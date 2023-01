Díaz avisa de que Sumar "no va de estar en la esquina" y que aspira a gobernar desde "la centralidad"

Arranca un año en clave electoral y Yolanda Díaz lo sabe. La vicepresidenta segunda desvelará próximamente si da un paso al frente y se postula como candidata a las próximas generales, pero antes ha querido lucir músculo en su primer acto del año. Lo ha hecho este jueves acompañando a nueve coordinadores de los 35 grupos de trabajo de Sumar, encargados de elaborar la hoja de ruta del "proyecto de país" que prepara Díaz y que han desgranado los ejes en los que trabajan. Áreas que van desde la calidad democrática a la alimentación saludable, pasando por la vivienda, los derechos LGTBI y la salud mental.

La titular de Trabajo ha intervenido en último lugar con un discurso centrado, precisamente, en los principales problemas que ella identifica y ha planteado algunas propuestas concretas, como reducir la jornada laboral, o incluir la salud bucodental en la sanidad pública. Sin embargo, la suya ha sido una intervención centrada en lo que quiere que sea Sumar, un proyecto que Díaz considera como "la llave para abrir una nueva década progresista".

En ese sentido ha explicado que Sumar "no va de estar en la esquina del tablero", sino que aspira a "gobernar". "Queremos gobernar, por eso estamos poniendo tanto empeño y esfuerzo ese diseño de un nuevo país", ha resumido. Díaz ha criticado que el Partido Popular está repitiendo "las viejas recetas" del neoliberalismo que "ha fracasado" y que ella aspira a estar "en el centro" ocupando y representando "a la mayoría social".

Lo cierto es que la heterogeneidad del espacio político que aspira a liderar Díaz no hace fácil la conformación de un proyecto que pretende tener poco que ver con las maquinarias y las siglas de las distintas formaciones que componen el espacio de Unidas Podemos. Lo que ha pedido la gallega en más de una ocasión una "refundación integral" para salir de esa "esquinita" del espectro electoral a la izquierda del PSOE.

Díaz también ha lanzado un recado a la izquierda en un momento en el que Podemos ya tiene planificado su plan B si no logra cerrar un acuerdo con la vicepresidenta: "Si no sumamos, va a llegar a España la barbarie. La nueva década progresista depende de una llave, que se llama sumar", ha repetido. En ese sentido, ha asegurado que es necesario hablar "de las cosas cotidianas, de la gente que no puede pagar la factura de la luz y las cosas de comer". Y también ha criticado que hay gente "que hace mucho ruido" pero "que no tienen proyecto de país".

El 'nuevo laborismo': "las cosas del comer"

Dos de las ideas que se han repetido en diversas ocasiones son, en primer lugar, la desigualdad, y el “laborismo”, un concepto que la propia Díaz ha reivindicado. Los coordinadores de Sumar, con el ministro Joan Subirats a la cabeza, han incidido en que las conclusiones de los grupos de trabajo forman parte de un "intento coral de dar nuevas respuesta a viejos problemas, intentando no repetir viejas soluciones".

Asimismo, los derechos laborales siempre han estado presentes en la trayectoria de Díaz, que siempre que puede reivindica sus orígenes en política -es hija y sobrina de sindicalistas– y la importancia de "las cosas del comer". La protección del empleo es una de las bases del proyecto de la vicepresidenta segunda, que durante su etapa en el ministerio ha dado luz verde a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la nueva reforma laboral, entre otras cuestiones.

Unas 350 personas, según fuentes de su equipo, han acompañado a Díaz y sus coordinadores, principalmente invitados o personas involucradas en los grupos de trabajo. Entre los asistentes se han visto a caras conocidas de la política como Txema Guijarro, secretario general de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Bustinduy, exdiputado de Podemos, Juan Pedro Ylllanes, vicepresidente de Balerares, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, el diputado aragonés Nacho Escartín y el citado Subirats.