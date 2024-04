PSOE y Compromis piden el cese de la consellera de Vox que dijo que Franco es un "personaje histórico"

"Francisco Franco es un personaje histórico. No puedo decir nada más". La consellera de Justicia e Interior de la Comunitat Valenciana, Elisa Núñez, expresaba así su opinión sobre el dictador en una entrevista al periódico regional Las Provincias. Esta polémica respuesta, por la que la oposición ya le ha pedido el cese, ha venido precedida de una cuestión sobre si estaba de acuerdo con una afirmación del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que había catalogado al franquismo como una dictadura. La diputada regional de Vox ha destacado que, al haber nacido en 1977, apenas dos años después de la muerte de Franco, no tenía nada más que decir.

En la misma entrevista ha expresado su opinión contraria frente a la violencia de género. La consellera ha dicho que prefiere no "catalogar las cosas" y que "no es momento de hablar de conceptos o términos, sino de situar a la víctima en el centro".

Su visión sobre el cambio climático también ha sido objeto de críticas. Tras varias preguntas, Elisa Núñez ha dejado claro que no quería "tener en cuenta un concepto". "No me gusta establecer conceptos. Soy de ver la realidad, ver los factores y analizarlos. Y luego poner las soluciones", ha zanjado. También ha expresado que deben trabajar "en distintos aspectos" en la prevención y frecuencia de los incendios.

El PP asegura que la opinión de Núñez "no afecta en nada" a su pacto con Vox

El portavoz parlamentario del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha remarcado que "Franco fue un dictador y el franquismo, un período de dictadura" y ha indicado que la opinión de Elisa Núñez "no afecta en nada" al pacto entre PP y Vox que da sustento al ejecutivo valenciano, según informa Europa Press.

Barrachina ha señalado que no se dedica a "enjuiciar" las opiniones de otros en medios, y ha subrayado que "los valencianos pueden estar confiados, pueden estar seguros de que las distintas opiniones no van a perjudicar en nada el comportamiento de un Gobierno" que considera que "está cumpliendo fielmente sus compromisos electorales en materia de libertad educativa, de reducción de impuestos y también de eliminación de gasto político".

Igualmente, ha indicado que PP y Vox son partidos distintos y diferentes y ha insistido en que la posición de los populares es que Franco fue un dictador y el franquismo, un período de dictadura.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado este lunes que él ya ha dicho que fue "una dictadura" y que no tiene ningún problema en decirlo. "Yo tengo que decir que soy el presidente de la Generalitat Valenciana. Soy el presidente de todo el gobierno de la Generalitat Valenciana y yo ya he dicho que eso fue una dictadura, pero no es necesario que yo lo diga, no tengo ningún problema en decirlo, lo fue", ha señalado Mazón.

La oposición pide el cese de la consellera

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, ha denunciado que la consellera de Justicia e Interior quiera "reescribir la historia". Además, ha lamentado que el Consell que comparten PP y Vox está "empeñado en poner a la Comunitat Valenciana en el mapa de la vergüenza" y ha exigido al president, Carlos Mazón, que rechace estas declaraciones.

Bernabé ha asegurado que Núñez practica "un negacionismo que lo único que quiere es reescribir la historia a su conveniencia, de una manera absolutamente reprobable". "Y por eso es preciso y necesario que el president de la Generalitat se manifieste, que se manifieste en contra de estas declaraciones que nos avergüenzan como valencianos, como territorio y que van en contra de lo que es el sentir general de una sociedad que está muy orgullosa de su historia", ha manifestado.

"Una historia que es la del consenso. Una historia que es la de la evolución. Y no la que están intentando reescribir, que es la del odio y la de la confrontación", ha señalado. Bernabé ha instado a los consellers de Vox "a trabajar, lo primero" y después "a poner en el lugar que merece a la Comunitat Valenciana". "No podemos estar abriendo los periódicos por cuestiones y por manifestaciones como la que la consellera ha hecho", ha subrayado.

Esto demuestra, ha lamentado, que el "el gobierno valenciano está dañando gravemente el nombre de la Comunitat Valenciana", algo que "no se puede consentir". Por contra, ha defendido que tanto el PSOE como el Gobierno intentará "hacer de dique de contención a esas políticas retrógradas e involucionistas que solo hacen negacionismo del cambio climático, de la igualdad, de la violencia de género y ahora también negacionismo histórico".

"No queremos volver al pasado. Ya sabemos lo que es el pasado del Partido Popular en nuestra comunidad y no queremos volver ahí", ha rematado la representante del Gobierno.

El Partido Socialista ha aclarado desde su cuenta de X que las declaraciones de Elisa Núñez son "incompatibles" con "su responsabilidad política".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que las declaraciones de la consellera son "alucinantes". "Yo pienso en una consellera de un länder alemán diciendo que Hitler le parece un personaje histórico y que no la sacas de ahí, que no tiene una opinión sobre un personaje histórico. Bien, que la consellera no tenga una opinión, o no la quiera tener, o no la quiera transmitir de un personaje, de un dictador sanguinario como el dictador Francisco Franco, a mí me parece que no es absolutamente de recibo", ha manifestado.

Sin embargo, Baldoví ha señalado que Núñez le parece que es más "peligrosa" por su "incompetencia". "A mí esta consellera me parece más peligrosa, no por lo franquista y por este tipo de declaraciones, sino por lo incompetente que demuestra ser", ha manifestado.

Baldoví ha criticado que a Núñez "lo único que se le ocurre es llegar a un incendio y decir que la culpa la tienen es que estaban gobernando hace un año". "Una consellera que, además, permite que en su departamento se hagan recortes a la extinción de incendios, 12 millones, que es capaz de tirar a bomberos, o, incluso, que es capaz de recortar a los ayuntamientos un 40% en los recursos que se dan para la limpieza de caminos y para las zonas periurbanas, que son las más afectadas", ha criticado.