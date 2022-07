Hasta 15 provincias estarán este lunes en alerta por altas temperaturas que llegarán a 45ºC en Murcia y 42ºC en Huelva

12:35 h

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, defiende la labor de su partido frente al "voto barato" que EH Bildu da al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "blanquearse". Además, ha afirmado que los jeltzales tienen voluntad de seguir ofreciendo estabilidad al Ejecutivo del PSOE y UP porque "fuera de ahí, a día de hoy, no hay nada". "En Feijóo aún no veo nada", ha precisado.

En una entrevista concedida al diario El Correo, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que el PNV no suele "ladrar ni meter ruido" y, si lo hace, es porque creen "que hay que poner sobre aviso". "Tampoco somos de morder, pero, si tenemos que hacerlo, le aseguro que somos muy efectivos", ha asegurado.

El dirigente jeltzale ha explicado que el Gobierno sabe que la formación jeltzale es "comprensiva y que entiende que la estabilidad es buena para todos". Se trata de algo que no sabe "si tienen claro el resto de socios", que, según ha añadido, son "un poco el ejército de Pancho Villa". "Hay formaciones que no interiorizan lo que es apoyar al Gobierno, que exige sacrificios y tragar", ha indicado.