Científicos europeos reclaman un 'gobierno' para los océanos que mitigue los efectos del cambio climático

Nuestros sistemas de océanos y agua dulce están siendo afectados por una amplia gama de diferentes factores de estrés que se resumen en los efectos del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. “Precisamos una legislación ambiental coordinada y sistemas de vigilancia y evaluación armonizados e integrados”, destaca el informe Navigating the Future VI, del European Marine Board, en el que participan la Universidade de Santiago de Compostela a través del director del Instituto de Investigación del Medio Acuático para una Salud Global (iARCUS), Carlos Pereira Dopazo.

“En la actualidad, el agua dulce, el clima, la biodiversidad, la salud y el bienestar humanos y el océano son gestionados por diferentes autoridades, que pueden centrarse en diferentes cuestiones y responder la diferentes legislaciones”, explican en el informe, que concluye que “lo que se necesita es una agenda y un marco multinivel y multipropósito, capaz de reconocer, acomodar e integrar las diferentes prioridades y objetivos de las distintas autoridades en un sistema más amplio y completo, que sea de propiedad compartida y esté gestionado de forma conjunta”.

El European Marine Board es una entidad independiente y no gubernamental que representa a más de diez mil personas que investigan en ciencias marinas en Europa. Se considera el principal grupo de reflexión europeo en política de ciencias marinas y constituye una plataforma para avanzar en la investigación marina, sirviendo como asesor en la toma de decisiones políticas en la Unión Europea en este campo.

El informe que acaban de presentar respalda los objetivos de Misión: Restaurar nuestros océanos y aguas de la UE, que apuesta por “proteger y restaurar los ecosistemas marinos y de agua dulce y la biodiversidad” y “prevenir y eliminar la contaminación de nuestros océanos, mares y aguas”, entre los diferentes retos y desafíos.

“El océano no podrá proporcionar los servicios que la sociedad necesita sin una gobernanza eficaz. Se requiere una gobernanza oceánica sólida, adaptativa e inclusiva para que la comunidad de investigación marina pueda proporcionar las observaciones, los modelos y las previsiones oceánicas necesarios para comprender el impacto del cambio climático, la contaminación y las crisis de la biodiversidad”, se explica en este trabajo elaborado por 32 científicos europeos, en el que inciden en que necesitan apoyo institucional tanto de la UE cómo de los Estados miembros. “Sin este apoyo, será difícil para Europa gestionar los impactos a gran escala que afectarán a su población”, aseguran.

En el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, Vigo acogió la conferencia EuroOcean2023, organizada por el European Marine Board en colaboración con el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, el Instituto de Investigaciones Marinas dependiente del CSIC, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Comisión Europea. Allí se aprobó la Declaración de Vigo, que bajo el lema Trabajamos con una sola voz para conseguir el océano que queremos, defiende que la ciencia marina y las comunidades marítimas vayan unidas a la hora de tomar decisiones sobre su futuro.

“La descarbonización de nuestra economía no debería crear problemas de sostenibilidad ni dañar áreas, ecosistemas o sectores vulnerables dentro o fuera de Europa, y la extracción de materias primas fuera de las aguas europeas no habría debido perjudicar a los ciudadanos del mundo ni provocar una mayor pérdida de biodiversidad en el océano. Trabajaremos para crear soluciones en colaboración con todas las partes interesadas”, detallan en esta declaración conjunta en la que hacen hincapié en la importancia de “concienciar” a la ciudadanía y poner toda la información disponible al alcance de la población para lograr que “empatice” con los retos a los que nos enfrentamos en los océanos.

Los científicos europeos que estudian los espacios marinos afirman que para resolver los problemas del océano será necesario un esfuerzo común de los responsables de las políticas públicas, los grupos políticos, la industria, el público y el sector financiero. En este sentido, apuntan que será preciso movilizar inversiones privadas para proyectos sostenibles y no solo de lavado de imagen, así como la financiación de investigaciones de forma sostenida y a largo plazo.

Entre las recomendaciones del informe, apuestan por realizar observaciones continuas de los océanos que se transmitan a través de datos abiertos, accesibles y en formato digital y su integración en gemelos digitales de los océanos para poder realizar simulaciones. De esta manera, también señalan que habrá que incorporar un aumento de los recursos técnicos y financieros para cumplir con los requisitos de vigilancia. El proyecto NEXOS del Centro Tecnológico Naval y del Mar, que contó con el apoyo de la UE, desarrolló sistemas de sensores para monitorizar la actividad en los océanos.

“A diferencia de la financiación climática, que invierte en la mitigación o adaptación climática, la financiación oceánica invierte en la gestión y conservación sostenible del océano, lo que incluye el establecimiento y la gestión de las zonas marinas protegidas, la pesca sostenible, las iniciativas de carbono azul y el desarrollo de instalaciones de energía renovable marina. La comunidad científica marina había debido trabajar con el sector financiero mundial y los responsables de las políticas para señalar los lugares más importantes en los que se necesita una financiación oceánica sostenible y equitativa. En la actualidad, la participación financiera en este área es diversa y desigual, y va desde pequeños proyectos locales con conciencia ambiental, como las iniciativas de limpieza costera basadas en la comunidad, hasta una financiación más sustancial de empresas trasnacionales en sectores importantes como la extracción de minerales, la energía y la pesca, que podrían no ser necesariamente sostenibles”, razonan en el informe Navigating the Future VI.

Los científicos consideran imprescindible mejorar la gobernanza en la intersección entre la tierra y el océano para garantizar que las actividades que se realizan en la costa no afecten a los ecosistemas marinos ni a la gente que vive en las áreas del litoral. Se refieren a directivas europeas que ya existen para una gestión integrada de las zonas costeras, mas piden mayor ambición porque advierten de que “se no abordamos la contaminación en la tierra, por ejemplo, a través de la directiva sobre nitratos, no lograremos el océano que necesitamos para ayudar a mitigar las crisis climáticas y de biodiversidad que creamos, y no garantizaremos aguas limpias y seguras para la vida silvestre y los seres humanos por igual”.