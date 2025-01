CCOO y UGT llaman a la movilización el 2 de febrero ante el bloqueo de las derechas de las medidas sociales

13:00 h

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, respondió este viernes en el Foro de Davos a las críticas del presidente Donald Trump sobre que Europa trata injustamente a su país con un llamamiento a favor de trabajar juntos y respetar las reglas y, en ese marco, "que gane el mejor".

"Sí, hay países en una posición más fuerte que otros, pero todos nos necesitamos", dijo Lagarde, en la sesión de clausura del Foro Económico Mundial (WEF), donde este jueves Trump, que intervino ayer por vídeoconferencia desde Washington, se quejó de que la Unión Europea (UE) "trata muy, muy injustamente" a EEUU y su país iba a tomar medidas.

Lagarde dijo que no se podían ignorar "ni las reglas ni las instituciones", y en una negociación, aunque "algunos participantes tengan más fortaleza que otros, todos nos sentamos a negociar", ya que los marcos están "para los jugadores que respetan las reglas", dijo y concluyó que en ese escenario "gane el mejor".

Al ser preguntada si las palabras de Trump eran ciertas, Lagarde dijo que no se podía contestar "si o no" y que no era una cuestión de "blanco o negro", ya que además de la balanza comercial, hay que tener en cuenta también los intercambios de servicios y el movimiento de capitales.