Belarra pide a Díaz pactar ya un acuerdo de primarias: "Basta con que esta misma tarde firmemos una declaración”

12:00 h

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha pedido a Podemos que acuda mañana al acto de presentación de Sumar de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "sin ningún tipo de condición", como hacen otros partidos de izquierdas. "Es lo más inteligente, lo que la ciudadanía está esperando en este momento", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión de la Coordinadora Federal de IU en Madrid.

Así, Garzón ha recordado a Podemos que "ya habrá tiempo" después de este acto de "poder ir concretando todo aquello que haga falta concretar" para que los partidos políticos que apoyen a Sumar se sientan "cómodos", como el acuerdo de primarias que demanda la formación liderada por Ione Belarra.

Para el líder de IU, Podemos tiene que entender que Sumar "es una oportunidad" para el "reencuentro entre fuerzas políticas que en su momento ya colaboraron pero que se habían distanciado", "desmovilizado o desmotivado". "Encontramos un motivo para creer en un instrumento que mejore la vida de las familias trabajadoras. Por lo tanto, tenemos que apostar por Sumar, por contribuir desde los partidos con humildad a este proceso ciudadano", ha defendido.

Por eso, ha insistido en sus peticiones a Podemos de asistir mañana al acto de Díaz, en el que probablemente anunciará la decisión sobre su candidatura, si bien ha afirmado que si la dirección federal del partido no decide ir finalmente, "no pasa nada". "Hay tiempo de sobra después para seguir concretando lo que haya que concretar para que estemos todos cómodos. Se trata de eso, de buscar espacios de comodidad", ha dicho, para, no obstante, incidir en que las fuerzas que mañana respaldarán el acto de Sumar no han puesto condiciones, lo que, a su juicio, es el "espíritu" que debería primar.

Asimismo, ha aseverado que nadie cuestiona un proceso de primarias y ha tildado el debate al respecto de "artificial". "Va a haber primarias y a partir de ahí tienen que definirse los cupos en función de la necesidad que tenemos (...). Eso lo tenemos que hablar entre todos, por eso creo que hace muy bien el equipo de Sumar en hablar de multilateralidad", ha explicado.

"Estamos hablando de un espacio donde muchos partidos y todos se tienen que sentir cómodos por eso hace falta que tengamos tiempo para reunirnos y concretar cuál es el modelo específico de primarias. Hay muchas primarias, hemos aprendido en esta última década que no todos los tipos de primarias son adecuados para las necesidades que se pueden llegar a buscar", ha agregado.