Los barones del PP exhibirán en el Senado su rechazo a la amnistía frente a Aragonès

Media docena de barones autonómicos del PP mostrarán este lunes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado su rechazo a la proposición de ley de amnistía que se está tramitando actualmente en la Cámara Alta, en un foro en el que el único mandatario autonómico que defenderá esta norma será el presidente catalán, Pere Aragonès.

A la cita acudirán Isabel Díaz Ayuso (Madrid); Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); Jorge Azcón (Aragón); Fernando López Miras (Murcia); Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y María Guardiola (Extremadura). En el resto de territorios controlados por los conservadores, los presidentes han delegado su presencia en los consejeros.

El único presidentes autonómico encargado de defender la amnistía en este foro será Aragonès. En esta cita en el Senado no estarán presentes ni el Gobierno ni los presidentes autonómicos socialistas. Moncloa delegó la presencia o ausencia a este foro en el Ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres, pero fuentes ministeriales señalan que no han recibido invitación y que Torres, por lo tanto, no ha sido convocado.

Los tres presidentes autonómicos socialistas –Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Adrián Barbón (Asturias) y María Chivite (Navarra)– han justificado su ausencia denunciando un "uso partidista" del Senado por parte del PP.

Es decir, el único representante del PSOE en esta Comisión de Comunidades Autónomas será el portavoz de los socialistas en el Senado y líder del partido en Andalucía, Juan Espadas, que será el encargado de defender la postura de la formación sobre la proposición de ley de amnistía.