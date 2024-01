Puente, Sáiz, Redondo y Hereu entrarán en la dirección del PSOE

09:55 h

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este martes que no se siente cómodo con las declaraciones de algunos dirigentes de Junts sobre inmigración, tras el pacto de los socialistas con el partido independentista catalán para ceder a Cataluña competencias en política migratoria.

"Me siento cómodo con que las comunidades autónomas hagan frente, desde sus competencias, a las políticas que tienen que ver con la ordenación e integración de la inmigración, pero con algunas de las declaraciones de algunos dirigentes de Junts no me siento cómodo", ha precisado en una entrevista en Radiocable.

Preguntado si el pacto del PSOE con Junts supone una cesión total o parcial de las competencias, López se ha remitido a lo dicho por el presidente Pedro Sánchez, que señaló que hay ámbitos de la política migratoria que van a seguir en manos del Gobierno. Porque son "exclusivas", como la expulsión de migrantes, el tráfico de fronteras o el control de la inmigración irregular, ha enumerado.