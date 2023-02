La 'misión Hohlmeier': plagada de políticos españoles y reuniones con azotes al Gobierno

El viernes por la tarde Bruselas daba su visto bueno: un tercer paquete de 6.000 millones de euros para España con cargo a los Fondos Next Generation. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, lo elogiaba así: "Celebro anunciar que España ha dado otro paso importante en su camino hacia la recuperación. Hemos evaluado que el país ha registrado avances suficientes para recibir el tercer pago".

Los fondos puestos en marcha por Bruselas, a raíz de la pandemia, suponen uno de los pilares para el crecimiento continental en los próximos años. Una medida que era impensable hace años y en la que España se ha esforzado de lleno. Y la Comisión siempre ha puesto de ejemplo al país en su implementación. Este monto se suma a los 31.000 millones de euros ya recibidos por el país.

Pero sectores conservadores en el Parlamento Europeo se llevan moviendo en contra de estos fondos desde hace tiempo, con la connivencia del PP allí. El lunes aterriza en Madrid una misión del Parlamento Europeo, liderada por la alemana y conservadora Monika Hohlmeier, que lleva meses cargando duramente contra el Ejecutivo español.

Una actitud que contrasta con la mayoría de autoridades de la Comisión Europea. Las palabras de Hohlmeier no tienen nada que ver con las de Von der Leyen, también alemana y conservadora. El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, que es un economista liberal conservador, también se deshacía en elogios a España el viernes por la tarde. En su tuit lanzaba un: "Well done Spain!" ("¡Bien hecho, España!").

La misión del Parlamento Europeo está presidida por Monika Hohlmeier, que también lidera la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y está formada en su mayoría por miembros de la derecha y la ultraderecha. Ella se ha encargado de ir calentando la visita a Madrid con entrevistas en medios conservadores. En ABC en enero declaró: "Iremos a España porque el Gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación". Y subrayó: "Espero que al menos nos den una lista de proyectos y la cantidad que se ha invertido en cada uno". En OK Diario lanzaba también la idea de falta de interés de control: "No hay mucho entusiasmo en el Gobierno español ante nuestra visita".

El control exhaustivo de la Comisión que avala a España

Estas dudas sobre el control contrastan precisamente con la propia Comisión Europea, muy estricta con el sistema de concesión y auditoría de estos fondos. En su nota oficial del viernes, Bruselas lo explicaba así: “El 11 de noviembre de 2022, España presentó a la Comisión una solicitud de pago basada en la consecución de los veinticuatro hitos y cinco objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo para el tercer tramo. Los hitos y objetivos alcanzados demuestran una vez más que se han registrado importantes avances en la ejecución del plan de recuperación y resiliencia de España”.

Con una detallada explicación: “En relación con las reformas, estas abarcan, por ejemplo, la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones para facilitar la creación de una infraestructura de red de alta capacidad; reformas para acelerar la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica en los aparcamientos; la reforma de la Ley Concursal para mejorar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia; una reforma para mejorar el sistema de formación profesional y aumentar su atractivo; legislación en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscales; una reforma del sistema de cotizaciones a la seguridad social para los trabajadores por cuenta propia y la revisión del actual sistema de pensiones complementarias”.

Según la Comisión, “los hitos y objetivos también confirman los avances en las inversiones, especialmente en relación con la producción de energías renovables por parte de las comunidades locales; la digitalización y la promoción de los servicios culturales; el apoyo a la investigación, el desarrollo y las inversiones en proyectos destinados a hacer que la industria automovilística sea más sostenible”.

Bruselas remarcó que “las autoridades españolas presentaron documentación detallada y exhaustiva que demuestra el cumplimiento de los veinticuatro hitos y los cinco objetivos. Tal y como exige el Reglamento del MRR, España también ha confirmado que no se han revertido las medidas relacionadas con hitos y objetivos previamente cumplidos satisfactoriamente. Antes de presentar su evaluación preliminar positiva de la solicitud de pago, la Comisión ha evaluado exhaustivamente esta información”.

Con este grado de detalle respecto al control. “Sobre la base de la documentación presentada por las autoridades españolas y de los controles realizados, la Comisión también ha llegado a la conclusión de que España ha seguido cumpliendo el hito 173. En el marco de la primera solicitud de pago, la Comisión y los Estados miembros consideraron que el hito 173 (creación de un sistema informático para supervisar y controlar el plan) se había cumplido satisfactoriamente. Para garantizar el cumplimiento continuado del hito 173 y sus obligaciones de auditoría y control contempladas en el convenio de financiación, España contrajo una serie de compromisos adicionales que ahora se consideran cumplidos satisfactoriamente”.

