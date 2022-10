Directo | La OTAN alerta de la movilización del submarino ruso 'Belgorod', portador del 'Arma del Apocalipsis'

14:27 h

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respondido este domingo a los "insultos" del Gobierno de Pedro Sánchez, que este pasado sábado, en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, acusó a los gobiernos autonómicos que apuestan por la bajada de impuestos de ser "brujos". "Les parecerá brujería que alguien cumpla con su palabra", ha señalado Moreno, contraponiendo así su sexta bajada de impuestos con la supresión del impuesto de patrimonio como principal reclamo -"¿a quién le puede extrañar que cumpla mi programa electoral?"-, al paquete fiscal anunciado por Moncloa. "El PP no lo llama brujería, lo llama democracia", ha remarcado Moreno, al tiempo que ha apuntado que "a algunos les molesta tela que Andalucía sea líder".

En la clausura del congreso extraordinario del PP de Sevilla donde ha sido proclamado presidente del partido en la provincia Ricardo Sánchez, Moreno ha vuelto a calificar de "enorme irresponsabilidad" las medidas fiscales anunciadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, días después de que la Junta de Andalucía aprobara la eliminación del impuesto de patrimonio. "Ha generado incertidumbre", ha subrayado el presidente andaluz, que ha lanzado una advertencia: "Soy un hombre de diálogo, pero que no confundan el respeto institucional con la falta de determinación".

"Vamos a dar toda la batalla posible para que no ataquen nuestra autonomía fiscal", ha insistido el presidente de la Junta, un mensaje que se viene repitiendo de manera unánime en las filas 'populares' desde el momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado bonificaciones en el IRPF para las rentas bajas y para los autónomos, subidas, por contra, para las rentas altas, y un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Frente a este modelo, Moreno ha defendido que la bajada de impuestos es una política "acertada".

El presidente de la Junta ha acusado a Sánchez de "intentar impedir" que Andalucía avance. "No puede entender que Andalucía lidere un debate nacional", ha señalado, al tiempo que ha enfatizado que ahora se habla de la comunidad autónoma "no por los ERE". "Andalucía suena porque tenemos un modelo propio, ambición para no estar a la cola. ¿Qué malo tiene eso?", se ha preguntado en voz alta el presidente del PP andaluz.