recabada por infoLibre, Pintado, con quien no ha sido posible contactar, no participó en la creación de Plataforma 711.

Santiago Aneiros Suanzes, el primero de los dos candidatos de Vox por Algete, fue quien –como publicó eldiario.es– comunicó a la Delegación del Gobierno la concentración del lunes 6 de noviembre, a la que acudió Santiago Abascal. Aquella protesta derivó en una carga policial cuando un grupo de manifestantes intentó superar el cordón que protegía la sede de Ferraz. Hubo tres detenidos, uno de ellos candidato de Vox en Ávila.

Tanto Hugo Pérez como Javier Majadas, con quienes infoLibre logró contactar por teléfono, coincidieron en decir que ya no tienen relación con Plataforma 711 y eludieron opinar sobre la relación con Vox tanto en su caso como en el del hijo de Ricardo Garrudo. Con gran enfado, el joven Hugo Pérez llegó a amenazar a la periodista con una denuncia si publicaba la dirección de la vivienda, lo que indica que el inmueble no es en realidad el espacio desde el que opera la plataforma ultra, sino tan solo la casa familiar.

Con Sergio Garrudo este diario solo logró comunicarse a través de X, la antigua red Twitter. Pero no hubo respuesta al mensaje que se le envió tras un primer contacto. En ese segundo mensaje privado infoLibre le preguntó sobre su presencia en Plataforma 711, propietaria de la web revuelta.info, e inquirió también si su condición de hijo de Ricardo Garrudo, persona muy cercana a Santiago Abascal, influyó de algún modo en su decisión de cofundar esa asociación. El equipo de comunicación de Vox tampoco respondió al mensaje donde el martes este periódico le trasladó preguntas sobre los dos candidatos de Algete y el hijo de Ricardo Garrudo.

La ruta de las donaciones

La página de Revuelta ofrece otra sorpresa además de la que revela que es Plataforma 711 la “responsable del sitio web”, como se lee en el apartado Aviso Legal y como confirmaron expertos a los que consultó infoLibre, entre ellos Marcelino Madrigal. Esa segunda sorpresa tiene que ver con la ruta que seguirá el dinero si alguien que ha entrado en la web decide suscribirse, no se sabe bien a qué entidad dado que Revuelta no posee rango legal y dado que en el domicilio de Hugo Pérez tanto él como su madre aseguraron de forma rotunda que allí no hace nada la asociación y que ya está en marcha un cambio de sede.

Revuelta ofrece cuatro opciones de suscripción: la "membresía estudiantil", la "reducida", "la estándar" y la "generosa" (3, 7, 10 y 20 euros, respectivamente). Pero quien dé el primer paso para formalizar la suscripción topará con la sorpresa anunciada en el párrafo anterior. Porque lo que se lee es esto: "Si confirmas la suscripción, le permitirás a ASOMA que cargue en tu tarjeta este pago y futuros pagos conforme a las condiciones estipuladas".

ASOMA es el acróstico de Asociación Social de Mayores, creada un mes después que Plataforma 711, también con sede en Madrid e incluida por Vox en la lista de organizaciones sin ánimo de lucro. Cuando en octubre del año pasado Vox celebró su fiesta anual –Viva 22 se llamaba esta edición– ofrecía a los asistentes un formulario de inscripción. El firmante –como desveló infoLibre– aceptaba la cesión de datos a "terceras asociaciones, sin ánimo de lucro y de fines sociales", todas ellas alineadas con el ideario del partido. En esa lista hay sitio tanto para Plataforma 711 como para ASOMA.

Pero quien decide ahora suscribirse a Revuelta o hacer donaciones que van desde los 10 euros a los 200 pasando por la compra de una camiseta de 20 euros –"Revuelta contra el separatismo"– no tiene acceso al número de cuenta donde llegarán los fondos. La imposibilidad de localizar a alguien que acepte hablar en nombre de Plataforma 711 y por tanto de Revuelta cierra la puerta de las conclusiones.

Ni ASOMA ni Plataforma 711 tienen ya activas las webs que aparecen en la captura de pantalla sobre estas líneas. La página original de Plataforma 711, accesible a través de las máquinas del tiempo de internet, mostraba como lema central "Por la reconquista cultural". El logotipo de la asociación era una bandera española con una cruz aspada sobreimpresa. Conocida como la cruz de Borgoña, durante décadas se ha asociado al movimiento carlista. Y es frecuente su aparición en actos de la ultraderecha.