"Dejemos que hablen los catalanes": Illa no aclara si pactaría con Junts mientras Rull y Aragonès se alejan aún mas

El candidato del PSC a las elecciones al Parlament, Salvador Illa, ha evitado aclarar si pactará con Junts tras las elecciones de este domingo, mientras que el presidente de la Generalitat y cabeza de lista de ERC, Pere Aragonès, y el número tres de Junts por Barcelona, Josep Rull, se han echado en cara falta de unidad independentista.

"Dejemos que hablen los catalanes, y luego ya hablaremos entre todos", ha sostenido Illa en el debate de candidatos organizado por laSexta y recogido por Europa Press al preguntársele si descarta pactar con Junts. El socialista ha sostenido que en esta legislatura ha habido una mayoría independentista "que no ha funcionado", ha mostrado su intención de dar un paso al frente para presentarse al debate de investidura y ha instado a los independentistas a concretar si bloquearán o permitirán que pueda abrir una nueva etapa en Cataluña.

Aragonès tampoco ha concretado si apoyará a Illa si el socialistas necesita los votos de Esquerra para ser presidente, esgrimiendo que la cuestión debe centrarse en la necesidad de acordar un referéndum con el Estado, abordar una financiación singular y reforzar el estado del bienestar y la lengua catalana.

Ante ello, Rull ha apelado al independentismo a aprovechar la "posición de fuerza" que tienen en el Congreso para blindar el autogobierno y soberanía, y ha llamado a la unidad a Aragonès, que ha cuestionado que haya practicado Junts en los últimos tres años.

"La unidad se practica", le ha espetado el candidato republicano al número tres de Junts, tras recordarle que salieron del Govern y que no apoyaron los Presupuestos de 2024.

Pese a que Rull le ha acusado de haber incumplido el acuerdo que alcanzaron para apoyar la investidura del republicano hace tres años, ha destacado que ahora tienen la obligación de "recoser la unidad" y de olvidar los reproches.

Choque entre Albiach e Illa

La candidata de los Comuns, Jéssica Albiach, ha asegurado que los únicos que han descartado un pacto con Junts son ellos, ha reivindicado la necesidad de configurar un Govern progresista y ha emplazado a Illa a clarificar con quién quiere formar gobierno.

Además, ha alertado de la posibilidad de que el candidato socialista se abra a un pacto con Junts, a lo que Illa ha respondido: "El PSC todavía no ha votado ningún presupuesto a Junts, como hicieron ustedes con Quim Torra y otras ocasiones". Desde la CUP, la candidata Laure Vega ha acusado al PSC de ser "la filial más de derechas del PSOE junto con Junts", y ha puesto el acento de posibles pactos en temas de programa como el rechazo al Hard Rock, a un turismo masificado o a combatir la crisis climática.

El candidato del PP a las elecciones, Alejandro Fernández, ha reprochado a Illa haber decidido que sus socios preferentes serán "los separatistas de Carles Puigdemont y ERC", y le ha acusado de haber mentido a los catalanes por apoyar los presupuestos de Aragonès y la amnistía, entre otras cuestiones.

También ha recetado "humildad" a Illa y ha constatado que ganó las últimas elecciones catalanas y no pudo gobernar porque, a su juicio, así se lo ordenó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Las decisiones que afectan a Catalunya se tomarán en Catalunya", le ha respondido el candidato socialista, que ha afeado a Fernández que le acusara de mentir, además de considerar que la receta del PP es Vox.

Para el candidato de Vox, Ignacio Garriga, el PSC es "un partido separatista más" que, aunque no aclare si pactará con Junts y ERC, cree que Illa representa lo mismo que ellos.

Por ello, ha apelado a "pasar página" de las políticas protagonizadas por Illa y a protagonizar una alternativa en Catalunya.

El candidato de Cs, Carlos Carrizosa, también ha acusado al cabeza de lista del PSC de "depender" de Pedro Sánchez, que cree que no le dejarán ser presidente de la Generalitat para no perder el apoyo de ERC y Junts en el Congreso. Además, ha aprovechado para cargar contra el partido de Fernández, y en concreto contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las "reuniones" mantenidas con Junts, algo que Cs no hará, ha apuntado.

La sequía y los trasvases

ERC, Junts y PSC han descartado el trasvase del Ebro y la interconexión de cuencas para hacer frente a la sequía, mientras que PP y Vox lo han defendido. Pere Aragonès, ha rechazado el trasvase por motivos medioambientales y Salvador Illa ha coincidido en que "cada cuenca hidráulica tiene que autoabastecerse". Josep Rull ha valorado que la Generalitat debe estar preparada para las sequías, que no son puntuales, y el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, ha apostado por construir más desoladoras y potabilizadoras.

