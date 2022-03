Todo lo que debes saber para rastrear el avión privado de un multimillonario

Los oligarcas rusos se enfrentan a sanciones en medio mundo y todas las miradas están puestas en la enorme riqueza del círculo más cercano a Vladímir Putin. Además de las deslumbrantes villas francesas y de los superyates multimillonarios atracados en Barcelona y Mónaco, este grupo de ultrarricos es conocido por sus aviones privados.

El OCCRP lleva mucho tiempo rastreando las rutas de vuelo de los poderosos, pero a medida que más países bloquean los vuelos rusos en su espacio aéreo, el rastreo de aviones es más útil que nunca para ayudarnos a vigilar a los individuos sancionados y examinar sus próximos movimientos.

¿Qué es el rastreo de aviones?

Los investigadores del OCCRP que rastrean aviones se fijan en dos cuestiones:

1. Identifican los aviones que poseen o utilizan con frecuencia las personas de interés.

2. Analizan sus historiales de vuelo o sus ubicaciones actuales.

La identificación suele ser el paso más difícil, ya que es habitual que se utilicen empresas pantalla y otros mecanismos de ocultación para ocultar la verdadera propiedad de activos como los aviones. Ahí es donde entra la segunda fase: rastrear el paradero de un avión puede ayudar a identificar quién lo utiliza y conducirnos hasta su propietario.

La coincidencia entre los movimientos de un avión y la prueba de que una persona de interés ha estado en la misma zona puede ser una pieza crucial para solucionar el rompecabezas del rastreo de aviones.

¿Por qué rastrea aviones el OCCRP?

El OCCRP sigue el dinero de los corruptos del mundo. Esto implica el seguimiento de los activos, incluidos los aviones privados, que estas personas han adquirido con sus dudosas ganancias.

Ahora mismo estamos prestando especial atención a los aviones propiedad de oligarcas rusos, pero registrados fuera de Rusia. Lo hacemos para vigilar si siguen volando libremente, y para tomar nota de hacia dónde se dirigen o pueden dirigirse. Está claro que las medidas drásticas están surtiendo efecto. Por ejemplo, después de que el Reino Unido impusiera nuevas normas a las aeronaves relacionadas con Rusia, la Isla de Man, un popular paraíso de la aviación, canceló el registro de al menos 18 aviones y helicópteros privados rusos.

Entre ellos se encuentra un avión Airbus A340 que se cree que es propiedad del multimillonario ruso Alisher Usmanov. Voló de Alemania a Kazajistán el 28 de febrero. Tres días después, fue dado de baja en la Isla de Man. Mientras tanto, el también multimillonario Alexéi Mordashov aparentemente llevó su Bombardier Global 6000 desde las Seychelles hasta Moscú, y un día después también fue borrado del registro de la Isla de Man.

Decimos "aparentemente" porque, aunque se dice que el Bombardier Global 6000 pertenece a Mordashov, el propietario oficial es una empresa registrada en la Isla de Man llamada Springtime Limited. La empresa se constituyó en 2015, más o menos cuando se registró el avión, y desde entonces ha tenido diferentes directivos domiciliados en la Isla de Man. Muchos aviones se esconden en complejas estructuras societarias diseñadas para mantener ocultos a sus verdaderos propietarios.

Desbloquear la clave de la propiedad de un avión puede proporcionar a los periodistas datos importantes. En esta historia, las aeronaves vinculadas a Yevgeny Prigozhin, un estrecho colaborador del presidente ruso Vladimir Putin, proporcionaron pistas sobre lo que estaba haciendo en África. También utilizamos datos de seguimiento de vuelos para descubrir que el gobierno de Estados Unidos utilizó Kenia como plataforma de lanzamiento de aviones de vigilancia que apoyaban los ataques aéreos en Somalia.

¿Cómo se puede rastrear un avión?

Hay muchos servicios de seguimiento de vuelos comerciales que permiten rastrear los movimientos en tiempo real e históricos de aviones comerciales y privados, como FlightRadar24, FlightAware, Plane Finder y Radar Box. Giancarlo Fiorella, del medio de investigación Bellingcat, ha redactado una descripción detallada de lo que ofrece cada servicio.

