Cascajosa, tras cumplir seis meses de presidencia interina en RTVE: "No soy marioneta de nadie"

La presidencia interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha asegurado al PP que no se siente "marioneta de nadie" durante su comparecencia parlamentaria de este lunes, un día antes de que se reúna el Consejo de Administración de la Corporación para abordar su continuidad tras cumplirse los seis meses de mandato.

Así lo ha querido dejar claro la presidenta interina elegida como tal el pasado mes de marzo -en principio por un periodo de seis meses en sustitución de Elena Sánchez- durante su comparecencia este martes ante la comisión mixta de control Parlamentario de RTVE en el Senado, en la que su gestión ha sido criticada por los populares.

"Le puedo decir que soy una profesional, que tengo una trayectoria, que estoy muy orgullosa de la labor que he ido desarrollando en los diferentes ámbitos en lo que he estado y que no me siento marioneta de nadie porque no lo soy (...)", le ha replicado Cascajosa a la diputada Macarena Montesinos.

La diputada popular ha acusado a Cascajosa de tener unas "tragaderas enormes": "Por ahí cabe todo. Ni un principio de imparcialidad, de objetividad y rigor", ha afirmado, al asegurar que la presidenta, desde que ejerce como tal, "ha dejado hacer, mirando para otro lado".

"Es lo que le pidieron a los fanáticos oficiales, una labor de sectarismo informativo sin comparación", ha continuado Montesinos.

Cascajosa le ha replicado que ella es funcionaria, que ha desarrollado su carrera en el ámbito audiovisual "sin tener ni padrinos ni madrinas" y que su tranquilidad obedece al sentido de responsabilidad hacia la Corporación.

Por ello, ha pedido a los parlamentarios que renueven el mandato marco del ente público, que trabajen por renovar el Consejo de Administración y que respeten a los profesionales de RTVE.

"Usted está ahí no por ser funcionaria, sino por ser amiga del gran jefe", le ha espetado a continuación el diputado del PP Héctor Palencia, quien le ha preguntado, entre la veintena de preguntas que le han formulado los grupos, por las medidas adoptadas tras detectarse un exceso en gastos en hoteles y dietas, algo que, según Cascajosa, se está evaluando, al igual que una racionalización del gasto de viajes.

No ha sido el único tema que ha sacado a colación el PP, también sus diputados y senadores han criticado su gestión de las oposiciones y, en clave política, que la mujer del presidente fuera entrevistada en un programa de RNE en 2018, cuando Cascajosa, como ha recordado, no era presidenta.

Lo que ha aflorado en varias ocasiones es la reunión del Consejo de Administración de este martes en la que se tratará su continuidad porque su mandato se termina en principio el día 27.

Cascajosa fue elegida el 27 de marzo con su propio voto, con el del consejero también propuesto por el PSOE Ramón Colom, y con los propuestos por el PNV, Juan José Baños, y Unidas Podemos, Roberto Lakidain. También con el de José Manuel Martín Medem, elegido en su momento a propuesta de Unidas Podemos, pero vinculado al PCE, hoy integrado en Sumar.

En contra, votaron los tres consejeros del PP, mientras que la presidenta entonces cesada, Elena Sánchez, se abstuvo.

La elección de Cascajosa se produjo el día después de que fuera cesada Elena Sánchez, y también el director de Contenidos de RTVE, Juan Pablo López, en una tensa reunión del Consejo de Administración.

Este martes, si cinco de los nueve miembros del Consejo votaran en contra de su continuidad, Cascajosa dejaría de ser presidenta interina y posiblemente los consejeros podrían optar por otra fórmula que ya barajaron en su día como una presidencia interina rotatoria.