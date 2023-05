David de la Cruz, sucesor de Kichi en Cádiz: "Juanma Moreno es igual que Ayuso pero con una sonrisa"

David de la Cruz (1987) es el candidato Adelante Izquierda Gaditana para las próximas elecciones municipales en Cádiz el próximo 28 de mayo. Una lista que cierra el actual alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que abandona ltras ocho años en política institucional. De la Cruz, periodista de profesión, ha trabajado en el gabinete de alcaldía esta última legislatura y afronta el reto de suceder a una figura tan emblemática como la de Kichi. Considera que el proyecto que lidera está "por encima de personalismos y líderes" aunque insiste en que quiere continuar el legado iniciado por su antecesor.

¿Por qué da este paso a la política institucional?

Porque creo en el proyecto colectivo y este es un ejercicio de militancia. Entendemos la política y la vida como una forma de estar en el mundo y de tomar partido. Y, sobre todo, es un acto de amor a los vecinos, al proyecto y a los compañeros que confiaron en mí y que me han estado respaldando mucho. Quiero ayudar a construir una ciudad bonita y mejor. Ese es el rol que me toca disputar ahora.

¿Tuvo dudas?

Claro que sí. Tengo dudas todos los días, eso hay que naturalizarlo y expresarlo. He tenido dudas, miedo e incertidumbre y lo sigo teniendo. Hay mucha gente en otros contextos que también sienten lo mismo y es bueno trasladar que nos pasa a todos.

¿Siente que tiene muy altas las expectativas sustituyendo a una figura como la de Kichi, que es casi un símbolo para la izquierda y la política municipal?

Cuando se hace política para la mayoría social y se consigue disminuir la desigualdad, eso repercute en la gente y consolida el proyecto por encima de personalismos y líderes. Kichi ha sido el mejor alcalde que ha tenido Cádiz en la historia de la democracia y sus políticas forman parte de un proyecto que es colectivo. Ahora él ha hecho algo tan poco común en política como cumplir la palabra dada y ser honesto. Me toca a mí sucederle, pero él seguirá vinculado al espacio como compañero de organización.

¿Pesan entonces más las siglas que el nombre?

No tanto las siglas, sino el proyecto político que hemos desarrollado. Somos mejores gestores y lo hemos demostrado con hechos. Hemos reducido a la mitad la deuda de un ayuntamiento que estaba en quiebra con 275 millones de euros. Antes se pagaba a los proveedores a un año vista y ahora se paga al pequeño comercio en menos de 24 días. Se ha puesto en marcha un protocolo de desahucios, el bono social del agua, el bono social de la luz y se ha frenado la turistificación. Se han consolidado una serie de derechos que hacen de Cádiz una ciudad mejor gestionada y más humana para los vecinos.

¿Se compromete a estar ocho años como máximo en el cargo como su antecesor?

Sí, ya he firmado ese código ético. Para nosotros la honestidad no se negocia, es una de las premisas de nuestro proyecto político. Voy a seguir cobrando exactamente lo mismo que cobraba en el gabinete de prensa y que cobraba Kichi como alcalde. No nos vamos a subir el sueldo, no sé si algún otro político o candidato puede hacer esa promesa.

¿A cuánto asciende ese sueldo?

Estamos en torno a los 2.000, euros al mes, un poco menos. Tenemos la limitación en 1980. Creo que es bueno entender que la política se hace toda la vida, pero la política institucional tiene un principio y un final.

¿Qué es lo primero que hará si le dan los números para gobernar?

Lo que queremos es seguir profundizando en el modelo de ciudad que tenemos. Hay tres cosas fundamentales que me ilusionan mucho y son muy necesarias. La primera son los canguros, dentistas y psicólogos municipales, proyectos que vamos a poner en marcha muy pronto. La segunda, la creación del primer bosque urbano de la historia de la ciudad. Y lo tercero seguir priorizando la construcción de vivienda pública y de empleo de calidad. Son los principales retos y no se trata de abordar uno primero, sino ir construyendo todo poco a poco.

Ahora que habla de vivienda, es una de las principales problemáticas que tiene Cádiz. ¿Cuál es su modelo teniendo en cuenta de que no se puede construir porque el territorio es limitado?

