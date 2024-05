El Congreso aprueba definitivamente la amnistía por mayoría absoluta

Una votación histórica en el Congreso. Las Cortes Generales dieron luz verde definitiva a la proposición de ley amnistía, por mayoría absoluta, tras un debate en el que los grupos del Gobierno de coalición defendieron su apuesta por la normalización política y la convivencia mientras que las derechas acusaron de traición a España al bloque de investidura.

El marcador se iluminó principalmente en verde, con 177 votos a favor y 172 en contra (una parlamentaria de Podemos se tuvo que ausentar por una cuestión personal). Con este paso concluye la tramitación parlamentaria de esta medida de gracia impulsada por el PSOE y Sumar en virtud del pacto alcanzado con los grupos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Ahora la ley tiene que ser publicada en el Boletín Oficial del Estado -algo que pasará en los próximos días- y entrará en la fase en la que los jueces deberán aplicar la amnistía a los implicados en causas relacionadas con el procés.

La aprobación de la amnistía llega en plena campaña electoral de las elecciones europeas del 9 de junio y tras la celebración de las elecciones catalanas del 12 de mayo, en las que ganó de manera holgada el PSOE y en las que por primera vez en cuarenta años el independentismo no sumó la mayoría absoluta. Hasta el Congreso de los Diputados se acercaron para esta jornada algunos de los líderes independentistas como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carmen Forcadell, Dolors Bassa y Marta Vilalta, entre otros.

La bronca de Vox

El debate transcurrió con normalidad en la mayoría de intervenciones, aunque Vox intentó boicotearlo cuando subió el diputado socialista Artemi Rallo, quien criticó a los "neofascistas". Los diputados de la ultraderecha gritaron, se levantaron de sus asientos y repitieron la palabra "traidores". Posteriormente dieron la vuelta a sus sillones para mostrar su rechazo. En el momento de la votación, algunos de los integrantes del partido de ultraderecha gritaron "traidor" también al presidente del Gobierno y a algunos miembros del Ejecutivo como las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz.

Durante el turno del Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, exigió al PSOE que se convoquen elecciones anticipadas porque la amnistía no iba en su programa electoral. El líder de los populares acusó a los socialistas de "mentiras y corrupción", proclamando que este jueves se creaban "ciudadanos de segunda". La intervención del líder popular llegó después de que fuera del Congreso Isabel Díaz Ayuso anunciara en un acto que las comunidades del PP van a recurrir la ley de amnistía.

Se publicará en el BOE "en los próximos días"

Tras la aprobación de la ley, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, remarcó que la ley de amnistía cierra una etapa de conflicto y de tensión para abrir una de futuro y de "hacer política dentro de las instituciones y de la ley". "Ya sabemos que ha funcionado y ha normalizado la situación en Cataluña". "Además, nace con respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara y con respaldo social, como se vio el 12 de mayo, y jurídico, con la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa", agregó.

Bolaños, que es el gran cerebro jurídico de la ley de amnistía, indicó a los periodistas en el Congreso: "Es un paso definitivo para cerrar una etapa de enfrentamiento". "Hoy ha ganado la convivencia y es un gran día para la democracia en este país", sostuvo el dirigente socialista, que no concretó en qué día se publicará en el BOE: "En los próximos". Primero se tiene que publicar en el Boletín de las Cortes para luego gestionar desde Presidencia la sanción del rey. Una vez se produzca esa firma, se lleva al BOE. Por ejemplo, la ley de enseñanzas artísticas acordada el jueves pasado por las Cortes todavía no se ha publicado en el boletín.

El independentismo pone en valor la "victoria democrática"

Los discursos más esperados llegaban también en tribuna por parte del independentismo. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, lanzó: "Hoy es un día histórico. Hoy no se perdona, hoy se gana una batalla del conflicto que existe desde hace siglos entre la nación catalana y la nación española". Para la parlamentaria posconvergente, se trata de una "victoria democrática y colectiva".

Dejó además el mensaje para los magistrados de que "tienen la oportunidad de situar la justicia española al carril de los estándares europeos" porque toda la cúpula judicial sabe que los independentistas no son "terroristas ni delincuentes". Con otra idea en clave interna: "Ahora toca reconstruirnos porque lo que está en juego es nuestra nación".

Durante su turno, el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, sostuvo: "ERC no estaba equivocada, estaba muy sola. Y el resultado, lo que está pasando hoy aquí, es el resultado de todo un independentismo unido por una causa que trasciende nuestras batallas diarias, así de fuertes somos". Pero ha querido avisar de que esto no es un punto y final y que hay que ser "realistas" ante los pasos que darán los jueces: "Todo el mundo sabe lo que votará el partido judicial, interpelo a los demócratas españoles que no lo permitan porque a el 'a por ellos' era en realidad un a por todos".