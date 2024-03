El pleno de Barcelona tumba los presupuestos de Collboni, que se someterá a una cuestión de confianza

10:59 h

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha culpado al PP del clima de tensión de las últimas sesiones en el Congreso, a la vez que ha acusado al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, de "cruzar líneas" con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, Puente ha reconocido que él estaba entre quienes pensaba que la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP iba a "una impronta diferente, de moderación", pero ha lamentado que sin embargo no sólo "no ha tomado otra línea, sino que ha cruzado líneas que no me esperaba" con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a la que no sabía que la acusaba alguien de algo" más allá de que haya "mucha rumorología".

"No voy engañar a nadie, no tengo ninguna esperanza de que la temperatura política vaya a bajar porque venimos de seis años en los que el presidente del Gobierno no ha tenido un minuto de respiro, no se le ha reconocido su legitimidad, ni se le ha respetado en ningún momento y ahora llama la atención porque nosotros hemos empezado a responder, pero durante años hemos estado viviendo todo tipo de insultos", ha asegurado en una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press.