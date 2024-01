El Gobierno niega que Cataluña pueda rechazar la acogida de migrantes con la cesión de competencias

11:50 h

La consellera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrà (ERC), ha asegurado este viernes que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le trasladó que el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre inmigración "no era un traspaso".

"Me confirmó que no era un traspaso, pero tampoco hay ningún pacto en relación a lo que se delega. No hay nada pactado sobre qué delegaciones deben hacerse", ha destacado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press tras haber mantenido una conversación telefónica el jueves por la noche con el ministro durante 20 minutos.

Según Vilagrà, sólo hay el compromiso del PSOE de impulsar una ley orgánica sobre esta cuestión "para ver qué delegaciones puede haber", con lo que considera que es un compromiso muy difuso, en sus palabras.

"Estamos en cuarto de negociación con el PSOE, a punto de graduarnos. Sabemos bien, cuando el PSOE usa un verbo como impulsar, como acaba esto", ha añadido la consellera, que ha insistido en pedir la letra pequeña del acuerdo.