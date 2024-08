La candidatura alternativa a Junqueras se presenta con el objetivo de "volver a la esencia de ERC"

Nova Esquerra Nacional, la candidatura alternativa a la que quiere encabezar el expresidente de ERC Oriol Junqueras, se ha presentado este jueves en Barcelona con el objetivo de "volver a la esencia de Esquerra Republicana, a los principios ideológicos y a los valores" que fundamentan la formación. Entre los presentes, la hasta ahora portavoz del partido, Raquel Sans; al número dos en el Congreso, la exconsellera Teresa Jordà, y varios alcaldes.

Así lo ha explicado Jordà durante el acto que ha tenido lugar este jueves, donde ha asegurado que ERC "ha cerrado un ciclo político" tras 13 años bajo el liderazgo de Junqueras y que el objetivo de la candidatura es preservar los valores éticos de la formación, según recoge Europa Press. "Hacen falta nuevos liderazgos y nuevas maneras de hacer. Escucharemos más atentos que nadie cuáles son las propuestas que la candidatura de Junqueras hace", ha insistido y ha avanzado también que aún no se ha decidido quién liderará Nova Esquerra Nacional.

El alcalde de Manresa (Barcelona), Marc Aloy, que también ha ejercido de portavoz en la presentación de la candidatura, ha asegurado que la pérdida de confianza de la ciudadanía solo se puede revertir con "una dirección renovada" que pueda hacer una crítica rigurosa, constructiva y necesaria de lo que se debe mejorar en el partido.

En este sentido, ha dicho que es el momento de dar un nuevo impulso a ERC con "nuevas miradas, personas que traigan aire fresco y nuevas maneras de hacer" con una estrategia para la que ha afirmado que es imprescindible una renovación.

Nova Esquerra Nacional se ha presentado como un proyecto para "volver a la esencia de Esquerra Republicana, a los principios ideológicos y a los valores" que fundamentan la formación y destaca una perspectiva colectiva y de debate interno. Así, defiende un proyecto nítidamente de izquierdas; un "proyecto de liberación nacional" con el objetivo de conseguir la independencia con un referéndum de autodeterminación; con alianzas estratégicas con entidades y movimientos sociales; con el municipalismo como base, y con los valores republicanos como fundamento.

Por su parte, la exdiputada en el Parlament Alba Camps ha señalado que la nueva organización de ERC tiene que basarse en los valores del bienestar y en la defensa de los derechos colectivos, "una organización basada en la escucha, honesta, transparente". "Que los liderazgos estén al servicio de la organización y no la organización al servicio de los liderazgos", ha sostenido Camps, que ha abogado por la corresponsabilidad en la toma de decisiones apostando por las asambleas.

Preguntada por el cambio de fecha que Oriol Junqueras reclama para el Congreso de los republicanos en el que se decidirá la dirección del partido fijado para el 30 de noviembre, Camps ha reivindicado que están en contra por respeto a las decisiones de la Ejecutiva del partido. Nova Esquerra Nacional concurrirá al Congreso de ERC como alternativa a la candidatura liderada por Oriol Junqueras, y Camps ha sostenido: "No nos da miedo un avance de este congreso. Estaremos preparadas sea cuando sea".

El acuerdo con el PSC

Preguntado por la participación en la candidatura de tanto partidarios como detractores del acuerdo de ERC con el PSC para la investidura de Salvador Illa, el exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona), Xavier Godàs, ha asegurado que "hay representantes del 'sí' y del 'no" que han trabajado unidos incluso durante el proceso de consulta interna por el acuerdo. "Los acuerdos fundamentalmente se tendrán que cumplir, es el mandato que tenemos", ha sostenido Godàs, que ha reivindicado que ERC es una organización disciplinada.

Por otra parte, Godàs ha explicado que el concepto 'nacional' recogido en el nombre de la candidatura responde a que "la nación existe, es un hecho constatable en términos históricos y actuales" y ha defendido -textualmente- una nación que, mientras no sea estado, incluya e integre a todo el mundo. "Lo que nos distingue de la derecha es que queremos una nación de base republicana para todos, no para algunos. Nuestra nación no tiene propietarios", ha concluido.

La candidatura está formada por unas 60 personas, entre las que se encuentran la hasta este miércoles portavoz de ERC, Raquel Sans; la senadora Sara Bailac; la diputada en el Congreso Pilar Vallugera, así como Marta Vilaret, Marc Ramentol y Anna Torrentà, entre otros.