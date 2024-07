Abascal amenaza ahora los pactos con el PP en ayuntamientos si "colaboran activamente" en el reparto de menores migrantes

11:22 h

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, designado por Vox, ha anunciado que se dará de baja en su partido la próxima semana, después de que la presidenta de la comunidad, la 'popular' María Guardiola, ha anunciado este viernes que lo mantendrá en su puesto en el Ejecutivo autonómico.

Ello después de la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox de romper los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular en cinco autonomías, entre ellas Extremadura.

Así, en rueda de prensa compartida con Guardiola este viernes en Mérida, Ignacio Higuero ha apuntado que, si bien entiende el "giro" que ha tomado Vox, él no lo comparte.

"Entiendo el giro que ha tomado Vox pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo me uní a este proyecto, el proyecto era defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierda que nos tenían absolutamente en la última cola de todo. El proyecto era muy bonito, ilusionante, y yo me metí para defender a los extremeños y a Extremadura", ha esgrimido.

Tras indicar que acaba de hablar con Vox en Madrid para comunicarle que su intención era continuar al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural del Gobierno de Extremadura, ha lamentado que su formación "ha cambiado las reglas del juego a mitad de partido" y que, en todo caso, a él no le parece "leal" ni "honrado", al tiempo que ha agradecido a María Guardiola la "confianza" demostrada en él.

"Desgraciadamente nos han cambiado (Vox) las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado", ha incidido Higuero, quien ha reconocido a María Guardiola "de corazón" en su comparecencia también que "desde el primer momento" en el que él entró a formar parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se ha sentido "muy arropado" por la presidenta y por "todos" sus compañeros consejeros.