Estos sitios web recogen principalmente señales de una banda de radio de alta frecuencia pública que es utilizada principalmente por los sistemas de control de tráfico aéreo y otras aeronaves. Esto se conoce como Sistema de Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B, por las siglas en inglés de Automatic Dependent Surveillance Broadcast).

Sin embargo, los gobiernos y los particulares pueden solicitar que los datos de sus aviones sean eliminados de estos servicios, y normalmente se cumplen estas solicitudes. Para eludir estas medidas, OCCRP recurre a proveedores de datos como Icarus Flights, del Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), y OpenSky Network, que proporcionan datos de seguimiento de vuelos globales sin censura. Los datos de Icarus se remontan a 2016 y son proporcionados por ADSB-Exchange, que se autodenomina "la mayor fuente mundial de datos de vuelo sin filtrar".

Estos proveedores de código abierto se basan en los datos de los receptores instalados en todo el mundo por aficionados y voluntarios, lo que significa que la calidad y el alcance de la cobertura varían según el lugar. Para ayudar a aumentar la cobertura ADS-B en un lugar determinado, puedes ofrecerte como voluntario para instalar un receptor. Si estás interesado en empezar, OpenSkyNetwork explica cómo puedes comprar, construir u obtener un receptor gratuito. Del mismo modo, el C4ADS proporciona equipos ADS-B a cualquier persona que se ofrezca a instalar una estación.

Hay que tener en cuenta algunas cosas:

– Icarus Flights no está disponible públicamente, pero los investigadores pueden ponerse en contacto con C4ADS para solicitar el acceso a la plataforma.

– OpenSkyNetwork es una organización sin ánimo de lucro orientada a investigadores y académicos, pero está dispuesta a ayudar a los periodistas que tengan solicitudes claramente definidas.

¿Cómo puedo averiguar quién es el propietario de un avión o a dónde va?

Tanto si se trata de encontrar al propietario de un avión como de rastrear dónde ha estado, hay que recopilar toda la información posible relacionada con su identificación. Para encontrar al propietario, se necesita la matrícula de la aeronave, a menudo denominada número de cola. Se trata de un identificador único, normalmente cerca de la cola del avión, que indica dónde se ha registrado. Puede encontrar una lista completa de identificadores de países aquí. Por ejemplo, todos los aviones civiles de España tienen una matrícula que empieza por las letras EC.

Aunque en algunos territorios (entre ellos Estados Unidos y la Isla de Man) la información sobre la propiedad de los aviones está disponible a través de registros públicos en los que se pueden realizar búsquedas, el propietario registrado rara vez es el dueño real. A menudo se trata de una empresa pantalla, un fideicomiso o una empresa de fletamento. En esos casos, se necesitan fuentes adicionales. Filtraciones como los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso han ayudado a los periodistas a vincular a personas con empresas offshore, algunas de las cuales poseen aviones privados. Las fotos publicadas en las redes sociales también son una buena forma de relacionar a las personas con los aviones.

Cuando se registra un avión, a menudo se le asigna un código único para su transpondedor ADS-B, llamado “código hexadecimal en Modo S” o “dirección OACI”, que proporciona datos de seguimiento de vuelo como la posición, la altitud y la velocidad para los aviones equipados con transpondedores. Como la mayoría de las aeronaves no emiten directamente sus números de matrícula a través de ADS-B, la mayoría de los sitios web de seguimiento de vuelos vinculan los códigos de los transpondedores a los números de matrícula para dar sentido a los datos de seguimiento.

A medida que los aviones cambian de propietario o de jurisdicción registrada, los identificadores como su matrícula y el código hexadecimal en Modo S también cambian. Por lo tanto, si intentas rastrear un avión a lo largo de varios años y cambios de propiedad, necesitarás conocer el número de serie del fabricante, el identificador único asignado por el fabricante del avión. Éste nunca cambia.

El último identificador que se debe conocer es el indicativo de llamada, que las aeronaves utilizan para identificar vuelos específicos. En el caso de los aviones privados, el indicativo de llamada suele ser la matrícula del avión, y en el caso de los vuelos comerciales suele ser el código de la compañía aérea más el número de vuelo. La página web de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ayuda a descifrar los códigos de las aerolíneas que aparecen en determinados indicativos. Hay que tener en cuenta que un mismo avión puede tener varios indicativos en un mismo día, y que distintos aviones pueden tener el mismo indicativo a lo largo de varios días.

