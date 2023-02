Sanidad confirma el resultado negativo del test del caso sospechoso de virus de Marburgo

El Ministerio de Sanidad ha informado que el hombre de 34 años que presentaba síntomas compatibles con el virus de Marburgo, que estuvo en Guinea Ecuatorial durante un periodo de tiempo que se podría corresponder con el de la incubación y desarrollo de dicha enfermedad, ha dado negativo en el test genético realizado por el laboratorio de referencia del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

La Comunitat Valenciana había activado el protocolo el viernes. Según informó la Consellería de Sanitat en un comunicado que recoge Europa Press, el paciente se ha trasladado desde un hospital privado y se encuentra ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València, que garantiza la seguridad tanto de sus cuidados como la protección a los profesionales sanitarios que lo tratan. Según informa este sábado RTVE, un médico y dos enfermeros están en aislamiento domiciliario.

Este virus, que tiene un periodo de incubación de entre 5 y 10 días donde no se transmite, provoca una enfermedad hemorrágica febril que comienza de forma brusca con fiebre, dolor muscular, debilidad, dolor de cabeza y odinofagia. De hecho, en el 50-80% de los pacientes, se produce un debilitamiento rápido acompañado por síntomas gastrointestinales, molestias abdominales, náuseas intensas, vómitos y diarrea en un plazo de 2 a 5 días.

La intensidad de la enfermedad se incrementa a los 5-7 días con erupción maculopapular y síntomas hemorrágicos como petequias, sangrado de mucosas y gastrointestinales. Además, y tal y como se refleja en el informe, los síntomas neurológicos (desorientación, convulsión y coma) pueden ocurrir en etapas posteriores de la enfermedad.

El inicio de la transmisibilidad está relacionado con la viremia y con la aparición de los primeros síntomas, si bien durante el periodo de incubación, en el cual las personas infectadas están asintomáticas, no se detecta el virus en sangre ni en los fluidos corporales por lo que no se transmite el virus. Por tanto, la transmisibilidad comienza cuando se desarrollan los síntomas y ésta persiste mientras haya virus en la sangre.

Actualmente, no existe tratamiento específico, aunque la terapia de apoyo (líquidos intravenosos, oxígeno suplementario, electrolitos, etc.) puede mejorar significativamente el resultado clínico. No obstante, se están desarrollando algunos productos farmacéuticos como inmunoterapéuticos, interferones o antivirales para combatir la enfermedad. Concretamente, antivirales como faviparavir y remdesivir parecen ser ventajosos en primates no humanos, pero aún no hay evidencia clara de su beneficio en el humano.

Tampoco hay ninguna vacuna autorizada, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha autorizado las vacunas Zabdeno y Mvabea para la profilaxis posexposición de la enfermedad por el virus del Ébola.