Detrás de la columna: Quique Peinado

“Escribir una columna es el reino más sofisticado del hablar sin saber. Eso tan español que consiste en ‘hablar sin tener ni puta idea’”. Quique Peinado es español, columnista (y escribió esa frase hace unos meses), pero suele saber de lo que habla. Y lo hace a través del humor, una herramienta para digerir y tamizar la realidad. “No conozco otra”, reconoce, y le sale natural.

Peinado, columnista de infoLibre, conversa con el director editorial de nuestro periódico, Jesús Maraña, en una nueva edición del podcast Detrás de la columna, el espacio para conocer mejor a aquellos que nos ayudan a diseccionar y entender la realidad. Y, a veces, contribuir a cambiarla.

La columna de Quique Peinado se llama Aquí me cierro otra puerta. Él lo explica. “Expresar tu opinión, en general, tiene consecuencias. Desde que empecé en esto hace ocho años, me cierro puertas con mucha disciplina. Me levanto, me cierro una puerta y me pongo a trabajar”, bromea. Al menos, como dice, en infoLibre se lleva “un dinerín” que amortigua alguno de los portazos.

Un poco harto de la política, Quique se ha involucrado mucho en un asunto muy político: la salud mental, que está de nuevo en la agenda. “Mover el árbol es importante, más de lo que creemos”, pero él se dará por satisfecho cuando el debate “se traduzca en dinero”, en leyes que cambien la manera de abordar un reto agravado, además de desnudado, durante esta pandemia.

Firme defensor de la comedia y de lo público, Peinado advierte de que todo está en juego en una “batalla muy dura”. “Si no hacemos de los oficios más importantes de esta sociedad, maestro, médico, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo atractivo para que la gente se dedique a ello, nos vamos a tomar por culo como país y como sociedad”.

