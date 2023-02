El Gobierno de Ayuso impide que los centros de salud recojan firmas de apoyo a la huelga de primaria

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dictado este miércoles una resolución para garantizar un uso adecuado de los centros de salud tras detectarse que durante el transcurso de la jornada laboral se están utilizando estos dispositivos para la recogida de firmas y otras actividades distintas a la atención sanitaria en el marco de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria que arrancó el pasado 21 de noviembre, según informa Europa Press.

En concreto, desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero se encomienda a los directores de los centros de salud "la supervisión y adopción de las medidas necesarias" para garantizar el adecuado uso de las instalaciones, así como para "mantenerlas en condiciones óptimas de orden, limpieza, seguridad y confort, evitando cualquier actuación que derive en un aspecto desordenado o inapropiado".

Una medida que se produce tras conocerse la recogida de firmas por la Atención Primaria en centros de salud de la región impulsada por sindicatos y asociaciones como APsemueve, Afem, Sime/Csit Unión Profesional, SoMaMFyC, Semergen Madrid, SEMG Madrid, AMAPED, AEP, SPMYCM, AEPAP y AM.

De forma paralela y con el objetivo de garantizar que la asistencia prestada en los centros sanitarios "se lleva a cabo en condiciones de seguridad para el paciente y de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente", la Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios realizará una serie de visitas programadas, seleccionadas de manera aleatoria, a distintos centros de Atención Primaria, comenzado por 50 dispositivos.

En las instrucciones el Gobierno regional se recuerda que, de conformidad con la legalidad vigente, no está permitida la utilización de las instalaciones de Primaria para actuaciones distintas a la prestación del servicio sanitario en beneficio del paciente.

Por ello, no se podrán realizar actividades como la recogida de firmas, instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud.

Igualmente, se señala que el personal de los centros de salud, mientras se encuentre en su horario laboral, y en el interior de los centros, solo pueden llevar a cabo actividades que correspondan a su puesto de trabajo.

Control del buen uso de instalaciones

En este marco, además, la Gerencia de Atención Primaria llevará a cabo actuaciones de control del buen uso de las instalaciones y reforzará, "directamente o través de las empresas de mantenimiento y limpieza contratadas", los trabajos necesarios "para asegurar el orden y el confort en los centros de salud, lo que redundará en una mejor atención a los usuarios".

Desde el departamento de Enrique Ruiz Escudero se ha recordado a todos los usuarios que disponen de distintos medios y canales para hacer llegar sus quejas y reclamaciones "frente a situaciones que no se correspondan o sean ajenas a la mera prestación del servicio público de asistencia sanitaria".

Los canales son la Oficina de Atención al Paciente de los centros sanitarios, donde se cuenta con de hojas de reclamaciones a su disposición y el formulario en la web oficial de la Comunidad de Madrid, gestionado por la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente o la Dirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano, que ya están en funcionamiento.

Al poco de conocerse la noticia, y al ser preguntado en rueda de prensa, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Enrique López, ha defendido que la Consejería de Sanidad busca la "limpieza y confort" en los centros de salud y no coartar la "libertad de expresión". "No se puede calificar aquello que precisamente lo que busca es que el ciudadano acuda en unos términos de calidad y de calidez de represión porque no estamos ante un debate sobre los límites a la libertad sindical porque para esto hay normas. El cumplimiento de las normas nunca se puede calificar como represión", ha reiterado.

Feijóo hizo lo mismo en Galicia

En enero de 2020, cuando Alberto Núñez Feijóo aún era presidente de la Xunta de Galicia, este utilizó la misma estrategia que ha anunciado este miércoles el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como recogió Praza.gal. En ese momento, Verín (Ourense) llevaba meses de movilización por la suspensión de la maternidad y las urgencias del hospital Comarcal. Tras las quejas de los ciudadanos y profesionales del hospital, la consejellería de sanidad decidió prohibir la cartelería porque "no se ajustaban a las condiciones de limpieza" y añadía que eran "ofensivas y nocivas".

La oposición rechaza la medida

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid Juan Lobato, ha criticado este miércoles la "soberbia" y el "desprecio" de la presidenta Ayuso. "Cientos de miles de personas se manifiestan pidiendo cosas normales como que haya médicos en los centros de salud y la respuesta de Ayuso es otra vez la soberbia, el desprecio y prohibir que se pongan carteles. Lo próximo es decirle a los profesores de universidad que no pueden opinar ni publicar informaciones políticas en los medios", le ha espetado. Lobato considera que si otro gobierno cualquiera estuviera tomando estas decisiones, la presidenta autonómica estaría hablando de "estalinismo".

En esta misma línea, Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, ha acusado a la presidenta de tratar de "tapar el sol con un dedo" al pedir a los directores de centros de salud que garanticen que no se recogen firmas en los consultorios en jornada laboral. "Por mucho que traten de impedir recogidas de firmas y carteles en centros de salud no van a impedir que se siga luchando por la Sanidad Pública", ha lanzado a los medios de comunicación.