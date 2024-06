El PSOE y el PP ultiman el acuerdo para renovar el CGPJ con una reunión esta tarde en Bruselas

13:34 h

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha subrayado este martes que su partido no ha "renunciado" a sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha incidido en que el nombramiento de nuevos vocales debe darse "al mismo tiempo" que el cambio en el sistema de elección de los mismos, ha recalcado que debe haber mediación de la Comisión Europea y dejado claro que si no es posible un acuerdo que "sea bueno para España", no habrá pacto.

"El acuerdo, si es que se produce será beneficioso para España; que nadie crea que el PP puede colaborar en un acuerdo que no lo sea, el acuerdo o será bueno no habrá acuerdo", ha enfatizado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, en la que no ha dado detalles sobre el estado de las conversaciones.

Sólo se ha limitado a comentar que hay que reconocer que "es bueno que el PSOE se aleje de chantajes y ultimatums" como el que, a su juicio, lanzó la semana pasada el presidente del Gobierno que puso como tope temporal para un acuerdo el 30 de junio.

Tras señalar que este tipo de actitudes, no "ayudan en nada", se ha afanado en incidir en que la postura de su partido "no ha variado". "Queremos llegar a un acuerdo que permita renovar y al mismo tiempo cambiar el sistema de elección y garantizar la independencia del Poder Judicial", ha dicho.