Díaz evita hablar sobre la continuidad de Montero en el Gobierno e insinúa no saber si ella será ministra

La vicepresidenta segunda del Gobierno, y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha declinado hablar sobre la continuidad de Irene Montero como ministra de Igualdad tal como reclama Podemos y ha insinuado desconocer si ella será ministra en un futuro ejecutivo de Pedro Sánchez, según informa Europa Press.

"No hablamos de personas. ¿Sabe usted si seré ministra? Yo no lo sé", ha respondido Díaz en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en la que ha explicado que la negociación se centra en el programa de gobierno y no en las posibles carteras.

Ha recordado, en este sentido, que es competencia del presidente de Gobierno hacer un diseño compartido de un eventual ejecutivo. "Lo va a saber Pedro Sánchez. No negocio así. Hay que respetar a los presidentes del gobierno", ha añadido Díaz.

La dirección de Podemos ha reclamado, sin embargo, en su plan para relanzar el partido la continuidad de Montero como ministra de Igualdad como uno de sus requisitos de cara a la futura investidura de Pedro Sánchez.

