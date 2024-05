Albares rechaza la "polémica estéril" por los barcos hacia Israel: "Oriente Medio no necesita más armas necesita más paz"

09:30 h

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "estéril y superflua" la polémica suscitada por la escala en España de un barco que presuntamente llevaba armamento a Israel y cuyo destino final era realmente República Checa, y ha defendido que lo que hay que hacer es centrarse en lo importante, un alto el fuego en Gaza.

En una entrevista en La 1, recogida por Europa Press, Albares ha reiterado el compromiso del Gobierno en no permitir la escala en España de ningún buque que transporte armamento a Israel tras haber denegado precisamente una autorización de este tipo a una embarcación por primera vez.

Albares ha reiterado que esta decisión es "consistente" con la política de no conceder "nuevas licencias de exportación de armamento desde España hasta Israel desde el día 7 de octubre porque no queremos contribuir a una guerra". "Oriente Medio no necesita más armas necesita más paz y por eso esa primera denegación de escala va a ser una política continuada", ha prometido.

En cuanto a las críticas realizadas tanto por Sumar como por Podemos en relación con la escala prevista en Cartagena del buque 'Borkum', cuyo destino final era en realidad República Checa y que finalmente no se ha producido, el ministro ha esgrimido que ya ha sido "muy claro" al respecto.

"Si hay un barco que va con destino a Israel con armamento nosotros no vamos a permitir la escala y a partir de ahí yo creo que cualquier polémica es estéril y es superflua", ha sostenido. "Todos nos tenemos que centrar en lo verdaderamente importante que es en conseguir ese alto el fuego inmediato, conseguir la paz, la liberación de los rehenes y que la ayuda humanitaria llegue" a Gaza, ha defendido.