Se pueden hacer muchas cosas. El ayuntamiento actúa como escudo y debe considerar la vivienda como un derecho. Además del protocolo antidesahucio, también hemos modificado la ordenanza para limitar la turistificación en los barrios que están saturados. En el centro histórico de la ciudad ya no se construye ninguna vivienda turística más. Además, el ayuntamiento también tiene que construir y fomentar la vivienda pública. Nosotros en estos ocho años hemos hecho 140 viviendas. Por ponerlo en contexto, en Andalucía en el 2022 solo se hicieron 28 viviendas públicas y las 28 se hicieron en Cádiz. Hay cuatro promociones en concreto que se pueden terminar en estos próximos cuatro años. También vamos a limitar los precios del alquiler, aunque consideramos que la ley de vivienda estatal no es suficiente porque hay cuestiones que deja sin abordar. Y el PP en la Junta no va a permitir que los ayuntamientos regulen esos precios. Es fundamental para frenar esa burbuja, tanto del alquiler como de la venta.

¿Considera que Andalucía ha virado hacia la derecha?

Evidentemente. La política tiene contexto y ahora mismo hay una derechización de la sociedad, eso es innegable. Lo que pasa es que se le ha visto la patita a Juanma Moreno. Es Ayuso pero con una sonrisa. El suyo es un modelo de privatización absoluta de la sanidad, de la educación, que favorece a las grandes rentas y a los ricos, mientras que recorta derechos a las rentas bajas y a las mayorías sociales. Y, además, tiene una política ecológicamente suicida como acabamos de ver con Doñana, quiere regularizar los regadíos ilegales en un parque natural que es el pulmón verde de Andalucía.

¿Cree que los ayuntamientos pueden servir como dique de esta derechización?

Totalmente, nosotros vamos en la línea contraria. La Junta de Andalucía abandona constantemente Cádiz, es una realidad. Ha pasado con el PSOE y pasa ahora con el PP, tenemos que remar siempre a contracorriente.

La extrema derecha asegura que va a tener una irrupción fuerte en Cádiz, donde utilizan un discurso muy duro contra la inmigración.

En Cádiz no tiene cabida la extrema derecha, que vive de alimentar el enfrentamiento entre el último y el penúltimo, entre los colectivos más vulnerables de la ciudad y de la sociedad. Pero aquí ese discurso no tiene ni cabida ni repercusión. Cádiz es una ciudad que tiene su base en la solidaridad y en la generosidad entre los vecinos. Es una ciudad de convivencia, en la que los discursos individualistas, egoístas y de confrontación no tienen ningún calado. Puedo vaticinar que no entraron en 2019 ni van a entrar ahora.

La candidatura que lidera está conformada por siete partidos, pero no está Podemos. ¿Le hubiera gustado estar en un frente común?

Claro, yo creo que todo el mundo es imprescindible y, por tanto, todo el mundo suma. Es verdad que Podemos se bajó de la confluencia en el último momento y no lo esperábamos que se bajara, pero respeto esa decisión legítima. No me sale tampoco confrontar con ellos. Hemos conseguido poner de acuerdo hasta siete formaciones para una confluencia. Eso demuestra que, aunque ha sido difícil, también hemos sido generosos y nos ha salido bien.

¿Cree que eso sería posible a nivel nacional con Sumar, el proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz?

No porque es un proyecto distinto. Yo siempre le deseo todo lo mejor a la izquierda y lo hago extensible a Yolanda Díaz, pero somos proyectos distintos. A nivel municipalista sí tenemos un horizonte común, un modelo de ciudad compartido y que va en la misma dirección, pero eso no ocurre ya a nivel andaluz ni a nivel estatal. Yo soy de Adelante Andalucía y creemos que es necesario un sujeto político andaluz que tenga voz propia y que defienda los intereses de esta tierra.

¿Considera que esos intereses andaluces no se respetarían con Sumar?

Yo defiendo que la unidad de la izquierda no tiene que ser una unidad per se. Cuando hay un proyecto compartido no tiene sentido ir separado, hay que sumar las fuerzas. En cambio, cuando existen modelos diferentes y la izquierda es diversa, hay que respetar esa diversidad desde el entendimiento.

Cádiz es uno de los tres ayuntamientos del cambio que quedan en pie desde 2015, junto con Barcelona y València. ¿Esa ola se está agotando?

Esa ola surgió en un contexto en el que había un clima de impugnación al bipartidismo, a la situación económica y a la crisis. Hasta entonces la forma en la que se había encarado la crisis era a base de recortar derechos fundamentales y de apretar a la clase trabajadora. Se conservaban los privilegios de la minoría privilegiada. Ocho años después siguen existiendo ayuntamientos del cambio, con posibilidades reales de ganar y quizá hay que asumir que son modelos que se asemejan más a la mayoría social. En Cádiz estamos convencidos de que vamos a seguir por una cuestión sencilla, que Cádiz es una ciudad mejor desde que estamos en el gobierno y eso la gente lo nota.