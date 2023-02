Consuelo Ordóñez: "Ayuso no tiene principios ni valores, es la antítesis de lo que fue mi hermano"

Consuelo Ordóñez (1959) es la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana del edil donostiarra del Partido Popular Gregorio Ordóñez, al que banda terrorista ETA asesinó en 1995. Su asesinato fue perpetrado por Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, mientras Ordoñez comía con dos compañeros del partido en un restaurante de la parte vieja de Donostia. La hermana del edil del PP lleva años buscando reparación de las víctimas y critica la utilización política que el PP hace de ellas.

"La utilización sistemática del PP de las víctimas ha sido nauseabunda, tanto en el gobierno como en la oposición", lamenta la presidenta de Covite en entrevista con infoLibre. El último episodio ocurrió el pasado 2 de febrero en un bronco pleno en la Asamblea de Madrid, cuando Isabel Díaz Ayuso trató de desacreditar a la oposición diciéndole "que les vote Txapote". Se trata de la misma frase que utilizó un vecino de Cazalegas (Toledo) cuando un reportero de TVE le entrevistó por estar, supuestamente, afectado por un radar móvil. Sin embargo, su única intención era insultar al presidente del Gobierno, al que amenazó de muerte, al igual que al periodista y al cámara allí presentes.

"Ayuso y Goyo están en las antípodas"

Ordóñez revela que ella misma está recibiendo ataques bajo el hastag #quetevoteTxapote desde hace meses. Lo cierto es que formaciones como Vox también han ayudado a popularizarlo. "Esto se viraliza con el descerebrado que salió en la tele, pero a mí ya me lo ponían. Sin leerse las historias de las víctimas que cuento en Twitter, me respondían con ese hashtag. Es algo que me repateaba. No me puede dar más asco", asegura.

Yo soy víctima del odio, lo voy a repetir hasta que me muera, el odio siempre está basado en mentiras. Es irracional. Lo mejor que ha pasado en este país es que ETA no mate, pero el odio sigue intacto

"Me quedé helada cuando vi que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo utilizó para finalizar un discurso político. Lo único que demuestra es su falta de principios al banalizar lo que hizo un asesino sanguinario que mató, entre muchos otros, a mi hermano. La verdad es que me pareció el colmo de la indecencia", confiesa. Sin embargo, a Ordóñez no le sorprende del todo: "Yo ya sabía la catadura moral de esta persona, me la demostró cuando aprobó la ley de víctimas del terrorismo, que dejaba fuera a la mitad de las víctimas por no estar empadronadas en Madrid", relata.

"Es una ley que está pensada para todos aquellos cargos que, al día siguiente a matar a mi hermano, ya se empezaron a ir a Madrid con su puestecito debajo del brazo en los chiringuitos del PP o en empresas como Iberdrola en las que el PP tenía mano. Justo a esos no les hacía falta el padrón para ser considerados víctimas de terrorismo. A raíz de esto, tuvimos una reunión con el Consejero de Justicia, Enrique López, que ignoró nuestras peticiones", explica. Es más, Ordóñez asegura que el propio López le llamó por teléfono un día "con muy malos modales para echarme la bronca" por un tuit que puso sobre la ley. "Maleducado y desagradable como nadie", zanja.

Pese a que la presidenta madrileña sitúa a Gregorio Ordóñez como su "referente" político, su hermana les sitúa en las "antípodas": "Ayuso no tiene principios ni valores, es la antítesis de lo que fue mi hermano Goyo". Es más, la presidenta de Covite asegura que para el PP "nunca ha sido referente". "El PP nunca ha recordado a mi hermano por cómo vivió, solo le ha recordado por cómo le mataron. Es que no hay más que ver cómo hablaba mi hermano y cómo habla ella o cómo habla el PP actual. Y cómo hacía política mi hermano y cómo la hacen ellos", lamenta.

La extrema derecha está llegando mucho más allá que la izquierda abertzale

Consuelo Ordóñez "casi siempre" trata de ignorar el odio que recibe en las redes sociales, pero asegura que es difícil. "Yo soy víctima del odio, lo voy a repetir hasta que me muera, el odio siempre está basado en mentiras. Es irracional. Lo mejor que ha pasado en este país es que ETA no mate, pero el odio sigue intacto", afirma. "Mi hermano era odiado y amado, no dejaba indiferente a nadie y por eso le mataron", sentencia.

