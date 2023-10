El Gobierno canario denuncia la situación de "colapso" por la crisis migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado el "colapso" que existe en las islas por la crisis migratoria y no ha entendido por qué el Gobierno de España no tiene con las islas la misma solidaridad que demuestra con otros países, por lo que ha reclamado al Estado que "mire para Canarias", según informa Europa Press.

"No sé qué más tiene que pasar para que el Gobierno mire a Canarias, nos atienda y ponga un mando único", dijo este domingo en El Hierro durante unas declaraciones a los medios de comunicación en las que lamentó que el Estado no tenga con el archipiélago "toda esa solidaridad" que muestra en ocasiones a otros países.

Clavijo ha hecho especial hincapié en que El Hierro "está que no puede más" porque los recursos están "totalmente colapsados" y por mucho que se deriven los migrantes, tanto menores como adultos, a otras islas, éstas también empiezan a estar "colapsadas".

"Y así estamos. Solos. Absolutamente solos ante esta crisis humanitaria. Es absolutamente incomprensible el silencio del Gobierno de España ante esta situación", observó.

Por ello, Clavijo solicitó al Estado que haga el Convenio con Cruz roja para que los servicios médicos puedan estar en el muelle, que se reúna a la Comisión de las Comunidades Autónomas para que los menores no acompañados puedan ser distribuidos en las distintas comunidades, "tal y como se acordó", para poder darles una educación.

En cuanto a las pruebas óseas que realizan los médicos forenses para que la Fiscalía determine si los migrantes son realmente menores porque en ocasiones no es tan evidente y tienen 18 o 19 años, el presidente señaló que la situación también es de colapso y que en estos momentos hay 1.500 jóvenes a los que aún no se les ha podido hacer dicha prueba. "En cualquier emergencia no tienes siete generales. Tienes un general, que es el que manda y organiza. Aquí tenemos seis", explicó para insistir en la necesidad de un mando único para afrontar esta situación.

534 migrantes en aguas canarias en las últimas horas

A esta situación hay que sumarle que en las últimas horas han sido rescatas seis embarcaciones irregulares con unos 534 migrantes en su interior por parte de Salvamento Marítimo en aguas de las islas de Lanzarote (2), Fuerteventura y El Hierro (3).

Así lo ha informado a Europa Press el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que agrega que en el caso de la primera, sobre las 22.15 horas de este sábado llegaron al Muelle de Puerto Naos (Lanzarote) los 51 ocupantes de una patera -48 hormas, dos mujeres y un menor-, quienes estaban todos en buen estado salvo dos de ellos que fueron trasladados a centros sanitarios por diferentes patologías.

Sobre las 02.10 horas arribó al Muelle de La Restinga (El Hierro) otra embarcación con 56 migrantes --52 hombres y 4 mujeres--, que fueron asistidos en tierra por el dispositivo sanitario habitual, estando todos en aparente buen estado de salud. Posteriormente, a las 02.20 horas, un nuevo cayuco llegó a Lanzarote con 42 hombres adultos, siendo necesario el traslado de uno de ellos a un centro hospitalario por una desorientación leve.

Ya a las 06.22, otra embarcación irregular llegó a las islas, en este caso a Fuerteventura, con 69 migrantes --57 hombres y 12 mujeres--, todos en buen estado. Poco después, a las 06.30 horas y de vuelta a El Hierro, arribaron a La Restinga los 316 ocupantes de dos cayucos, uno con 205 personas y otro con 111, y se trasladó a dos de ellos a un centro hospitalario por patologías leves.