Alejandro Fernández ha abogado por el trasvase del Ebro para abastecer Barcelona y la industria y la agricultura, y e Ignacio Garriga se ha sumado al trasvase y ha pedido impulsar infraestructuras hídricas. Para la candidata de los Comuns, Jéssica Albiach, una buena gestión de la sequía pasa por "renunciar a macroproyectos", como el Hard Rock, y la número 2 de la CUP, Laure Vega, ha apostado por una gestión pública del agua.

Escuela pública o concertada

Fernández, Carrizosa e Illa han defendido un modelo escolar que incluya el catalán, el castellano y el inglés, mientras que Garriga ha abogado por recuperar la "libertad educativa" y escolarizar en castellano. Albiach ha dicho que se debe acabar con "la doble red de escuela pública y escuela concertada", con lo que ha coincidido Vega, que ha defendido la inmersión lingüística para poder aprender catalán en los colegios.

Según Rull, se tiene que reforzar la comprensión lectora, las matemáticas y la ciencia, así como defender la lengua, y Aragonès ha criticado los "bulos" sobre el catalán en la escuela.

Albiach se ha erigido como la candidata que defiende el derecho a la vivienda, con una apuesta por la regulación de los alquileres de temporada; Aragonès ha prometido incorporar 10.000 pisos al parque de vivienda social, y Vega ha defendido que los pisos son para los vecinos y no para los turistas.

Para Rull, existe una "hiperregulación" del alquiler que debe acabar, con lo que ha coincidido Garriga, que ha añadido que se debe "proteger la propiedad privada frente a la impunidad de los okupas". Illa ha defendido "un gran pacto" con Ayuntamientos y entidades sobre vivienda, Fernández ha propuesto eximir a los jóvenes de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuando compren su primera casa y Carrizosa ha apostado por lograr un 15% de parque público.

El referéndum es “divisivo”

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha pedido "fuerza" en las elecciones de este domingo para poder celebrar un referéndum en Cataluña en la próxima legislatura ante un cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, que ha insistido en que no se hará. “De la misma forma que nos dijeron que la amnistía era imposible y hoy nos dicen que el referéndum es imposible, vamos a hacerlo posible esta próxima legislatura", ha subrayado.

Tras ello, Illa ha dejado claro que no lo comparte y que un referéndum en Cataluña no contará con el apoyo de los socialistas porque es "divisivo". Sí que ha defendido la Ley de Amnistía porque, su juicio, ha permitido generar estabilidad y superar una etapa "que no ha sido buena en Cataluña", pese a entender que haya quién tenga reticencias al respecto.

Josep Rull ha reivindicado que una mayoría de catalanes coinciden en que las urnas son la solución, ha cargado contra Cs y ha preguntado a Illa si comparte el lema Somos una nación, nosotros decidimos, que encabezó la manifestación de 2010 en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Desde los Comuns, la candidata Jéssica Albiach ha concretado que siempre han llevado en su programa que los catalanes puedan votar, y además de defender la aprobación de la Ley de Amnistía, ha emplazado a Junts a reconocer que no sería lo mismo un gobierno de PP y Vox que otro con Yolanda Díaz y Jaume Asens.

Para la candidata número dos de la CUP, Laure Vega, el referéndum siempre ha sido un elemento central en su formación, y ha propuesto poder decidir sobre "todo", también en cuestiones como la vivienda. El candidato del PP, Alejandro Fernández, ha acusado al proceso independentista de haber generado "decadencia" en Cataluña y ha negado que la amnistía haya contribuido a acabar con todo ello, esgrimiendo que ha permitido dar un balón de oxígeno a ERC y al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont.

Por parte de Cs, el candidato Carlos Carrizosa ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que Illa "se acabe entregando a los brazos de los que no quieren acabar con el procés, ha criticado a Junts y ERC y ha reprochado la defensa de la unidad de España que hace Vox: "En las manifestaciones dejan al rey de España y le llaman Felpudo VI en vez de Felipe VI y recortan la corona de la bandera de España en sus manifestaciones". Las palabras de Carrizosa no han gustado al candidato de Vox a los comicios, Ignacio Garriga, que ha recalcado que "el enemigo es el separatismo" y ha defendido al rey de España.