Junts afronta su congreso con la 'casa ordenada' y el liderazgo indiscutible de Puigdemont

Junts encara su Congreso Nacional en Calella este fin de semana con la casa ordenada. Carles Puigdemont ha presentado su candidatura a la presidencia sin que nadie se atreva a hacerle sombra, Laura Borrás previsiblemente se irá al think tank de Demòcrates, partido que además ha oficializado su fusión con Junts, por lo que compartirán estructura orgánica. A diferencia de ERC, el partido de Carles Puigdemont ha logrado alejar del foco mediático sus disputas internas antes de su Congreso Nacional, si es que las ha habido, concentrando en la figura del carismático líder un punto de unión entre las distintas facciones. Esta semana, Antoni Castellà, líder del partido Demòcrates y posible candidato a una vicepresidencia de Junts lo sintetizaba en dos frases. Que Carles Puigdemont sea el presidente de Junts “es bueno para el independentismo”, uno de los objetivos que continuará persiguiendo el partido pasado el congreso, y además, “es el activo político más importante que tenemos”.

El independentismo perdió en estas elecciones del 2024 la mayoría en el Parlament que ostentaba desde 2015. Para ello, el partido de Puigdemont ha planteado en la ponencia estratégica que debe avalar el Congreso “no repetir los errores del pasado” que han llevado a decepcionar y desmotivar a sus electores, “hacer autocrítica”, y “explicar una hoja de ruta creíble” para que Cataluña pueda ser finalmente “un país independiente”. Para ello será necesario “el liderazgo individual y colectivo” para reconectar con sus anteriores votantes. La ponencia estratégica detalla que es necesario recuperar el gobierno de la Generalitat para “gobernar como un estado”. En este mismo sentido, Carles Puigdemont detalló esta semana que las cuatro razones de ser que inspiran su proyecto político son “nación, progreso, libertad e independencia”.

Quien más peso pierde en la ecuación es Laura Borrás, que dejará la presidencia y pasará a tener un cargo de bajo poder político. El partido concluye así la última fase de apartar de los ámbitos de poder al ‘borrassismo’ meses después del caso Aurora Madaula, quedando fuera de juego uno de los sectores que habían sido más defensores de la unilateralidad.

Renovación de liderazgos y definición del rumbo político

Para el profesor de la UOC Andreu Paneque este Congreso Nacional será importante para saber si "Junts sigue siendo ese partido del 2017 o pasa a asemejarse al partido del ‘peix al cove’”. Una entrevista en Agenda Pública hecha a David Madí, exasesor de Artur Mas, levantó ampollas durante el proceso de redacción de las ponencias, además de reproches en redes sociales por parte de uno de los redactores de la ponencia estratégica, Agustí Colomines. Madí dijo que “el mandato del 1 de octubre ya es cosa de los libros de historia” y que se debía “resituar un partido”. No obstante, la ponencia estratégica, el posicionamiento de Puigdemont y el del principal líder de la refundada Unió Democràtica, Antoni Castellà, a lo largo de esta semana, dejan claro que la independencia sigue siendo uno de los ejes definitorios del partido y el 1 de octubre el momento fundacional de un mandato a seguir. Para Andreu Paneque, experto en partidos políticos, la definición del eje ideológico de Junts se define en gran medida por “la figura de Puigdemont como líder del partido.”

La ponencia estratégica del partido también apunta a ubicar el partido socialista como antagonista en Catalunya, algo que confirman fuentes del partido. El papel de Carles Puigdemont es mostrarse “como alternativa a Illa en Catalunya”, explican las fuentes. Además, Puigdemont continuará ejerciendo ahora como presidente del partido del grupo negociador con Pedro Sánchez junto a Miriam Nogueras y Jordi Turull, con lo que previsiblemente también será una de las figuras con quien confrontará. Por otro lado, Antoni Castellà ha afirmado este miércoles que “no se alegra” de la guerra interna que vive Esquerra Republicana en Catalunya, y que “no son sus adversarios”, para acabar situando que el primer paso para lograr una hoja de ruta independentista es “lograr una mayoría independentista en el Parlament”.

