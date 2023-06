Los comunes votarán a Collboni, que depende ahora del PP para hacerse con la alcaldía de Barcelona

14:40 h

La popular Ana Guarinos ha sido proclamada este sábado alcaldesa de Guadalajara, en el que será su primer mandato, gracias a los nueve votos de los concejales de su formación (PP) y a los cuatro recibidos de los ediles de la formación Vox, formación con la que gobernará estos próximos cuatro años en la ciudad.

Tras jurar el cargo y lealtad al rey y a la Constitución y de recibir el bastón de mando, emocionada, la ya alcaldesa de Guadalajara ha asegurado que "no escatimará" esfuerzos ni dedicación para hacer de esta capital la "mejor ciudad del mundo", y que asume este reto "con pasión y responsabilidad" bajo tres pilares básicos: "compromiso, trabajo y honestidad".

Ana Guarinos ha ofrecido diálogo, colaboración y la búsqueda de consensos, así como por dejar atrás los conflictos "estériles", y "desde ya tiendo la mano a todo aquel que comparta este objetivo, sea del grupo que sea. Quien busque la confrontación no me va a encontrar", ha afirmado en un salón de plenos que por su escaso tamaño no ha permitido que muchos familiares pudieran ver el acto allí sino en una sala contigua.

Un diálogo que también ha hecho extensivo a todas las instituciones en espera de encontrar respuesta y reclamando los mismos derechos y oportunidades" para los vecinos de Guadalajara que para otros, ha subrayado. "Es un honor y una responsabilidad recibir el cargo, y no puede aspirar a mejor reto que este", ha declarado la recién proclamada alcaldesa, gracias al apoyo de 13 de los ediles (PP y Vox), ya que los 11 concejales del PSOE, entre los que se encuentra el alcalde saliente, Alberto Rojo, le han votado a él como regidor, y Susana Martínez, la única concejal de la formación municipalista Aike, Susana Martínez, también ha optado por votarse ella como alcaldesa.