La presidenta de Covite confiesa que recibe mucho odio desde la derecha. "Vox se querelló contra nosotros hace dos años. Al más puro estilo mafioso, antes de que les desestimaran la querella, como les pasa siempre, ellos aprovechan y hacen un vídeo todo repleto de mentiras. Ahí te lanzan a toda esa jauría de odiadores", relata. Como contraste, asegura que ahora ya no recibe ataques de la izquierda abertzale: "Se han olvidado de mí", apunta.

"Pero luego me tocó empezar a sufrir el odio de los extremistas de derechas. Yo siempre les decía que eran igualitos a la izquierda abertzale, como dos gotas de agua. Ahora tengo que decir que, francamente, estos están llegando a más. Son mucho más desalmados, mucho más crueles, la falta de respeto es atroz. Están llegando mucho más allá de lo que fue la izquierda abertzale", afirma.

En ese sentido, afirma que ella se preocuparía mucho "si tuviera los seguidores que tiene Ayuso". "Pero claro, ¿cómo se va a preocupar si son a su imagen y semejanza? Está jugando con los mensajes de odio, se utilizan mentiras que incitan al odio", afirma. "Espero que cuando Pedro Sánchez y Marlaska dejen sus cargos no vayan nunca sin escolta, porque tienen a miles de personas que los quieren ver muertos, que les quieren matar. A mí me ponen ahora en ese bando. Yo ahora ya soy de Bildu también o directamente etarra", ironiza.

"A ETA nunca le ha ido mejor que con Rajoy"

Ordóñez asegura que las mentiras del PP, como la de que el Gobierno de Pedro Sánchez está excarcelando a presos de ETA, "le producen un alto coste". "A mí me la suda que mientan todo lo que les dé la gana en cosas de política en general, pero nunca en estos temas sensibles. Porque luego los familiares de las víctimas me llaman a mí", confiesa. "Soy la persona que más víctimas conoce a nivel personal y cuando escuchan esas cosas me llamaban horrorizados", lamenta. A su juicio, los líderes nacionales del PP "dejan mucho que desear" cuando abordan todo lo relacionado con ETA.

Feijóo hizo lo que nadie del PP ha sido capaz de hacer y que supone un paso brutal, que es lo de enfrentar a las víctimas de ETA con las del franquismo

"Yo me he pasado siete años y medio denunciando que a ETA nunca le ha ido mejor que con Mariano Rajoy y el PP. La misma noche que ganó Rajoy en 2011, el líder del PP solo llamó a Maite Pedraza, la presidenta de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) y a Marimar Blanco", rememora. A ninguna asociación de víctimas más. "¿Has visto fotos de cualquier otro gobierno con víctimas que considera 'suyas'? No hemos visto a los socialistas hacerlo, eso solo lo ha hecho el PP. La utilización sistemática de las víctimas ha sido nauseabunda, tanto en el gobierno como en la oposición".

La entrevistada asegura que cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP se llevó "una enorme decepción". "Hizo lo que nadie del PP ha sido capaz de hacer y que supone un paso brutal, que es lo de enfrentar a las víctimas de ETA con las del franquismo", explica. Ordóñez se retrotrae a la foto que se hizo el actual líder del PP en julio del pasado año con asociaciones de víctimas del terrorismo, horas antes de que el Congreso diera luz verde a la ley de memoria democrática.

"Me convocó su jefa de gabinete, a través de Whatsapp, a una reunión en el Congreso sin explicarme nada más. Le contesté con mucha educación, diciendo que ese no era el sistema para convocarnos, que yo prefería tener más información y mantener una reunión a solas y a puerta cerrada, sin fotos. A día de hoy no me han vuelto a decir nada", asegura.

"Nos convocaron para enfrentarnos, eso es lo indecente. Y otras asociaciones, con las que no tengo nada que ver, sí que fueron y no se levantaron de la mesa cuando vieron de qué iba el tema. Me avergüenzo de ellos, la verdad, no tenemos nada en común", critica. "Era para dar un portazo e irse, ¿cómo vamos a negar a las víctimas del franquismo que tengan su propia ley de reparación? Es como si esas asociaciones memorialistas de víctimas del franquismo se hubieran reunido con el líder de la oposición en 2011 para protestar contra nuestra ley. Ellos han sufrido lo mismo que nosotros. Este país lleva fatal lo de las memorias", zanja.