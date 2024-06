La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este lunes que dimite como líder de Sumar y asumió la "responsabilidad" en primera persona de la caída en las elecciones europeas: "Es necesario dar un paso al lado". La política sí seguirá en el Gobierno de coalición y como presidenta del grupo parlamentario.

Díaz compareció por streaming y sin preguntas después de participar en la reunión de la Ejecutiva de este lunes para analizar los malos resultados del partido en estas elecciones europeas del 9J. La formación quedó en quinta posición y sólo logró tres escaños, quedándose fuera del Parlamento Europeo los representantes de Izquierda Unida y Más Madrid, dos de los pilares del proyecto y muy críticos con la estrategia de la campaña.

Asimismo, Sumar superó por la mínima a Podemos, que concurrió en solitario y logró dos escaños para la lista encabezada por la exmnistra de Igualdad Irene Montero.

Díaz ha decidido de esta manera promover la renovación del liderazgo de Sumar. Ahora se abre un proceso en el que el grupo coordinador (formado por unos ochenta miembros) deben proponer y elegir a la persona que sustituya a la vicepresidenta, que debe ganar por mayoría simple. Este proceso, según fuentes del partido, podría materializarse en una o dos semanas. De esta manera, la formación irá hacia un modelo bicéfalo como tiene el Partido Nacionalistas Vasco (un liderazgo orgánico y otro institucional).

"He decidido dejar mi cargo como coordinadora"

En su declaración, Díaz confesó: "En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadania, sin duda, lo ha percibido. Muchas gentes y muchas voces distintas me lo han ido diciendo. He tenido la certeza de que la política se dedicaba mucho más a sí misma que a los problemas de la ciudadanía. Tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente".

Díaz dimite como líder de Sumar: "Es mi responsabilidad" Ver más

La vicepresidenta segunda subrayó: "Las últimas elecciones han sido un espejo. La ciudadanía no se equivoca cuando vota, tampoco se equivoca si decide no ir a votar. Sin duda alguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo". A lo que añadió: "Por ese motivo he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que, sin duda, debe ser colectivo".

"Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente, la que sirve a los trabajadores de este país que hace esfuerzos enormes. En estas elecciones, más del 50% de la población se ha quedado en casa. Esto indica que la desafección ciudadana es enorme. Y en esa desafección se han abierto dos caminos: están los que se aprovechan para destruir la política y estamos los que vamos a defender la política para rescatarla del oportunismo y del miedo", remarcó.

"Contra este miedo, de lo que se trata es de gobernar en derechos y mejor. Los retos son cinco: bajar los precios de la vivienda en propiedad y en alquiler, reducir la jornada laboral para recuperar el tiempo que sentimos que no tenemos, una reforma fiscal para que quien más tiene más cumpla, los permisos retribuidos por hijos a cargo y asegurar la paz", explicó en la comparecencia.