La polémica Hohlmeier: de escándalos de corrupción a compra de votos

A pesar de estas afirmaciones, la presidenta de la misión del Parlamento Europeo sigue con su pugna con el Gobierno español, intercambiando misivas rudas con la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño. Hohlmeier acusa a la política española de responsabilizar a las autonomías del plan de recuperación.

Hohlmeier muestra su versión más dura con España, pero en Alemania está salpicada por un grave escándalo de corrupción. Ella intercedió ante autoridades por Andrea Tandler, amiga suya desde la infancia, para la compra de material sanitario durante la pandemia (en un caso similar al de las mascarillas de la Comunidad de Madrid), Y esta última acabó ganando 48 millones de euros, algo que está siendo investigado por la Justicia alemana y que la llevó a prisión provisional. Todo gracias a sus contactos en la CSU de la eurodiputada alemana. En el Parlamento Europeo también recuerdan algunas de sus frases durante estos años, como cuando llegó a decir que “los terroristas votarían a la izquierda”. Y en 2005 tuvo que renunciar a la cartera de Educación en Baviera por el caso de fraude electoral en su designación como jefa de la CSU en Munich. En 2019 el Europarlamento le retiró la inmunidad para investigarla por atropello y fuga con su automóvil.

La estrategia de dudas de la presidenta de la misión que llega el lunes a Madrid no es algo ajeno al PP español, ya que sus propios líderes Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo han puesto en duda tanto el control como el reparto de estos fondos, tanto en España como en sus visitas a Bruselas. Todo eso coincidiendo con el trepidante ciclo electoral al que se enfrenta España este año, con elecciones autonómicas y municipales el próximo 28 de mayo y generales a finales.

Los populares creían que el terreno económico sería su gran baza electoral y pronosticaron un apocalipsis financiero, pero los datos van en sentido contrario. El país creció un 5,5% del PIB el año pasado, por encima de la mayoría de las previsiones. Y se acaba de conocer que la deuda de las administraciones públicas se redujo en 2022 hasta el 113,1% del PIB, lo que significa una disminución de 5,2 puntos sobre 2021, la mayor caída de la ratio en la historia reciente. Todo esto ha desenfocado la estrategia de los populares, que ahora quieren desgastar al Gobierno con otros asuntos como la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’.

Los planes de la misión

La misión que llega este lunes a Madrid tiene mayoría de la derecha y de la ultraderecha en su composición oficial. Hohlmeier estará acompañada por el conservador portugués José Manuel Fernandes y el eurodiputado y portavoz de Vox, Jorge Buxadé, además de dos socialistas: Isabel García Muñoz (España) y Caterina Chinicci (Italia). Los eurodiputados observadores que formarán parte también son todos españoles: Isabel Benjumea (PP), Eider Gardiazábal (PSOE), Susana Solís (Cs), Eva Poptcheva (Cs) y Ernest Urtasun (En Comú Podem).

Estarán desde el lunes hasta el miércoles con una cargada agenda llena de entrevistas con políticos españoles, periodistas y patronales, principalmente. Se reunirán con la vicepresidenta Calviño el lunes por la tarde, en tanto que el martes podrán preguntar a María Jesús Montero (Hacienda y Función Pública) y José Luis Escrivá (Seguridad Social). El lunes también se verán con periodistas, en la elección se imponen de manera abrumadora los medios conservadores: El Mundo, ABC y The Objective. Además, se verán con El País y Follow the money, plataforma de investigación.

Otro de los platos fuertes de la misión será las entrevistas con las comunidades. Verán a tres representantes de administraciones socialistas: José Luis Martínez Guijarro (Castilla-La Mancha), Pilar Blanco (Extremadura) y María Teresa Pérez (Aragón). Y tienen a las dos autonomías estrella del PP: Andalucía y Madrid, representadas por Carolina España y Javier Fernández Lasquetty. Estas dos regiones son las que guían ahora el PP y son las dos administraciones que acaban de recurrir ante el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas.

Y la misión del Parlamento Europeo liderada por la derecha ha cuidado hasta el extremo una cosa en la agenda: las reuniones con las patronales, muchas de ellas enfrentadas directamente con el Ejecutivo central. Se verán durante estos días con representantes de la CEOE, la Cámara de Comercio, Anfac, Ametic, ATA y la Asociación Española de la Banca. No faltan en el menú encuentros con dos grandes consultoras: Ernest & Young y PWC. No se deja nada al aire, justo las ‘big four’ están siendo investigadas por el Gobierno español para controlar los horarios de los trabajadores. De los sindicatos, sólo tienen prevista una cita con el representante de la sección de Industria de la UGT.