No existe una ventanilla única para obtener la información de identificación de un avión, por lo que es importante utilizar todas las herramientas disponibles para obtener lo que se busca. Empieza por buscar en Google lo que sabes y utiliza sitios web como Plane Logger, Airframes, Rzjets y Antonakis Spotters. Ten en cuenta que estos sitios pueden no estar actualizados o contener información inexacta, así que intenta siempre corroborar lo que has encontrado con tantas fuentes como sea posible.

Por último: ¿has probado Twitter o Telegram? En estas rede hay muchos aficionados al rastreo de aviones que publican información sobre las aeronaves que detectan. Estos entusiastas también suelen compartir sus fotos en sitios de rastreo de aviones como planespotters.net y jetphotos.com. Casi siempre se incluyen las ubicaciones, fechas y horas, información que puede ser una mina a la hora de rastrear una aeronave.

Para obtener explicaciones más detalladas sobre cómo rastrear aviones por ti mismo, la Red Mundial de Periodismo de Investigación ha recopilado una completa guía para principiantes.

¿Cómo funciona en la práctica el seguimiento periodístico de aviones?

He aquí un buen ejemplo.

Mientras rastreaban el patrimonio del ex presidente de Kazajistán Nursultan Nazarbayev, los reporteros del OCCRP obtuvieron un documento clave. En él se afirmaba que la Fundación Nursultan Nazarbayev, de carácter benéfico, recibió una exención de los controles de importación de Kazajstán cuando compró un flamante Airbus ACJ320neo. El avión de alta gama estaba valorado en más de 100 millones de dólares (algo más de 90 millones de euros al cambio actual).

Sospechábamos que el avión era utilizado por el propio Nazarbayev, como parte de un enorme banco de activos supuestamente propiedad de fundaciones benéficas, aunque en realidad beneficiaban al gobernante. Pero teníamos que demostrarlo.

Utilizando sólo la fecha de importación y el tipo de avión que figuraba en el documento, los investigadores pudieron localizar el avión exacto utilizando Icarus Flights, que permite filtrar por tipo de avión y lugar de despegue y aterrizaje. Resulta que solo un Airbus ACJ320neo había sobrevolado por el espacio aéreo de Kazajistán desde junio de 2020.

Un poco más de investigación en el "código hexadecimal" de ese avión mostró que la aeronave había sido reinscrita en Kazajistán en la misma época en que fue importada.

Una vez identificado el avión, aún quedaba trabajo por hacer. Necesitábamos saber quién lo utilizaba. Aunque Icarus Flights tiene buenos datos, se basa en sensores instalados por voluntarios, por lo que la cobertura no siempre es completa. Para este avión en particular, Icarus sólo mostraba tres vuelos en total.

¿Recuerdas lo que dijimos sobre las mejores prácticas? Comprueba siempre varias fuentes.

Con esto en mente, nuestros reporteros sacaron los datos de vuelo de OpenSkyNetwork, que identificaron muchos otros vuelos que el avión había realizado desde que fue importado a Kazajistán. Esta información fue el arma definitiva, ya que los reporteros pudieron cotejar los movimientos oficiales de Nazarbayev con tres viajes que el avión había realizado a Moscú y dentro de Kazajistán.

¿El resultado final de todo este seguimiento del avión? El Airbus se convirtió en un capítulo clave de una reciente investigación sobre el patrimonio de Nazarbayev.

¿Cómo puedo ayudar?

El OCCRP te necesita.

Las búsquedas en Internet de imágenes o vídeos recientes de oligarcas, o personas similares, que lleguen o salgan de aeropuertos específicos son muy valiosas. Mejor aún, envíanos imágenes o vídeos de oligarcas saliendo o entrando en aviones. Si el número de cola del avión es visible, es el premio gordo. Compartir la información nos ayudará a desarrollar un creciente cuerpo de pruebas para seguir el dinero, dondequiera que vuele.