Tras resolver la incógnita del futuro de Carles Puigdemont y Laura Borrás, el partido ha confirmado también que Jordi Turull seguirá siendo Secretario General. Ahora queda por definir quién ostentará las cuatro vicepresidencias, una de las cuales podría ir a manos del líder de Demòcrates, Antoni Castellà, que esta semana ha dicho públicamente que le gustaría. También queda por definir quien estará en la secretaría de organización, la de finanzas y las 25 vocalías. Según Carles Puigdemont, esta renovación debe permitir que en el partido “crezca el espacio ideológico y la implantación social y territorial”. El partido ha definido con estas tres ponencias, una estratégica, una ideológica y una organizativa, el rumbo que llevará en los próximos años. Tras este proceso de reflexión, fuentes de Junts explican a infoLibre que “no se definen de derechas o de izquierdas” en el eje ideológico, sino “como un partido transversal” en el que hay gente que “de izquierdas, liberales y socialdemócratas”.

“La competición electoral se define por dimensiones” explica el profesor de Ciencia Política de la UOC, Andreu Paneque. “Esta competición puede ser unidimensional, bidimensional o multidimensional en un eje de coordenadas”. El experto en partidos políticos de la UOC explica que durante los años del ‘procés’, el eje ideológico “había perdido importancia” y ahora “vuelve a tenerla”. Y continúa, “Junts se ha tenido que posicionar otra vez tras la aparición de Aliança Catalana”, con quien el partido de Puigdemont no se puede diferenciar en el eje territorial porque ambos son independentistas.

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar durante este año ha sido el posicionamiento de Junts sobre el eje migratorio, una cuestión que las ponencias políticas de este congreso debían clarificar y que en parte definen el eje ideológico del partido. A finales de 2023, un grupo de alcaldes del Maresme liderados por el alcalde de Calella, municipio que alberga el Congreso Nacional, exigieron poder expulsar a migrantes multirreincidentes. Sobre este tema, fuentes de Junts afirman que el partido “defiende algún retorno legal”, pero que “no hace falta endurecer las leyes” porque “ya son bastante duras”. Fuentes del partido también explican que “cada alcalde tiene su tono” pero que la posición central del partido “es la que hay en la ponencia”, en la que no hay ninguna mención explícita a expulsar a migrantes multirreincidentes.

Las carpetas de Junts en Madrid tras el Congreso Nacional

El primer reto que tendrá Pedro Sánchez tras el Congreso Nacional de Junts con la formación política será lograr sus apoyos para los Presupuestos Generales del Estado. El partido ha ubicado tres exigencias que son una línea roja para aprobar los presupuestos: aumentar el techo de gasto, el traspaso de las competencias en migración, y avanzar para que la Unión Europea incluya el catalán como lengua oficial.

Fuentes de Junts aseguran que la negociación para ampliar el techo de gasto debe ser “la más inmediata”. El partido de Carles Puigdemont quiere una modificación del objetivo de déficit para 2025 que dé a las Comunidades Autónomas un tercio, como mínimo, de la capacidad total de endeudamiento del Estado. Así, si el gobierno prevé reservar 40.000 millones de euros de margen para el déficit, Junts pide que las CCAA puedan tener una capacidad de 13.000 millones, cuando ahora tienen 5.000. Fuentes de Junts apuntan también que la negociación sobre el modelo de financiación, es algo a negociar “después la negociación del techo de gasto”. El partido de Puigdemont pide que la financiación catalana salga del la ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas “porque si no, no resuelve el déficit fiscal”, pero no entra a valorar la propuesta de “financiación singular” que han pactado ERC y PSOE porque “no conocen la propuesta”, de algo que ERC “considera un concierto” y el PSOE “un modelo federal”.

Fuentes del partido también dicen que la negociación del traspaso integral de las competencias en migración “debería pactarse pronto”, porque forma parte del acuerdo para el cual Junts votó a favor de un paquete de Decretos Ley que el gobierno aprobó y también se pactó en el Acuerdo de Bruselas entre el PSOE y Junts. De hecho, el partido de Puigdemont explica en su ponencia política que la migración es un elemento clave para que Catalunya tenga “mentalidad de Estado”. Junts considera en la ponencia que “el problema no es la inmigración”, sino “la falta de políticas claras y herramientas para gestionarla”. Los redactores de la ponencia política, coordinada por Salvador Vergès, asumen que hay “un vínculo intrínseco entre la identidad nacional y la plena integración social”, y promueven la creación de una Agencia Catalana de la Migración, el acceso a clases gratuitas de catalán y el desarrollo de Mesas de Convivencia y Cohesión en ayuntamientos con alta población extranjera, como la que desarrolló el alcalde de Guissona.

Por último, las fuentes consultas de Junts asumen que la negociación del catalán en Europa “puede ser la más lenta”, porque no depende estrictamente del gobierno español sino de la suma de gobiernos de los estados de la Unión Europea.