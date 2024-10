"¡Fuera fondos buitres de nuestros barrios!": miles de personas toman Madrid por una vivienda justa

Madrid ha salido a las calles para defender un derecho básico: el derecho a tener una vivienda digna. La manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid junto con otros cuarenta colectivos sociales, ha comenzado a las 12 de la mañana en Atocha, ha recorrido el Paseo del Prado para, finalmente, terminar en la Plaza de Callao. Los asistentes han protestado por el excesivo precio de los alquileres que está sufriendo la vivienda en Madrid y en el resto de España, y bajo el lema "Se acabó. Bajemos los alquileres", los convocantes han reunido a miles de simpatizantes. Según la Delegación del Gobierno han acudido unas 22.000 personas, una cifra muy inferior de lo que dicen los organizadores, que la estiman en 150.000 .

"La vivienda es un derecho, no un negocio", es una de las ideas que más se han repetido durante el recorrido. Eso y las críticas a los fondos buitres y grandes empresarios que, han denunciado los asistentes, son los que "están haciendo negocio".

"Es imposible vivir en Madrid con los salarios que tenemos"

Silvia tiene 29 años y es una de las asistentes a la marcha con la que habla infoLibre. Denuncia que los jóvenes no pueden pagar una vivienda, ni siquiera compartiendo piso, y considera que "no debe ser un bien de mercado, sino un derecho garantizado". Actualmente está viviendo de alquiler y cree que "el Gobierno no está actuando como debería para limitar las subidas de los precios". No descarta que haya que tomar medidas que presionen a los políticos, como por ejemplo una huelga general.

Entre los manifestantes, miles de historias de afectados a los que vivir solos o encontrar alquileres asequibles se les hace cuesta arriba. En el caso de David, un joven navarro de 23 años, el encarecimiento de los alquileres ha hecho que la mitad de su sueldo se destine a pagar la casa en la que vive junto con otro compañero, "yo sólo no podría pagarlo", dice.

Por su parte, Octavio, un barcelonés de 33 años, ha salido a las calles, ya que, cuando vino a vivir a Madrid tuvo que vivir en alquiler, soportando los altos precios que había en la ciudad. Cree que la solución no está en buscar responsables de esta situación, sino "analizar un sistema en el que no se han controlado los alquileres y donde seguimos permitiendo precios abusivos".

"Si siguen subiendo los alquileres, vamos a dejar de pagarlos"

Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, ha advertido, por su parte, que "si siguen subiendo los alquileres, vamos a dejar de pagarlos y no va a haber policía, juzgados ni matones para desahuciarnos a todas".

Desde el sindicato han señalado, en declaraciones a infoLibre, que buscan "la regulación de los alquileres" y que la culpa de la actual situación con la vivienda la tienen los "especuladores", además de los diferentes Gobiernos "tanto municipales, autonómicos y el Ejecutivo central" por no tomar medidas. Han rechazado las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que el pasado 10 de octubre dijo en el parlamento autonómico que "estaban construyendo el 41% de las viviendas de toda España".

El sindicato ha recordado que el problema no es la falta de vivienda, sino que "se están utilizando viviendas vacías para especular". Por otro lado han rechazado cualquier posibilidad de poder reunirse con la ministra de Vivienda, ya que, han descartado que ella acepte una reunión con los sindicatos. Explican que el objetivo de esta manifestación, "es convocar una huelga general" para así presionar a los diferentes Gobiernos.

Elena, nacida en Perú, se ha manifestado en la mañana de este domingo para reivindicar "lo imposible que es vivir de alquiler o comprar una casa en Madrid". Apoya esta manifestación, ya que, hasta hace poco vivía de alquiler, además comenta la dificultad de poder emanciparse "ha sido difícil poder acceder a una hipoteca, he tenido que pedir ayuda a mi familia".

A pesar de que gran parte de los manifestantes eran personas jóvenes, a la manifestación han acudido personas mayores a manifestarse por los derechos que les pueden arrebatar a sus hijos o a sus nietos. Mari Carmen, de 68 años, tiene su propia casa, pero viendo el panorama, comenta, sabe que sus hijas sufrirán de la emergencia habitacional.

La manifestación se ha producido días después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, criticase el tope al precio del alquiler que se ha producido en Cataluña, argumentando que provocará la reducción del acceso a la vivienda, dificultando "que la gente pueda prosperar". Cánticos como "Ayuso dimisión" se han podido escuchar durante todo el recorrido por parte de los presentes.

¡Ayuso culpable, Gobierno responsable!

Además de las críticas que ha recibido el Gobierno autonómico madrileño, los sindicatos han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de su falta de implicación ante la subida del precio de la vivienda. Por otro lado, exigen la dimisión de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a la que acusan de "inacción", y consideran que desde la cartera de vivienda se "puede hacer mucho más".

Partidos políticos como Sumar o Podemos han estado presentes durante toda la jornada, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho que "durante décadas el bipartidismo de PSOE y PP ha permitido que la vivienda sea un bien para especular, para invertir y sacar rentabilidad", cuando en realidad las casas son "para vivir". Además, ha señalado que se necesita que se "prohíba que los fondos buitres y los grandes rentistas puedan comprar vivienda".

Por otro lado, Sumar exige el derecho a la vivienda, ya que, "con los derechos fundamentales no se puede especular". Miembros del partido como Iñigo Errejón han asistido a las protestas.